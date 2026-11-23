Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, FSE: SAP) steht am Montagmittag bei rund 184 Euro und schwächelt, obwohl der DAX nach sechs Verlusttagen um etwa 0,9 % auf rund 25.030 Punkte zulegt (Stand 12:44 Uhr). Wer dieser SAP Aktienanalyse folgt, stößt auf ein Paradox: Der Konzern hat im dritten Quartal 2026 seine Cloud-Sparte um 26 % wachsen lassen und die Jahresziele angehoben, die Aktie notiert trotzdem rund 16 % unter dem Hoch von 219,65 Euro vom Anfang November.
SAP Aktienanalyse: Cloud-Backlog +28%, Aktie rund 16% unter dem Hoch - Wie viel KI-Angst steckt schon im Kurs?
Die SAP Aktie notiert am Montagmittag bei rund 184 Euro und steht damit gut 16 % unter dem Hoch von Anfang November. Die SAP Aktienanalyse ordnet Zahlen, Bewertung, Analysten-Konsens und Charttechnik ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE, Walldorf
- ISIN
- DE0007164600
- Ticker
- SAP (Xetra)
- Index
- DAX
- Branche
- Unternehmenssoftware, Cloud
- Dividende 2025
- 2,50 € je Aktie
- 52-Wochen-Spanne
- 127,50 € bis 219,65 €
Stand: 23.11.2026, Kurs: Xetra, 12:53 Uhr
Der Auslöser
Was ist bei der SAP Aktie passiert?
Einen operativen Anlass aus dem Unternehmen selbst gibt es nicht. Heute belastet vor allem die Stimmung im Softwaresektor: Der Wettbewerber Nemetschek wurde von einem Analysten abgestuft und verlor in der Spitze rund 6 %. Das zog auch andere deutsche Softwarewerte nach unten, obwohl die Begründung ausdrücklich Nemetschek-spezifische Themen betrifft. Der Sektor steht seit Wochen unter dem Eindruck der Sorge, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware ersetzen könnten. Hinzu kam der Börsengang von Anthropic, der den Blick der Anleger zusätzlich auf KI-Anwendungen lenkte.
Die Wochenbilanz zeigt, wie hart es SAP getroffen hat: Von Freitag zu Freitag (13. bis 20.11.2026) gab die SAP Aktie rund 13,95 % nach und war zeitweise Schlusslicht im DAX. Am Freitag lag das Tagestief bei 181,64 Euro. Der Stoxx Europe 600 Technology steht nach Marktberichten fast 17 % unter seinem Oktoberhoch. Dazu passt, dass auch US-Konkurrenten litten: Salesforce verlor in der vergangenen Woche rund 16 %, ServiceNow steht seit Jahresbeginn gut 40 % im Minus.
Dazu kommen Personalien, die Anleger beobachten: Nach Medienberichten wechselt SAP-Vorstand Thomas Saueressig zu IONOS, laut den bisherigen Angaben soll er bis Ende März 2027 an Bord bleiben. Ebenfalls gemeldet wurde ein Insiderkauf einer SAP-Managerin. Beides ist für den Kurs bislang eher ein Randthema.
Das Geschäft
Wie verdient SAP sein Geld?
SAP ist Europas größter Softwarekonzern und liefert die digitale Verwaltungsbasis großer Unternehmen: Finanzbuchhaltung, Lieferketten, Personalwesen, Einkauf und Produktion laufen bei Tausenden Konzernen auf SAP-Systemen. Das Geschäft verlagert sich seit Jahren von einmaligen Lizenzen zu wiederkehrenden Cloud-Abonnements. Genau diese Umstellung erklärt den hohen Anteil planbarer Erlöse und den Stellenwert des sogenannten Cloud-Backlogs, also des vertraglich bereits zugesagten, noch nicht verbuchten Cloud-Umsatzes der kommenden zwölf Monate.
Die Anleger-Sorge lautet nun: Wenn KI-Agenten Aufgaben direkt über Datenbanken und Schnittstellen erledigen, könnten klassische Benutzeroberflächen und Lizenzmodelle unter Druck geraten. SAP hält dagegen, dass seine Systeme als Datenbasis und Regelwerk unverzichtbar bleiben. Ob das Unternehmen die KI-Funktionen am Ende zusätzlich verkaufen kann oder seine Preismacht verliert, ist die zentrale offene Frage.
