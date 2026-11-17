Charttechnisch hat die SAP Aktie mit dem Rückgang ihre 20-Tage-Linie unterschritten, die laut boerse.de zuletzt bei rund 209,65 Euro verlief. Gelingt die Rückkehr darüber nicht, rückt aus Sicht der Redaktion die runde Marke von 200 Euro als nächste Orientierung in den Blick. Die 50-Tage-Linie liegt bei rund 196 Euro, die 200-Tage-Linie mit etwa 166 Euro weit darunter, der mittelfristige Aufwärtstrend ist damit nicht gebrochen. Nach oben bleibt das Tageshoch von 212,90 Euro die erste Hürde, darüber das 52-Wochen-Hoch bei 219,65 Euro. Diese Marken sind eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.