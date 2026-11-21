Bei 183,68 Euro ist SAP an der Börse rund 214 Milliarden Euro wert. Analysten erwarten für 2027 im Schnitt einen Gewinn von 8,18 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein KGV von rund 22. Gemessen daran, dass das Cloud-Geschäft um mehr als ein Viertel wächst, preist der Markt damit spürbare Zweifel ein. Der Abschlag spiegelt die Unsicherheit wider: Die Zahlen von heute sind stark, doch Anleger fragen, ob das Geschäftsmodell in fünf Jahren noch dasselbe ist. Für die SAP Aktienprognose ist deshalb entscheidend, ob die nächsten Quartale das Cloud-Wachstum bestätigen.