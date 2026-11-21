Keine Gewinnwarnung, keine schwachen Zahlen, kein Skandal – und trotzdem der schwärzeste Wochenausweis im ganzen DAX. Die SAP-Aktie verlor in dieser Woche 13,95 Prozent und schloss am Freitag bei 183,68 Euro. Damit war Europas wertvollster Softwarekonzern das Schlusslicht aller 40 DAX-Werte. Eine Woche zuvor hatte die Aktie noch über 210 Euro gekostet, Anfang November markierte sie mit 219,65 Euro ihr Jahreshoch. Der Grund für den Absturz ist eine Angst, keine Zahl: Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen. Diese SAP Aktienanalyse prüft, wie berechtigt diese Sorge ist, und zeigt, was die SAP Aktienprognose jetzt bestimmt.
SAP Aktienanalyse: Minus 14 Prozent in einer Woche, keine schlechte Zahl in Sicht – frisst die KI den wertvollsten Konzern Europas?
Rekordquartal, Cloud-Auftragsbestand plus 28 Prozent, angehobene Prognose – und trotzdem war die SAP-Aktie der größte DAX-Verlierer der Woche. Unsere SAP Aktienanalyse zeigt, warum die Angst vor KI-Agenten den Software-Riesen trifft, wie die Aktie nach dem Absturz bewertet ist, was Analysten erwarten und welche Wege die SAP Aktienprognose jetzt nehmen kann.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- Sitz
- Walldorf
- ISIN
- DE0007164600
- WKN
- 716460
- Handelssymbol
- SAP
- US-Handelssymbol
- SAP (NYSE, ADR)
- Kurs
- 183,68 Euro
- Börsenwert
- rund 214 Milliarden Euro
- Vorstandschef
- Christian Klein
- Index
- DAX
Stand: 20.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 20.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Die Stammdaten für Anleger: Die SAP-Aktie trägt die ISIN DE0007164600 und die WKN 716460, das Handelssymbol lautet SAP. In den USA werden Hinterlegungsscheine an der New York Stock Exchange ebenfalls unter dem Kürzel SAP gehandelt.
Die Woche
Vorstandsabgang, KI-Angst, Anthropic: drei Schläge in fünf Tagen
Für diese SAP Aktienanalyse lohnt ein Blick auf die Abfolge der Nachrichten, die den Absturz ausgelöst haben.
Den Anfang machte am Dienstag eine Personalie: Vorstandsmitglied und Kundenchef Thomas Saueressig verlässt SAP und wird ab April 2027 Chef des Cloud-Anbieters IONOS. Bis Ende März bleibt er im Amt, seine Aufgaben übernimmt schrittweise Emmanuel Raptopoulos. Die Aktie verlor an diesem Tag rund 5,6 Prozent. Am Donnerstag folgte der Börsengang von Anthropic, dem Entwickler des KI-Assistenten Claude. Er rückte vor Augen, wie schnell KI-Labore wachsen – und wie sehr sie mit KI-Agenten in das Geschäft klassischer Software vordringen. Am Freitag berichtete das Manager Magazin zudem über Verzögerungen bei zentralen KI-Produkten von SAP.
SAP-Aktie: Kursverlauf seit dem Jahreshoch
Euro
Schlusskurse, am 20. November Schlusskurs und Tagestief.
Quelle: Xetra; aktiencheck.de-Kursdaten
Daten als Tabelle
|Datum
|Euro
|5. November (Hoch)
|219,65
|16. November
|213,40
|17. November
|201,50
|19. November
|187,54
|20. November (Tief)
|181,64
|20. November
|183,68
Die Zahlen
Rekordquartal: was gegen die KI-Angst spricht
Die Zahlen sind das stärkste Argument der SAP Aktie – sie zeigen bisher keine Spur einer KI-Bedrohung.
Im dritten Quartal setzte SAP erstmals mehr als 10 Milliarden Euro in drei Monaten um, ein Plus von 13 Prozent. Der Cloud-Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Die wichtigste Kennzahl für die Zukunft, der Current Cloud Backlog – also die vertraglich gesicherten Cloud-Erlöse der nächsten zwölf Monate – stieg um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr rechnet SAP nun mit einem Cloud-Wachstum am oberen Ende der Spanne von 23 bis 25 Prozent.
SAP: Current Cloud Backlog
Mrd. Euro
Vertraglich gesicherte Cloud-Erlöse der kommenden zwölf Monate, jeweils zum 30. September.
Quelle: SAP, Quartalsmitteilungen Q3 2025 und Q3 2026
Daten als Tabelle
|Stichtag
|Backlog
|30. September 2025
|18,8
|30. September 2026
|24,1
Das dritte Quartal war herausragend. Unsere Strategie für das autonome Unternehmen findet nicht nur Anklang, sie wird umgesetzt.
