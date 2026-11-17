Die SAP Aktie (Ticker: SAP, ISIN: DE0007164600) verliert am Dienstagvormittag an der Börse Stuttgart 1,5 Prozent auf 209,55 Euro (11:16 Uhr) und gehört damit zu den Belastungsfaktoren im schwachen DAX. Gleich zwei Nachrichten treffen den Softwarekonzern: Mit Kundenvorstand Thomas Saueressig verliert SAP einen seiner wichtigsten Manager an IONOS, und vor den Nvidia-Zahlen am Abend erfasst ein globaler Ausverkauf die Technologiewerte. In dieser SAP Aktienanalyse prüfen wir, ob die neue KI-Angst die starken Cloud-Zahlen überlagert – und was die SAP Aktienprognose der Analysten hergibt.
SAP Aktienanalyse: Rekord-Auftragsbestand, Vorstandsabgang, KI-Angst – wer gewinnt das Tauziehen um Europas Softwareriesen?
Die Cloud wächst um 26 Prozent, der Auftragsbestand um 28 Prozent – und doch rutscht die SAP Aktie im Tech-Ausverkauf vor den Nvidia-Zahlen auf rund 210 Euro. Unsere SAP Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die SAP Aktienprognose jetzt entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE, Walldorf
- ISIN
- DE0007164600
- WKN
- 716460
- Ticker
- SAP (Xetra), SAP (NYSE)
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Hoch
- 219,55 € (05.11.2026)
- 52-Wochen-Tief
- 127,50 € (23.07.2026)
- Rekordhoch
- rund 280 € (Februar 2025)
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Q4 und Gesamtjahr 2026)
Stand: 17.11.2026, Kurs Börse Stuttgart 11:16 Uhr laut finanzen.net; Hoch/Tief laut finanzen.net und boerse.de
Starkes Quartal
Erstmals mehr als 10 Mrd. Euro Quartalsumsatz, Cloud-Umsatz +26 %, Cloud-Auftragsbestand +28 % auf 24,1 Mrd. Euro.
Personalie mit Gewicht
Kundenvorstand Thomas Saueressig wechselt zum 1. April 2027 als Chef zu IONOS, die Nachfolge ist offen.
KI-Angst im Softwaresektor
Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Software-Abomodelle aushöhlen – Anthropic geht am Donnerstag an die Börse.
Bewertung
Rund das 30-Fache des erwarteten Gewinns 2026, gut das 25-Fache für 2027 – kein Schnäppchen, aber deutlich unter früheren Spitzen.
Der Auslöser
Warum fällt die SAP Aktie heute – trotz Rekord-Cloud?
Der Dienstag beginnt für SAP mit einer Personalie und endet mit einem Termin, der für den gesamten Technologiesektor zum Stimmungstest wird.
Am Morgen bestätigte SAP, dass Thomas Saueressig den Vorstand einvernehmlich verlässt. Er wird zum 1. April 2027 Vorstandsvorsitzender der IONOS Group, bleibt bis Ende März aber voll im Amt und soll vor allem das traditionell wichtigste Vertriebsquartal zu Ende bringen. Ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos, bislang Global President für EMEA, MEE und APAC, schrittweise seine Aufgaben; einen dauerhaften Nachfolger sucht der Aufsichtsrat noch. Das Gewicht der Personalie ergibt sich aus Saueressigs Zuständigkeit: Seit April 2026 verantwortet er die neu geschaffene Customer Value Group mit Vertrieb, Customer Success sowie Services und Delivery – also genau die Kette, an der sich der Erfolg der Cloud-Strategie entscheidet.
Den eigentlichen Druck erzeugt aber der Markt. Der Nasdaq 100 verlor am Montag 2,67 Prozent, der DAX gab am Vormittag rund 0,8 Prozent auf gut 26.390 Punkte nach – nachdem er in der Vorwoche erstmals über 27.000 Punkte geklettert war. Neue US-Exportbeschränkungen für KI-Chips, die Quartalszahlen von Nvidia nach US-Börsenschluss, das Protokoll der US-Notenbank am Mittwoch und der Börsengang von Anthropic am Donnerstag sorgen für Nervosität. Gerade der Anthropic-Termin ist für SAP heikel: Je mehr Kapital in die Entwickler von KI-Modellen fließt, desto kritischer fragen Anleger, ob die Geschäftsmodelle etablierter Softwarehäuser künftig noch tragen.
Das Geschäftsmodell
Womit verdient SAP Geld – und warum fürchtet die Börse KI-Agenten?
SAP ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware, allen voran von ERP-Systemen, mit denen Konzerne Finanzen, Einkauf, Produktion, Logistik und Personal steuern. Seit einigen Jahren stellt der Walldorfer Konzern seine Kunden vom klassischen Lizenzmodell auf Cloud-Abonnements um – das Herzstück ist die Cloud ERP Suite rund um S/4HANA. Abonnements bringen planbare, wiederkehrende Umsätze und höhere Margen, sobald die Umstellungskosten verdaut sind.
