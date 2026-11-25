Die SAP Aktie (ISIN DE0007164600, Ticker SAP) startet am Mittwoch leicht im Minus in den Handel: Im Xetra-Handel kostete der Titel um 09:28 Uhr 189,24 Euro, 0,4 Prozent weniger als am Vortag. Das klingt nach wenig, doch der Walldorfer Konzern hat eine harte Woche hinter sich. Nach Abgaben von jeweils mehr als drei Prozent am 18. und 19. November summierte sich das Wochenminus zeitweise auf knapp neun Prozent. Das Rekordhoch vom 5. November (216,20 Euro) liegt rund 12 bis 13 Prozent entfernt (eigene Rechnung).

Der Auslöser ist diesmal weniger eine einzelne Nachricht als ein Bündel: die anhaltende Sorge, dass KI-Agenten das klassische Geschäft mit Lizenzen pro Nutzer untergraben, ein angekündigter Wechsel im Vorstand, ein hohes Aktienrückkaufvolumen und das Warnsignal vom Konkurrenten Workday. In dieser SAP Aktienanalyse ordnen wir ein, was die Zahlen hergeben, wie die Bewertung im Vergleich aussieht und welche SAP Aktienprognose der Analystenkonsens zeichnet.