Charttechnisch steht die SAP Aktie direkt über der runden Marke von 200 Euro, die am Abend gehalten hat. Die 20-Tage-Linie bei rund 210 Euro ist klar unterschritten. Aus Sicht der Redaktion wäre ein Xetra-Schluss unter 200 Euro ein weiteres Warnsignal, darunter verläuft die 50-Tage-Linie bei rund 196 Euro. Die 200-Tage-Linie liegt mit etwa 166 Euro weit darunter, der mittelfristige Aufwärtstrend ist damit nicht gebrochen. Vom 52-Wochen-Hoch bei 219,65 Euro ist die Aktie rund 8 Prozent entfernt. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.