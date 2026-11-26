Sapporo-Aktie unter den Nikkei-225-Verlierern: Brauer gibt Vortagsgewinne ab

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Sapporo-Holdings-Aktie gehört am Donnerstag zu den Verlierern im Nikkei 225. Der Brauerei- und Immobilienkonzern fällt gegen den starken Gesamtmarkt.

Die Sapporo-Aktie (Sapporo Holdings) gehört am 26. November 2026 zu den Nikkei-225-Verlierern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 12,90 Euro, ein Minus von 4,44 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Der Nikkei 225 schloss dagegen 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten. Die Gründe Defensive Werte im Rückwärtsgang Eine eigene Meldung von Sapporo liegt nicht vor. Der Konzern gilt als defensiver Konsumwert. Solche Titel waren am Mittwoch gefragt, als KI- und Chipwerte abverkauft wurden. Am Donnerstag drehte sich das Bild: Technologiewerte erholten sich, defensive Papiere gaben nach. Laut Reuters stiegen 185 der 225 Nikkei-Werte, 38 fielen. Sapporo-Aktie in Frankfurt am Morgen -4,44 % Kurs (26.11.2026) 12,90 € Quelle : comdirect, Reuters Einordnung Der Nikkei 225 Verlierer Sapporo verliert vor allem relativ zum Markt. Das Papier ist weniger vom KI-Thema abhängig, was am Mittwoch half und heute bremst. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 2501, Frankfurter Symbol SBW.

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