Die SAP-Aktie (Handelssymbol SAP, ISIN DE0007164600) hat ihre wichtigste runde Marke verloren: Nach einem Minus von 5,6 Prozent auf 201,50 Euro am Dienstag rutschte der DAX-Schwergewichtler am Mittwoch laut Berichten unter 200 Euro. Auslöser sind zwei Nachrichten, die sich verstärken: der überraschende Abgang von Kundenchef Thomas Saueressig und eine neue Welle der Angst, KI-Agenten könnten das Lizenzgeschäft der Softwarebranche aushöhlen.
SAP-Aktie: Unter 200 Euro, Vorstand geht, KI-Angst – wie viel Pessimismus ist eingepreist?
SAP-Aktie: Nach minus 5,6 Prozent am Dienstag fällt der Kurs unter 200 Euro. Kundenchef Saueressig geht, die KI-Angst ist zurück – was sagen Zahlen und Analysten?
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- Handelssymbol
- SAP (Xetra)
- ISIN
- DE0007164600
- Nächster Termin
- Zahlen Q4/Gesamtjahr am 28. Januar 2027
Stand: 19.11.2026, Kurs: Xetra-Schluss 17.11.; 18.11. laut Berichten unter 200 Euro
Das Timing ist unglücklich. Erst am 9. November hatte JPMorgan die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 275 Euro angehoben, mit der Begründung, SAP sei kein „KI-Opfer“ mehr. Acht Tage später steht der Kurs rund 27 Prozent unter diesem Ziel, und die SAP Aktie gehört wieder zu den meistgesuchten DAX-Werten.
Der Auslöser
Warum ist die SAP Aktie abgestürzt – und wie viel ist Saueressig?
Am Morgen des 17. November wurde bekannt, dass Thomas Saueressig, Vorstandsmitglied und Chief Customer Officer seit 2019, zum 1. April 2027 Chef der IONOS Group wird. Bis Ende März bleibt er im SAP-Vorstand. Ab Januar übernimmt übergangsweise Emmanuel Raptopoulos schrittweise seine Aufgaben, der Aufsichtsrat sucht nach Berichten noch einen dauerhaften Nachfolger. Ein Beleg dafür, dass der Abgang den Kurs bewegt hat, fehlt: Die Quellen sehen den Zusammenhang als unbewiesen.
Wichtiger war der Branchenschock. Am Dienstag fielen Softwarewerte weltweit; Salesforce verlor laut Berichten zum US-Handelsschluss rund 9,5 Prozent, Workday und Intuit gaben ebenfalls deutlich nach. Der europäische Technologiesektor fiel an diesem Tag um rund 3,9 Prozent auf den tiefsten Stand seit Ende Juli. Marktbeobachter nennen neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Sorge, dass autonome KI-Agenten das klassische Geschäft mit Nutzerlizenzen angreifen. Zusätzlich lasten die Nvidia-Zahlen und der bevorstehende Börsengang von Anthropic auf der Stimmung.
Was sagen die Zahlen – ist SAP überhaupt ein KI-Opfer?
Operativ liefert SAP bislang das Gegenteil eines Opfers. Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz laut SAP um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, der Cloud-Umsatz um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Der Cloud-Auftragsbestand der kommenden zwölf Monate wuchs um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern: Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, operatives Ergebnis (bereinigt) von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro, freier Cashflow von rund 10 Milliarden Euro. Dazu kommt ein Aktienrückkauf von bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende 2027.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Konzernumsatz Q3
|10,27 Mrd. €
|+13 %
|Cloud-Umsatz Q3
|6,67 Mrd. €
|+26 %
|Current Cloud Backlog
|24,1 Mrd. €
|+28 %
|Bereinigtes operatives Ergebnis 2026 (Prognose)
|11,8–12,2 Mrd. €
|–
Cloud-Prognose währungsbereinigt; Q3-Zahlen veröffentlicht am 21. Oktober 2026.
Quelle: SAP laut Berichten von boersennews.de, sharedeals.de und aktiencheck.de
Die Gegenthese der Skeptiker: Das Backlog-Wachstum soll 2026 laut Berichten leicht unter 25 Prozent fallen, und Aufholeffekte stützten das Cloud-Wachstum. Die Börse prüft also nicht die Gegenwart, sondern die Frage, wie dauerhaft das Lizenzmodell in einer Welt aus KI-Agenten trägt.
Wie sehen die Analysten die SAP Aktie – und wo liegt die Bandbreite?
Die Kursziele stammen von den jeweiligen Banken, nicht von aktiencheck.de. Laut dpa-AFX-Listen: JPMorgan (Overweight, 275 Euro, 9. November), Goldman Sachs (Buy, 258 Euro, 23. Oktober), Barclays (Overweight, 250 Euro, 22. Oktober), Berenberg (Buy, 240 Euro) und Deutsche Bank Research (Buy, 235 Euro). Am unteren Ende steht die DZ Bank mit „Verkaufen“ und einem fairen Wert von 170 Euro. Der Durchschnitt aus 29 Analysten liegt laut MarketScreener bei rund 243 Euro. Die meisten dieser Schätzungen stammen aus der Zeit vor dem Kurssturz.
Technisch gilt die Zone um 200 Euro als entscheidend: Dort verläuft laut Berichten die 200-Tage-Linie, darunter wird die Marke von 190 Euro genannt. Ein Erholungssignal sehen Chartanalysten erst oberhalb von 210 bis 215 Euro.
Welche Termine bewegen die SAP Aktie als Nächstes?
Noch heute spricht Finanzchef Dominik Asam auf der Morgan-Stanley-TMT-Konferenz. Am 2. Dezember legt Salesforce Zahlen vor, ein Stimmungstest für die gesamte Branche. Die nächste harte Zahlenprobe für SAP selbst folgt am 28. Januar 2027 mit den Zahlen für das vierte Quartal und dem Ausblick auf 2027.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie? Wegen des Abgangs von Kundenchef Saueressig und eines breiten Ausverkaufs bei Softwarewerten aus Angst vor KI-Agenten.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten für die SAP Aktie? Laut MarketScreener liegt der Durchschnitt bei rund 243 Euro; JPMorgan nennt 275 Euro, die DZ Bank 170 Euro.
Zahlt SAP eine Dividende? Angaben zur aktuellen Dividende liegen in den geprüften Quellen nicht vor; SAP hat einen Aktienrückkauf von bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende 2027 angekündigt.
Wann legt SAP die nächsten Quartalszahlen vor? Am 28. Januar 2027 mit den Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026.
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