Einen operativen Anlass aus dem Unternehmen selbst gibt es nicht. Heute belastet vor allem die Stimmung im Softwaresektor: Der Wettbewerber Nemetschek wurde von einem Analysten abgestuft und verlor in der Spitze rund 6 %. Das zog auch andere deutsche Softwarewerte nach unten, obwohl die Begründung ausdrücklich Nemetschek-spezifische Themen betrifft. Der Sektor steht seit Wochen unter dem Eindruck der Sorge, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware ersetzen könnten. Hinzu kam der Börsengang von Anthropic, der den Blick der Anleger zusätzlich auf KI-Anwendungen lenkte.

Die Wochenbilanz zeigt, wie hart es SAP getroffen hat: Von Freitag zu Freitag (13. bis 20.11.2026) gab die SAP Aktie rund 13,95 % nach und war zeitweise Schlusslicht im DAX. Am Freitag lag das Tagestief bei 181,64 Euro. Der Stoxx Europe 600 Technology steht nach Marktberichten fast 17 % unter seinem Oktoberhoch. Dazu passt, dass auch US-Konkurrenten litten: Salesforce verlor in der vergangenen Woche rund 16 %, ServiceNow steht seit Jahresbeginn gut 40 % im Minus.