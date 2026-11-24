Sarepta Aktie: Prognose angehoben, Kurs minus 84 Prozent – wann glaubt die Börse dem Comeback

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:57 2 Min.

Die Sarepta Aktie hat in drei Jahren 84,1 Prozent verloren, obwohl der Umsatz um 77 Prozent stieg und die Marge sich verbesserte. Das zeigt eine Auswertung von Fiscal.ai. Der Biotechkonzern hat gerade die Untergrenze seiner Umsatzprognose angehoben, doch eine Bank senkt das Kursziel.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt mit Python/Pillow, Claude), keine Fremdbilder

In der Biotechnologie entscheidet oft ein einziges Medikament über das Schicksal einer Aktie. Sarepta ist dafür ein Lehrstück. Nach Daten von Fiscal.ai wuchs der Umsatz in drei Jahren um 77 Prozent, die operative Marge verbesserte sich um 19 Prozentpunkte. Die Sarepta Aktie verlor im selben Zeitraum 84,1 Prozent und steht damit auf Platz drei von 40 Unternehmen, deren Zahlen besser und deren Kurse tiefer sind. Umsatzwachstum in drei Jahren +77 % Verbesserung der operativen Marge +19,0 Pp. Kursentwicklung in drei Jahren −84,1 % Kurs der Sarepta Aktie am 19. November 13,53 EUR Quelle : Fiscal.ai (Stand 20.11.2026); ad-hoc-news (Lang & Schwarz, 19.11.2026) Die Zahlen 381 Millionen Dollar Umsatz und ein höherer Boden Operativ läuft es besser, als der Kurs vermuten lässt. Im dritten Quartal 2026 erzielte Sarepta einen Gesamtumsatz von 381,4 Millionen Dollar. Die Prognose für den Produktumsatz im Gesamtjahr liegt nun bei 1,25 bis 1,3 Milliarden Dollar, die Untergrenze wurde angehoben. Das Unternehmen verweist auf starke Erlöse mit seinen älteren Präparaten, eine Stabilisierung bei der Gentherapie Elevidys und positive operative Mittelzuflüsse. Der Zweifel Warum der Kurs trotzdem weiter sinkt Der Markt schaut auf Elevidys, das wichtigste Produkt. Baird senkte das Kursziel am 17. November von 20 auf 18 Dollar, blieb bei Neutral und verwies auf kurzfristige Unsicherheiten bei dem Präparat und beim erwarteten Wachstum. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Im deutschen Handel fiel die Aktie von 16,70 Euro am 4. November auf 13,53 Euro am 19. November, ein Minus von rund 19 Prozent in gut zwei Wochen (eigene Rechnung). Bis Jahresende erwartet Sarepta neue Studiendaten zu zwei weiteren Programmen gegen Muskelerkrankungen. Was für die Sarepta Aktie spricht Untergrenze der Umsatzprognose angehoben

Positive operative Mittelzuflüsse

Neue Studiendaten bis Jahresende

Umsatz in drei Jahren um 77 Prozent gestiegen Was Anleger bedenken sollten Unsicherheit beim wichtigsten Produkt Elevidys

Baird senkt das Kursziel

Rund 19 Prozent Kursverlust binnen zwei Wochen

Studiendaten können auch enttäuschen Einordnung der Redaktion: Die Sarepta Aktie wird nicht nach dem Umsatz von gestern bewertet, sondern nach dem Vertrauen in ein einzelnes Produkt. Solange hier Fragen offen sind, helfen angehobene Prognosen nur begrenzt. Der nächste Prüfstein sind die Studiendaten bis Jahresende. Sie können die Geschichte drehen oder die Zweifel bestätigen. FAQ Häufige Fragen zur Sarepta Aktie Warum ist die Sarepta Aktie so stark gefallen?

Im Mittelpunkt stehen Unsicherheiten rund um die Gentherapie Elevidys, das wichtigste Produkt des Unternehmens. Wie lautet die Umsatzprognose von Sarepta?

Für 2026 erwartet das Unternehmen einen Produktumsatz von 1,25 bis 1,3 Milliarden Dollar. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sarepta Aktie?

ISIN US8036071004. US-Handelssymbol: SRPT (Nasdaq). WKN und deutsches Handelssymbol werden nachgetragen.

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