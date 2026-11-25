Mozzarella, Cheddar, Milchpulver – und ein kleiner Dämpfer an der Börse: Die Saputo Aktie (ISIN: CA8029121057, Handelssymbol Toronto: SAP, deutsches Handelssymbol: SB7, US-Handelssymbol: SAPIF) gehört mit einem Minus von 1,23 Prozent zu den S&P/TSX Composite Verlierern am Mittwoch. Der Schlusskurs: 44,94 kanadische Dollar, 0,56 Dollar weniger als am Vortag.
Saputo Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer – Käseriese gibt nach starken Zahlen und Milliardenverkauf nach
Die Saputo Aktie verliert in Toronto 1,23 Prozent auf 44,94 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Composite Verlierern des Tages. Der Molkereikonzern hat gerade ein starkes Quartal gemeldet und sein britisches Geschäft an Lactalis verkauft. Warum die Aktie dennoch schwächelt.
Die Gründe für den Kursverlust
Defensive Werte ohne Käufer: was den S&P/TSX Composite Verlierer bremst
Eine neue Meldung von Saputo lag nicht vor. Der Rückgang passt zum Tag: Anleger schichteten aus Basiskonsumwerten in Gold- und Rohstoffaktien um. Nach dem Anstieg seit den Quartalszahlen Anfang November kommen Gewinnmitnahmen hinzu. Im Hintergrund steht ein Thema aus der Telefonkonferenz: Das Management sprach von schwächeren Käsemärkten, was die Preise in den USA drückt.
Weichere Käsepreise
Sinkende Notierungen für Käse in den USA belasten die Margen des dortigen Geschäfts.
Sektorrotation
Rohstoffwerte waren die Gewinner des Tages. Defensive Titel dienten als Geldquelle.
Gewinnmitnahmen
Nach guten Zahlen sichern Anleger einen Teil der Kursgewinne.
Einordnung
Umbau zahlt sich in den Zahlen aus
Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Saputo den Umsatz um vier Prozent auf 4,3 Milliarden kanadische Dollar. Das bereinigte EBITDA legte um 14 Prozent auf 438 Millionen Dollar zu, der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,55 Dollar über den Erwartungen. Zudem trennt sich der Konzern von seiner britischen Molkereisparte: Käufer ist der französische Konkurrent Lactalis, der Preis liegt bei rund 1,7 Milliarden Dollar.
Häufige Fragen zur Saputo Aktie
Warum ist die Saputo Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 1,23 Prozent auf 44,94 kanadische Dollar. Anleger schichteten aus defensiven Werten um, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie liefen die jüngsten Zahlen von Saputo?
Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 4,3 Milliarden kanadische Dollar, das bereinigte EBITDA um 14 Prozent.
An wen verkauft Saputo das britische Geschäft?
An den französischen Molkereikonzern Lactalis, für rund 1,7 Milliarden kanadische Dollar.
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