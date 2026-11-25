Eine neue Meldung von Saputo lag nicht vor. Der Rückgang passt zum Tag: Anleger schichteten aus Basiskonsumwerten in Gold- und Rohstoffaktien um. Nach dem Anstieg seit den Quartalszahlen Anfang November kommen Gewinnmitnahmen hinzu. Im Hintergrund steht ein Thema aus der Telefonkonferenz: Das Management sprach von schwächeren Käsemärkten, was die Preise in den USA drückt.