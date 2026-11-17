Der erste Auslöser kam um 9 Uhr aus Walldorf. SAP teilte mit, dass Vorstandsmitglied Thomas Saueressig eine neue Aufgabe außerhalb des Konzerns anstrebt. Wohin, verriet IONOS kurz darauf selbst: Saueressig soll zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz des Webhosters übernehmen und dort Achim Weiß ablösen, der in den Aufsichtsrat wechseln soll. Bei SAP bleibt der Chief Customer Officer laut Mitteilung bis Ende März 2027 voll verantwortlich – ausdrücklich auch, um ein erfolgreiches viertes Quartal zu sichern. Ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos, bisher Präsident für die Regionen EMEA, MEE und APAC, interimistisch; der Aufsichtsrat hat die Nachfolgesuche eingeleitet.

Ein Vorstand, der mit viereinhalb Monaten Vorlauf geht und eine geordnete Übergabe hinterlässt, erklärt allerdings keinen Kurssturz von fast 6 Prozent. Den Rest besorgte der Sektor. In Frankfurt fielen laut diebewertung.de auch IONOS (rund −4,4 Prozent), Nemetschek (rund −4,3 Prozent) und GFT Technologies (zeitweise rund −7,5 Prozent) deutlich. Im DAX lieferte sich SAP am Nachmittag laut finanzen.at mit der Deutschen Bank ein Rennen um den letzten Platz – beide Titel lagen gegen 15:40 Uhr mehr als 4 Prozent im Minus.