Die Zahlen
Wie gut sind die Zahlen hinter der SAP Aktie?
Operativ lief das dritte Quartal 2026 kräftig: Erstmals überschritt SAP in einem Quartal die Marke von 10 Milliarden Euro Umsatz.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Gesamtumsatz
|10,27 Mrd. €
|+13 %
|Cloud-Umsatz
|6,67 Mrd. €
|+26 %
|Current Cloud Backlog
|24,14 Mrd. €
|+28 %
|Operatives Ergebnis (Non-IFRS)
|3,03 Mrd. €
|+18 %
|Free Cashflow
|1,72 Mrd. €
|+36 %
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal; Cloud-Umsatz und Backlog währungsbereinigt jeweils +25 % bzw. +26 %.
Quelle: Quartalsmitteilung SAP, 21.10.2026
Über die ersten neun Monate erzielte SAP einen Free Cashflow von knapp 7,97 Milliarden Euro, ein Plus von 11 %. Das Management hob die Cloud-Prognose an: Der Cloud-Umsatz soll 2026 am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro liegen, Cloud und Software zusammen am oberen Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro. Beim operativen Ergebnis (11,8 bis 12,2 Milliarden Euro) und beim Free Cashflow (rund 10 Milliarden Euro) blieb der Ausblick unverändert. Für 2027 nennt SAP kein Zahlenziel, stellt aber ein beschleunigtes Umsatzwachstum in Aussicht, bei Kosten, die mit 80 bis 90 % des Umsatzwachstums steigen sollen.
Die Bewertung
Wie teuer ist die SAP Aktie nach dem Rücksetzer?
Beim Kurs von Anfang November lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut Marktdaten (Stand 18.11.2026, Kurs damals rund 202 Euro) bei etwa 29. Beim heutigen Kurs fällt es rechnerisch niedriger aus. Für die SAP-ADR nennt die Vergleichstabelle ein erwartetes KGV von 26,3 (Stand 30.10.2026, ADR-Kurs 235,02 US-Dollar). Das ist kein Xetra-Wert, zeigt aber die Größenordnung. Die Dividende für 2025 betrug 2,50 Euro je Aktie, rechnerisch eine Rendite von rund 1,4 % beim aktuellen Kurs. SAP orientiert sich an einer Ausschüttung von mindestens 40 % des Non-IFRS-Gewinns nach Steuern.
|Unternehmen
|Kurs
|KGV erwartet
|Stand
|SAP (ADR)
|235,02 USD
|26,3
|30.10.2026
|Salesforce
|217,84 USD
|14,9
|13.11.2026
|ServiceNow
|102,25 USD
|22,5
|13.11.2026
|Workday
|185,60 USD
|16,7
|17.11.2026
|Oracle
|125,35 USD
|14,7
|13.11.2026
Kurse und KGV beziehen sich auf unterschiedliche Stichtage und sind nur als Größenordnung vergleichbar. SAP: ADR-Kurs und erwartetes KGV.
Quelle: Marktdaten, Stichtage laut Tabelle
Im Branchenvergleich bleibt SAP damit der teuerste Wert der Gruppe. Bullen verweisen auf das stabilere Geschäftsmodell und die Größe, Skeptiker darauf, dass Anleger für Wachstum zahlen, das KI-Agenten in Frage stellen könnten.
Der Konsens
Was sagen Analysten zur SAP Aktienprognose?
Die Analystenlage zur SAP Aktie ist trotz des Kursrutsches überwiegend positiv. Nach dem Stand vom 18.11.2026 beobachten 29 Häuser die Aktie: 24 raten zum Kaufen, 5 zum Halten, niemand zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei rund 243,5 Euro, die Spanne reichte von 199 bis 290 Euro. Andere Zählungen kommen auf leicht abweichende Werte, etwa 13 Häuser mit Zielen zwischen 170 und 275 Euro (Stand 10.11.2026, Durchschnitt rund 235,6 Euro). Wichtig: Diese Ziele stammen überwiegend aus der Zeit nach den Quartalszahlen Ende Oktober und sind durch den Kursrückgang teilweise überholt. Eine neue SAP-spezifische Rating-Änderung gab es am 23.11.2026 nicht.
|Stichtag
|Häuser
|Kaufen / Halten / Verkaufen
|Ø-Kursziel
|Spanne
|18.11.2026
|29
|24 / 5 / 0
|rund 243,5 €
|199–290 €
|10.11.2026
|13
|10 / 2 / 1
|rund 235,6 €
|170–275 €
Kursziele stammen überwiegend vom Oktober und November 2026, also vor dem jüngsten Kursrückgang. Aktuelle Studien einzelner Häuser sind nicht Teil dieser Übersicht.
