Warum fällt die SAP Aktie heute?

Zwei Gründe kommen zusammen: Kundenvorstand Thomas Saueressig wechselt zu IONOS, und vor den Nvidia-Zahlen sowie dem Anthropic-Börsengang verkaufen Anleger weltweit Technologiewerte. Bei Software kommt die Sorge hinzu, KI-Agenten könnten Abomodelle aushöhlen.

Wie stark wächst das Cloud-Geschäft von SAP?

Im dritten Quartal 2026 stieg der Cloud-Umsatz um 26 Prozent, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.

Welche Kursziele nennen Analysten für die SAP Aktie?

Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 244,14 Euro; Goldman Sachs nennt 258 Euro, Jefferies 250 Euro, UBS 201 Euro. Ein breiteres Panel bei wallstreet-online kommt auf 213,60 Euro.

Wie hoch ist die Bewertung der SAP Aktie?

Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2026 liegt das KGV bei rund 30, für 2027 bei gut 25.

Wovon hängt die SAP Aktienprognose kurzfristig ab?

Vor allem von der Stimmung im Technologiesektor rund um Nvidia und Anthropic – und mittelfristig davon, ob die Q4-Zahlen Ende Januar das Cloud-Wachstum bestätigen.