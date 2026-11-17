Die SAP Aktie hat einen der schwärzesten Tage seit Monaten hinter sich. Zum Xetra-Schluss notierte Europas größter Softwarekonzern bei 201,50 Euro, ein Minus von 11,90 Euro oder 5,58 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 213,40 Euro (Kurs 17:38 Uhr). Damit gehört SAP zu den größten TecDAX Verlierern, auf Rang drei hinter Evotec und IONOS. Weil SAP der mit Abstand schwerste Wert im Index ist, zog der Rutsch den TecDAX um 1,82 Prozent auf 3.993,85 Punkte und damit unter die Marke von 4.000 Punkten. Am Mittag hatte das Minus noch bei 2,76 Prozent gelegen, bis zum Abend hat es sich verdoppelt.
SAP Aktie: TecDAX Verlierer zum Handelsschluss – der Software-Ausverkauf kostet rund 14 Milliarden Euro Börsenwert, hält jetzt die 200-Euro-Marke?
Die SAP Aktie schließt auf Xetra bei 201,50 Euro, 5,58 Prozent unter dem Vortag, und zieht als schwerster Wert den TecDAX unter 4.000 Punkte. Aus der Personalie am Morgen wurde am Nachmittag ein Branchenausverkauf: Wie in den USA flohen Anleger aus Software, aus Angst vor KI und vor den Nvidia-Zahlen. Was hinter dem Rutsch steckt und welche Marken jetzt zählen.
Die Tagesbilanz
SAP Aktie als TecDAX Verlierer: von der Personalie zum Branchenbeben
Der Tag begann mit einem Vorstandsabgang und endete als Ausverkauf einer ganzen Branche, auf beiden Seiten des Atlantiks.
Am Morgen teilte SAP mit, dass Vorstand Thomas Saueressig das Unternehmen verlässt. Kurz darauf machte IONOS publik, dass er dort zum 1. April 2027 Vorstandschef wird. Bei SAP bleibt der Chief Customer Officer bis Ende März voll verantwortlich, ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos interimistisch, der Aufsichtsrat sucht einen Nachfolger. Ein Abgang mit so viel Vorlauf und geordneter Übergabe erklärt aber keinen Kurssturz von mehr als 5 Prozent.
Den Rest besorgte der Sektor. Laut Dow Jones drückten Sorgen vor den Nvidia-Zahlen am Abend die Technologieaktien in ganz Europa, die Anleiherenditen stiegen nach Reden von US-Notenbankern, und Anleger schufen Platz für den Börsengang von Anthropic am Donnerstag. In New York standen Softwarekonzerne wie Salesforce und Workday zeitgleich mit jeweils mehr als 5 Prozent im Minus. Im TecDAX fielen neben SAP auch IONOS, ATOSS und Nemetschek um mehr als 5 Prozent. Die Sorge dahinter: KI-Agenten könnten Arbeit übernehmen, für die Unternehmen bisher Softwarelizenzen pro Nutzer bezahlen.
KI-Angst um das Geschäftsmodell
Investoren fürchten Druck auf nutzerbasierte Lizenzen durch KI-native Anbieter.
Nvidia und Anthropic als Stimmungstest
Nvidia berichtet heute nach US-Börsenschluss, Anthropic geht am Donnerstag an die Nasdaq.
Nachfolge im Kundenvorstand offen
Ausgerechnet vor dem wichtigen Jahresendgeschäft verliert SAP seinen Chief Customer Officer.
Das Fundament
Starke Zahlen, die heute niemand sehen wollte
Gemessen am Geschäft passt der Kurssturz schlecht ins Bild. Im dritten Quartal steigerte SAP den Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, die Cloud-Erlöse wuchsen um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Der aktuelle Cloud-Auftragsbestand, die vertraglich gesicherten Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate, legte um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro zu. Für 2026 peilt SAP beim Cloud-Umsatz das obere Ende der Zielspanne an. Einziger Schönheitsfehler: Das Wachstum des Cloud-Auftragsbestands soll sich leicht unter die 25 Prozent des Vorjahres abschwächen. Genau an solchen Nuancen setzen die Skeptiker an.
Die Marken
SAP Aktie an der 200-Euro-Marke
Charttechnisch steht die SAP Aktie nach dem Rutsch direkt an der runden Marke von 200 Euro. Die 20-Tage-Linie bei rund 210 Euro ist klar unterschritten. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Schluss unter 200 Euro ein weiteres Warnsignal, darunter verläuft die 50-Tage-Linie bei rund 196 Euro. Die 200-Tage-Linie liegt mit etwa 166 Euro weit darunter, der mittelfristige Aufwärtstrend seit dem Juli-Tief bei 127,50 Euro ist damit noch nicht gebrochen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 219,65 Euro hat sich die Aktie gut 8 Prozent entfernt. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Durchschnittsziel über dem Kurs, aber ein geteiltes Lager
Am Analystenlager ist der Ausverkauf bislang abgeprallt, eine neue Studie vom Dienstag haben wir nicht gefunden. JPMorgan hatte Anfang November auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel auf 275 Euro angehoben, mit dem Argument, KI wechsle in den Unternehmen in den produktiven Einsatz, gerade in Kernsystemen wie denen von SAP. Die UBS bleibt bei „Neutral“ mit 215 Euro, die DZ Bank rät zum Verkauf. Im Schnitt sehen 29 Analysten laut MarketScreener 243,54 Euro. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum ist die SAP Aktie heute TecDAX Verlierer?
Der Abgang von Vorstand Thomas Saueressig lieferte den Anlass, entscheidend war aber der Ausverkauf bei Softwarewerten in Europa und den USA aus Sorge vor KI-Disruption und vor den Nvidia-Zahlen. Zum Xetra-Schluss verlor die SAP Aktie 5,58 Prozent auf 201,50 Euro.
Wie viel Börsenwert hat SAP verloren?
Nach Schätzung der Redaktion rund 14 Milliarden Euro an einem Tag.
Welche Marken sind charttechnisch wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die runde Marke von 200 Euro und die 50-Tage-Linie bei rund 196 Euro.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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