Quelle: Analysten-Konsens, Stichtage laut Tabelle
Rechnerisch liegt das Durchschnittsziel gut 30 % über dem heutigen Kurs. Das ist eine Momentaufnahme des Konsenses, keine Erwartung von aktiencheck.de.
Der Chart
Was sagt die Charttechnik der SAP Aktie?
Charttechnisch befindet sich die SAP Aktie nach dem Absturz in einer Bewährungsprobe. Der Kurs liegt klar unter der 50-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 197 Euro verlief, und unter der Marke von 200 Euro. Nahe am aktuellen Niveau verläuft die 100-Tage-Linie bei rund 180 Euro, die zuletzt Stand 18.11.2026 berechnet wurde. Das Freitagstief von 181,64 Euro bewegt sich genau in dieser Zone. Als nächste Unterstützung wird die 200-Tage-Linie bei rund 167 Euro genannt, als Hürden der Bereich um 192 Euro (August-Hoch) und darüber das Novemberhoch bei 219,65 Euro. Die Marken sind eine beschreibende Orientierung und kein Signal.
Pro und Contra
Was spricht für die SAP Aktie – und was dagegen?
Die Szenarien
Wie sieht die SAP Aktienprognose aus?
aktiencheck.de gibt keine eigene SAP Aktienprognose und kein eigenes Kursziel ab. Diskutiert werden am Markt im Wesentlichen drei Lesarten, die auf den oben genannten Daten Dritter beruhen:
Konsens-Pfad: Wer dem Analysten-Konsens folgt, erwartet nach den guten Quartalszahlen eine Rückkehr in Richtung der Durchschnittsziele um 235 bis 245 Euro, sobald sich die KI-Sorgen beruhigen.
Skeptischer Pfad: Kritiker verweisen auf das untere Ende der Kursziel-Spanne (170 bis 199 Euro) und darauf, dass Software-Werte bei anhaltendem Sektorstress weiter Bewertung abgeben könnten.
Charttechnischer Test: Hält die Zone um 180 Euro, spricht das aus Sicht von Chartanalysten für einen Boden. Fällt sie, rückt die 200-Tage-Linie bei rund 167 Euro in den Fokus.
Welche Lesart sich durchsetzt, hängt vor allem von der Sektorstimmung und von den nächsten Zahlen der Wettbewerber ab.
Die Termine
Was beobachten Anleger bei der SAP Aktie jetzt?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf Workday: Der US-Konkurrent legt am 24.11.2026 nach US-Börsenschluss Zahlen vor und dürfte der Branche ein Signal liefern. Die nächsten eigenen Zahlen von SAP sind nach bisherigem Stand für den 28.01.2027 angekündigt. Daneben zählen die Kursreaktion auf weitere Abstufungen im Sektor, der Verlauf der KI-Debatte und die Nachfolge im Vorstand.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie trotz guter Zahlen?
Anleger preisen die Sorge ein, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen. Die Quartalszahlen vom 21.10.2026 waren dagegen stark.
Wie hoch ist die SAP Aktie aktuell bewertet?
Das erwartete KGV der SAP-ADR lag zuletzt bei 26,3 (Stand 30.10.2026), das trailing-KGV bei rund 29 (Stand 18.11.). Beim heutigen Kurs fällt es rechnerisch niedriger aus.
Was sagen Analysten zur SAP Aktienprognose?
Im Konsens vom 18.11.2026 raten 24 von 29 Häusern zum Kaufen, 5 zum Halten, keines zum Verkaufen. Das Durchschnittsziel lag bei rund 243,5 Euro.
Zahlt die SAP Aktie eine Dividende?
Für 2025 schüttete SAP 2,50 Euro je Aktie aus. Die Ausschüttungsquote soll mindestens 40 % des Non-IFRS-Gewinns nach Steuern betragen.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Nach bisherigem Stand am 28.01.2027 für das Gesamtjahr 2026. Am 24.11.2026 berichtet zuvor Wettbewerber Workday.
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