Warum fällt die SAP Aktie heute?

Der Ausverkauf bei Softwarewerten setzt sich fort. Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Lizenzmodelle aushöhlen. Dazu kommt der angekündigte Abgang von Vorstand Thomas Saueressig.

Wie viel hat die SAP Aktie in dieser Woche verloren?

Nach minus 5,6 Prozent am Dienstag, minus 3,8 Prozent am Mittwoch und minus 2,6 Prozent am Donnerstagmittag sind es rund 11 Prozent.

Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?

Die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.