Die KI-Frage
Opfer oder Gewinner: wie SAP auf die Agenten-Welle antwortet
Die Sorge der Börse lautet: Wenn KI-Agenten Aufgaben selbstständig erledigen, braucht es weniger Nutzerlizenzen und vielleicht weniger klassische Software. SAP setzt dagegen auf eigene Agenten. Mit Joule Work sollen die rund 400 Millionen SAP-Nutzer in natürlicher Sprache arbeiten, die KI erledigt die Aufgaben direkt in den Geschäftsprozessen. JPMorgan-Analyst Toby Ogg argumentiert, dass beim produktiven KI-Einsatz in Unternehmen nicht allein die Modelle zählen, sondern Kontext, Kontrolle und Kosten – und dass SAP mit seinen Geschäftsdaten dabei im Vorteil sei. Ob diese These trägt, wird sich erst in den kommenden Quartalen zeigen.
Die Bewertung
KGV um 22: was der Absturz an der Bewertung ändert
Nach dem Kursrutsch zeigt die SAP Aktienanalyse eine Bewertung, die deutlich unter den Niveaus der Vormonate liegt.
Bei 183,68 Euro ist SAP an der Börse rund 214 Milliarden Euro wert. Analysten erwarten für 2027 im Schnitt einen Gewinn von 8,18 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein KGV von rund 22. Gemessen daran, dass das Cloud-Geschäft um mehr als ein Viertel wächst, preist der Markt damit spürbare Zweifel ein. Der Abschlag spiegelt die Unsicherheit wider: Die Zahlen von heute sind stark, doch Anleger fragen, ob das Geschäftsmodell in fünf Jahren noch dasselbe ist. Für die SAP Aktienprognose ist deshalb entscheidend, ob die nächsten Quartale das Cloud-Wachstum bestätigen.
Die Analysten
Durchschnittsziel 244 Euro: die Experten bleiben gelassen
Die Analysten sehen den Absturz deutlich gelassener als die Börse. Im Schnitt liegt das Kursziel von 29 Analysten bei rund 244 Euro, die Spanne reicht von 199 bis 290 Euro. JPMorgan stufte die Aktie auf Overweight hoch und nennt 275 Euro, Barclays 270 Euro. Die Deutsche Bank sieht 235 Euro, Jefferies 220 Euro. Am vorsichtigsten unter den hier genannten Häusern ist UBS mit einer neutralen Einstufung und 201 Euro. Alle diese Ziele liegen über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
SAP-Aktie: Kursziele der Analysten
Euro
Kurs: Xetra-Schluss vom 20. November 2026. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: aktiencheck.de-Auswertung, Börse Express, finanztrends, Börsen-Zeitung; Stand Oktober bis November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Euro
|JPMorgan
|275
|Barclays
|270
|Durchschnitt (29)
|244
|Deutsche Bank
|235
|Jefferies
|220
|UBS
|201
|Schlusskurs 20. November
|183,68
Die Szenarien
SAP Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Zwei Marken prägen das Chartbild: die runde Marke von 200 Euro, die SAP in dieser Woche verloren hat, und das Wochentief bei 181,64 Euro.
Szenario 1: Die Zahlen schlagen die Angst
SAP liefert im Januar starke Jahreszahlen, der Cloud-Backlog wächst weiter kräftig und die KI-Produkte kommen planmäßig. Dann könnte die Aktie die 200-Euro-Marke zurückerobern und sich dem Jahreshoch nähern.
Szenario 2: Seitwärts mit Skepsis
Das Geschäft läuft solide, die Debatte über KI-Agenten bleibt ungelöst. Die Aktie pendelt zwischen 175 und 205 Euro.
Szenario 3: Die KI-Angst wird zur Realität
Neue Berichte über Verzögerungen oder ein schwächerer Ausblick bestätigen die Sorgen. Dann könnte die Aktie weiter in Richtung 160 Euro nachgeben.
Häufige Fragen zur SAP Aktienanalyse
Welche ISIN und WKN hat die SAP-Aktie?
Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460, das Handelssymbol SAP. In den USA werden Hinterlegungsscheine an der NYSE ebenfalls unter SAP gehandelt.
Warum ist die SAP-Aktie so stark gefallen?
Wegen der Angst, KI-Agenten könnten klassische Unternehmenssoftware verdrängen, verstärkt durch den Anthropic-Börsengang, den Abgang von Kundenchef Saueressig und Berichte über verzögerte KI-Produkte.
Wie waren die letzten Quartalszahlen von SAP?
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, der Cloud-Backlog um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.
Wie hoch ist das KGV der SAP-Aktie?
Auf Basis der Gewinnschätzungen für 2027 rund 22. Das ist eine Überschlagsrechnung der Redaktion.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Im Schnitt rund 244 Euro, die Spanne reicht von 199 bis 290 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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