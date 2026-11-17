Die SAP Aktie hat einen der schwärzesten Tage seit Monaten hinter sich. Zum Xetra-Schluss notierte Europas größter Softwarekonzern bei 201,50 Euro, ein Minus von 11,90 Euro oder 5,58 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 213,40 Euro (Kurs 17:38 Uhr). Damit gehört SAP zu den größten TecDAX Verlierern, auf Rang drei hinter Evotec und IONOS. Weil SAP der mit Abstand schwerste Wert im Index ist, zog der Rutsch den TecDAX um 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte und damit unter die Marke von 4.000 Punkten. Am Mittag hatte das Minus noch bei 2,76 Prozent gelegen, bis zum Abend hat es sich verdoppelt.