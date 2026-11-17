Die SAP Aktie hat einen der schwächsten Tage seit Monaten hinter sich, und auch der Abend brachte keine echte Wende. Auf Tradegate notierte Europas größter Softwarekonzern um 21:03 Uhr bei 201,90 Euro, ein Minus von 10,80 Euro oder 5,08 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit liegt SAP im Späthandel auf Rang vier der TecDAX Verlierer. Immerhin: Gegenüber dem Xetra-Schluss von 201,50 Euro hat sich der Kurs leicht gefangen, die Marke von 200 Euro blieb verteidigt. Der TecDAX notierte laut UBS-Indikation um 21 Uhr bei 3.991,40 Punkten, 1,54 Prozent im Minus.
SAP Aktie: TecDAX Verlierer im Späthandel – die 200-Euro-Marke hält vorerst, doch reicht das gegen den US-Software-Sturm?
Die SAP Aktie bleibt im Späthandel unter den größten TecDAX Verlierern: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 201,90 Euro, 5,08 Prozent weniger als am Vortag. Gegenüber dem Xetra-Schluss hat sich der Kurs leicht gefangen, während US-Softwarewerte wie Salesforce weiter abrutschen. Was den Walldorfer Konzern belastet und welche Marken jetzt zählen.
Der Abend
SAP Aktie als TecDAX Verlierer: Rückenwind fehlt auch aus New York
Was am Morgen mit einem Vorstandsabgang begann, ist am Abend Teil eines weltweiten Software-Ausverkaufs.
An der Wall Street setzte sich am Abend fort, was in Europa am Nachmittag begonnen hatte. Salesforce verlor zeitweise mehr als 9 Prozent, ServiceNow und Intuit jeweils fast 7 Prozent. Die großen US-Indizes lagen am frühen Abend mehr als 1 Prozent im Minus. Anleger fürchten, dass KI-Anwendungen Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bislang Lizenzen pro Nutzer kaufen. Der Börsengang von Anthropic am Donnerstag rückt diese Frage ins Zentrum. Dass SAP sich in diesem Umfeld im Späthandel stabilisierte, ist aus Sicht der Redaktion ein erstes, aber noch schwaches Signal.
Den Anlass am Morgen hatte eine Personalie geliefert: Vorstand Thomas Saueressig, zuständig für das Kundengeschäft, verlässt SAP und wird ab April 2027 Chef bei IONOS. Bis Ende März bleibt er voll verantwortlich, ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos interimistisch. Ein geordneter Übergang mit so viel Vorlauf erklärt allerdings keinen Kursrutsch von mehr als 5 Prozent.
KI-Angst um das Geschäftsmodell
Investoren fürchten Druck auf nutzerbasierte Lizenzen durch KI-Anbieter.
US-Software im freien Fall
Salesforce und ServiceNow verlieren deutlich, das hält den Druck auf SAP hoch.
Nachfolge offen
Vor dem wichtigen Jahresendgeschäft verliert SAP seinen Kundenvorstand.
Das Fundament
Starke Zahlen, die heute niemand sehen wollte
Gemessen am Geschäft passt der Kurssturz schlecht ins Bild. Im dritten Quartal steigerte SAP (Kürzel SAP, ISIN DE0007164600) den Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, die Cloud-Erlöse wuchsen um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Der aktuelle Cloud-Auftragsbestand legte um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro zu. Einziger Schönheitsfehler: Das Wachstum dieses Auftragsbestands soll sich 2026 leicht unter 25 Prozent abschwächen. Den nächsten belastbaren Beleg liefert SAP mit den Jahreszahlen am 28. Januar 2027.
Die Marken
SAP Aktie an der 200-Euro-Marke
Charttechnisch steht die SAP Aktie direkt über der runden Marke von 200 Euro, die am Abend gehalten hat. Die 20-Tage-Linie bei rund 210 Euro ist klar unterschritten. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Xetra-Schluss unter 200 Euro ein weiteres Warnsignal, darunter verläuft die 50-Tage-Linie bei rund 196 Euro. Die 200-Tage-Linie liegt mit etwa 166 Euro weit darunter, der mittelfristige Aufwärtstrend ist damit nicht gebrochen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 219,65 Euro ist die Aktie rund 8 Prozent entfernt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Durchschnittsziel über dem Kurs, aber ein geteiltes Lager
Eine neue Studie vom Dienstag haben wir nicht gefunden. JPMorgan hatte Anfang November auf „Overweight“ hochgestuft und sieht 275 Euro. Die UBS bleibt bei „Neutral“ mit 215 Euro, die DZ Bank rät zum Verkauf. Im Schnitt nennen 29 Analysten laut MarketScreener 243,54 Euro. Alle Angaben sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum ist die SAP Aktie heute TecDAX Verlierer?
Der Abgang von Vorstand Thomas Saueressig lieferte den Anlass, entscheidend war der weltweite Ausverkauf bei Softwarewerten aus Sorge vor KI-Disruption. Im Späthandel lag die Aktie um 21:03 Uhr 5,08 Prozent im Minus bei 201,90 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der SAP Aktie?
Das Kürzel ist SAP, die ISIN lautet DE0007164600.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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