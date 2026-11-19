Am Morgen des 17. November wurde bekannt, dass Thomas Saueressig, Vorstandsmitglied und Chief Customer Officer seit 2019, zum 1. April 2027 Chef der IONOS Group wird. Bis Ende März bleibt er im SAP-Vorstand. Ab Januar übernimmt übergangsweise Emmanuel Raptopoulos schrittweise seine Aufgaben, der Aufsichtsrat sucht nach Berichten noch einen dauerhaften Nachfolger. Ein Beleg dafür, dass der Abgang den Kurs bewegt hat, fehlt: Die Quellen sehen den Zusammenhang als unbewiesen.

Wichtiger war der Branchenschock. Am Dienstag fielen Softwarewerte weltweit; Salesforce verlor laut Berichten zum US-Handelsschluss rund 9,5 Prozent, Workday und Intuit gaben ebenfalls deutlich nach. Der europäische Technologiesektor fiel an diesem Tag um rund 3,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Juli. Marktbeobachter nennen neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Sorge, dass autonome KI-Agenten das klassische Geschäft mit Nutzerlizenzen angreifen. Zusätzlich lasten die Nvidia-Zahlen und der bevorstehende Börsengang von Anthropic auf der Stimmung.