Die Sorge der Börse: KI-Agenten könnten Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen heute Software-Arbeitsplätze lizenzieren. Sinkt die Zahl der Nutzer, sinkt im nutzerbasierten Abomodell potenziell der Umsatz. Ende Oktober hatte ein schwacher Ausblick von ServiceNow den Sektor erschüttert, Anfang November belasteten vorsichtige Aussagen von Oracle zum SaaS-Wachstum. SAP hält dagegen: Ausgerechnet die Kernsysteme, auf denen Geschäftsdaten liegen, seien die Grundlage für KI in Unternehmen. Dazu passt, dass SAP am 16. November den Abschluss der Übernahme von TechWolf gemeldet hat, einem KI-Spezialisten für Kompetenzdaten.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der SAP Aktie?
Operativ liefert SAP. Im dritten Quartal 2026 übersprang der Konzern erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro Umsatz (+13 Prozent). Der Cloud-Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, die Cloud ERP Suite sogar um 29 Prozent. Der aktuelle Cloud-Auftragsbestand – der wichtigste Frühindikator, weil er bereits vertraglich gesicherte Umsätze der kommenden zwölf Monate abbildet – stieg um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis (non-IFRS) legte um 18 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro zu, der Free Cashflow um 36 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. Je Aktie verdiente SAP laut dpa-AFX 1,96 Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung zum Vorjahr
|Umsatz
|10,27 Mrd. €
|+13 %
|Cloud-Umsatz
|6,67 Mrd. €
|+26 %
|Cloud ERP Suite
|5,92 Mrd. €
|+29 %
|Aktueller Cloud-Auftragsbestand
|24,14 Mrd. €
|+28 %
|Betriebsergebnis (non-IFRS)
|3,03 Mrd. €
|+18 %
|Free Cashflow
|1,72 Mrd. €
|+36 %
|Gewinn je Aktie
|1,96 €
|–
Quelle: SAP, Quartalsmitteilung Q3 2026 vom 21.10.2026; dpa-AFX
Für 2026 peilt SAP beim Cloud-Umsatz das obere Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro an, beim Cloud- und Softwareumsatz das obere Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro (jeweils währungsbereinigt). Das Betriebsergebnis (non-IFRS) soll 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro erreichen, der Free Cashflow rund 10 Milliarden Euro. Für 2027 verspricht das Management ein beschleunigtes Umsatzwachstum bei Kosten, die nur mit 80 bis 90 Prozent der Umsatzrate zulegen – also steigende Margen. Hinzu kommen Ausschüttungen: 2,50 Euro Dividende für 2025 und ein Rückkaufprogramm über bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende 2027, von dem bis Ende September rund 4,2 Milliarden Euro genutzt waren.
Wie teuer ist die Aktie? Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut finanzen.net bei rund 30, für 2027 bei gut 25,5. Unsere eigene Rechnung mit dem Konsens-Gewinn von 7,16 Euro je Aktie (wallstreet-online) kommt beim aktuellen Kurs auf gut 29. Der Börsenwert liegt bei rund 236 Milliarden Euro. Das ist für ein Softwarehaus mit Wachstumsraten im zweistelligen Bereich und steigenden Margen nicht übertrieben, setzt aber voraus, dass sich die Cloud-Dynamik hält. Zum Vergleich: Im Februar 2025 notierte die Aktie bei rund 280 Euro und damit ein Drittel höher – bei deutlich geringeren Gewinnen.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur SAP Aktienprognose?
Die Mehrheit der Analysten bleibt zuversichtlich. Laut finanzen.net empfehlen sechs von acht erfassten Analysten die Aktie zum Kauf, einer rät zum Halten, einer zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt dort bei 244,14 Euro. Ein deutlich breiteres Panel, das wallstreet-online auswertet, kommt dagegen nur auf durchschnittlich 213,60 Euro – ein Hinweis darauf, wie weit die Einschätzungen nach der Kursrally seit Juli auseinanderliegen. Goldman Sachs führt die Aktie laut finanzen.net und boerse.de seit dem 23. Oktober mit „Buy“ und einem Kursziel von 258 Euro, Jefferies nennt seit dem 22. Oktober ein Ziel von 250 Euro. Zurückhaltender ist UBS, die SAP Ende August auf „Neutral“ abgestuft hatte (Kursziel 201 Euro). Auch die DZ Bank sieht die Aktie laut finanzen.net skeptisch.
|Analysehaus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|Buy
|258 €
|23.10.2026
|Jefferies
|Buy
|250 €
|22.10.2026
|UBS
|Neutral
|201 €
|Ende August 2026
|Konsens finanzen.net (8 Analysten)
|6 Kauf / 1 Halten / 1 Verkauf
|Ø 244,14 €
|17.11.2026
|Konsens wallstreet-online
|–
|Ø 213,60 €
|17.11.2026
Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung und keine Prognose von aktiencheck.de. Kurs zum Vergleich: 209,55 € (Börse Stuttgart, 17.11.2026, 11:16 Uhr).
