Es ist das Paradox dieses Börsentages. Der KI-Entwickler Anthropic geht mit einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Dollar an die Börse, Chipwerte und Ausrüster feiern – und ausgerechnet Europas wertvollster Softwarekonzern steht ganz unten. Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, FSE: SAP) verliert bis zum Mittag 2,56 Prozent auf 188,96 Euro und ist damit der größte Verlierer im DAX. Nach minus 5,6 Prozent am Dienstag und minus 3,8 Prozent am Mittwoch hat das Papier in drei Handelstagen rund 11 Prozent an Wert verloren.
SAP Aktie stürzt den dritten Tag ab: Minus 11 Prozent, während die KI-Welt feiert - Ist Europas Software-Riese das Opfer des Anthropic-Booms?
Alle reden vom Rekord-Börsengang von Anthropic, die KI-Aktien steigen – nur die SAP Aktie fällt weiter. Mit minus 2,6 Prozent auf 188,96 Euro ist sie am Mittag der größte DAX Verlierer, in drei Tagen summiert sich das Minus auf rund 11 Prozent. Die Angst: KI-Agenten könnten das Geschäft mit Softwarelizenzen aushöhlen. Was hinter dem Absturz der SAP Aktie steckt und was dagegen spricht.
Die Angst
Wenn die KI die Software frisst
Der Ausverkauf trifft nicht SAP allein. An der Wall Street sind in dieser Woche auch Salesforce, Workday und andere Softwarekonzerne unter die Räder gekommen. Dahinter steht eine Sorge, die mit dem Anthropic-Börsengang ein Gesicht bekommt: Leistungsfähige KI-Agenten könnten Aufgaben übernehmen, für die Unternehmen bisher Softwarelizenzen pro Nutzer bezahlen. Je erfolgreicher die KI-Labore, desto größer die Zweifel am klassischen Abo-Modell. Hinzu kommt ein technischer Effekt: Mehrere Berichte bringen die Verkäufe mit Fonds in Verbindung, die Geld für die Anthropic-Aktie freimachen.
Dazu kommt eine Personalie zur Unzeit. Kundenvorstand Thomas Saueressig verlässt SAP Ende März 2027 und wechselt zum Internetkonzern IONOS. In ruhigen Zeiten wäre das eine Randnotiz. In einer Woche, in der Anleger jede Schwachstelle im Softwaresektor suchen, verstärkt es die Unruhe.
Die Gegenrede
Operativ läuft das Geschäft
Bemerkenswert ist, was in dieser Woche nicht passiert ist: Es gab keine Gewinnwarnung, keine gesenkte Prognose, keinen verlorenen Großkunden. Im dritten Quartal steigerte SAP den Umsatz auf 10,27 Milliarden Euro, das Cloud-Geschäft wuchs um 26 Prozent. Der Konzern baut selbst KI-Funktionen in seine Programme ein. Finanzchef Dominik Asam stellt sich heute auf einer Technologiekonferenz von Morgan Stanley den Fragen der Investoren. Seine Aussagen könnten zeigen, ob das Management die Sorgen der Börse entkräften kann.
Die Analysten
Im Schnitt rund 244 Euro
Die Analysten sehen die Lage anders als der Markt. Erst am 9. November hatte JPMorgan die SAP Aktie auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 175 auf 275 Euro angehoben. Die Begründung: Künstliche Intelligenz gehe in den Unternehmen vom Pilotprojekt in den echten Einsatz über, SAP sei damit kein Opfer der KI mehr. Im Schnitt liegen die Kursziele bei rund 244 Euro und damit fast 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie heute?
Der Ausverkauf bei Softwarewerten setzt sich fort. Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Lizenzmodelle aushöhlen. Dazu kommt der angekündigte Abgang von Vorstand Thomas Saueressig.
Wie viel hat die SAP Aktie in dieser Woche verloren?
Nach minus 5,6 Prozent am Dienstag, minus 3,8 Prozent am Mittwoch und minus 2,6 Prozent am Donnerstagmittag sind es rund 11 Prozent.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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