Quelle: finanzen.net, boerse.de, stock-world, wallstreet-online; Stand 17.11.2026
Charttechnik
Wie steht die SAP Aktie im Chart?
Charttechnisch hat die SAP Aktie ein bewegtes Jahr hinter sich. Nach einem Absturz bis auf 127,50 Euro im Juli hat sie sich in nur vier Monaten um rund 65 Prozent erholt und markierte am 5. November mit 219,55 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch. Seither bröckelt der Kurs: Mit rund 210 Euro liegt das Papier gut vier Prozent unter diesem Hoch, aber immer noch komfortabel über der psychologisch wichtigen 200-Euro-Marke. Diese Zone gilt als erste Unterstützung; darunter rückt der Bereich um das August-Hoch von rund 192 Euro in den Blick. Nach oben müsste die Aktie das November-Hoch zurückerobern, um den Aufwärtstrend seit dem Sommer zu bestätigen. Bis zum Rekordhoch aus dem Februar 2025 bleibt ein weiter Weg.
Bull-Case und Bear-Case
Was spricht für und was gegen die SAP Aktie?
Szenarien
SAP Aktienprognose: drei Wege, die der Markt diskutiert
Optimistisches Szenario
Die KI-Sorgen ebben ab, die Q4-Zahlen bestätigen den Cloud-Auftragsbestand. Die zuversichtlichen Häuser sehen die Aktie bei 250 bis 258 Euro (Jefferies, Goldman Sachs).
Mittleres Szenario
SAP liefert nach Plan, die Bewertung bleibt an die Stimmung im Softwaresektor gekoppelt. Das Ø-Kursziel laut finanzen.net liegt bei gut 244 Euro.
Vorsichtiges Szenario
KI-Angst und Führungswechsel belasten länger. Vorsichtige Stimmen wie UBS sehen das Kursziel bei 201 Euro – leicht unter dem aktuellen Kurs.
Wichtig: Diese Szenarien fassen Einschätzungen von Analysten zusammen. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Termine
Was sollten Anleger der SAP Aktie jetzt beobachten?
Kurzfristig bestimmen fremde Termine den Kurs: die Nvidia-Zahlen heute Abend und der Anthropic-Börsengang am Donnerstag. Für SAP selbst zählt der Abschluss des vierten Quartals, in dem traditionell die meisten Cloud-Verträge unterschrieben werden – und damit die Frage, ob der Abgang von Saueressig den Vertrieb ablenkt. Spannend wird zudem, wen der Aufsichtsrat als dauerhaften Nachfolger beruft.
Häufige Fragen zur SAP Aktienanalyse
Warum fällt die SAP Aktie heute?
Zwei Gründe kommen zusammen: Kundenvorstand Thomas Saueressig wechselt zu IONOS, und vor den Nvidia-Zahlen sowie dem Anthropic-Börsengang verkaufen Anleger weltweit Technologiewerte. Bei Software kommt die Sorge hinzu, KI-Agenten könnten Abomodelle aushöhlen.
Wie stark wächst das Cloud-Geschäft von SAP?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Cloud-Umsatz um 26 Prozent, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.
Welche Kursziele nennen Analysten für die SAP Aktie?
Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 244,14 Euro; Goldman Sachs nennt 258 Euro, Jefferies 250 Euro, UBS 201 Euro. Ein breiteres Panel bei wallstreet-online kommt auf 213,60 Euro.
Wie hoch ist die Bewertung der SAP Aktie?
Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das KGV bei rund 30, für 2027 bei gut 25.
Wovon hängt die SAP Aktienprognose kurzfristig ab?
Vor allem von der Stimmung im Technologiesektor rund um Nvidia und Anthropic – und mittelfristig davon, ob die Q4-Zahlen Ende Januar das Cloud-Wachstum bestätigen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen Dritter (Einstufungen und Kursziele) wieder, die aktiencheck.de nicht selbst erstellt hat; sie stellen keine Empfehlung von aktiencheck.de dar. Offenlegungen der Häuser: Goldman Sachs (ergänzend Richtlinie), Jefferies, UBS, DZ Bank. Erstmals weitergegeben am 17.11.2026; verantwortlich: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SAP SE (SAP): Kaufen, Kursziel 258,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs, laut finanzen.net/boerse.de; weitere Einstufungen: Jefferies, UBS, DZ Bank vom 23.10.2026, 12:00 MESZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:32 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:32 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs, laut finanzen.net/boerse.de; weitere Einstufungen: Jefferies, UBS, DZ Bank.
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