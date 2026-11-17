Es war der Tag, an dem die Börse Europas wertvollstem Technologiekonzern die Vertrauensfrage stellte. Die SAP-Aktie (Handelssymbol SAP, ISIN DE0007164600) beendete den 17. November am Ende des DAX-Feldes: Bei Tradegate kostete das Papier um 17:41 Uhr 201,30 Euro, 5,67 Prozent weniger als am Vortag. Nach unserer Rechnung lösten sich damit binnen Stunden rund 14 Milliarden Euro Börsenwert auf. Der DAX selbst verlor am späten Nachmittag laut diebewertung.de rund 1,5 Prozent auf etwa 26.198 Punkte.
SAP-Aktie: Software-Beben kostet Milliarden – wird Europas Tech-Primus zum KI-Opfer?
Die SAP-Aktie fällt am 17. November um rund 5,7 Prozent – einer der größten DAX-Verlierer. Wie in den USA fliehen Anleger aus Software, aus Angst vor KI. Was Zahlen und Analysten sagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE, Walldorf
- ISIN
- DE0007164600
- Handelssymbol
- SAP
- Börsenwert
- rund 232 Mrd. € (eigene Rechnung)
- KGV 2026e / 2027e
- rund 28 / rund 25
- Ø-Kursziel (29 Analysten)
- 243,54 € (MarketScreener)
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Q4 und Gesamtjahr 2026)
Stand: 17.11.2026, Kurs Tradegate 17:41 Uhr; Schätzungen laut MarketScreener
Der Tag begann mit einer Personalie und endete als Branchenausverkauf. Was am Morgen nach Vorstandsabgang aussah, entpuppte sich bis zum Abend als etwas Grundsätzlicheres: Anleger diesseits und jenseits des Atlantiks trennten sich auf breiter Front von Softwareaktien – aus Sorge, dass künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell der Branche angreift, und in nervöser Erwartung der Nvidia-Zahlen am Abend.
Die Schlussbilanz
Warum fiel die SAP-Aktie heute so stark?
Im Laufe des Tages wuchs das Minus stetig: von gut 1 Prozent am Morgen über rund 3 Prozent am frühen Nachmittag auf mehr als 5 Prozent zum Handelsende.
Der erste Auslöser kam um 9 Uhr aus Walldorf. SAP teilte mit, dass Vorstandsmitglied Thomas Saueressig eine neue Aufgabe außerhalb des Konzerns anstrebt. Wohin, verriet IONOS kurz darauf selbst: Saueressig soll zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz des Webhosters übernehmen und dort Achim Weiß ablösen, der in den Aufsichtsrat wechseln soll. Bei SAP bleibt der Chief Customer Officer laut Mitteilung bis Ende März 2027 voll verantwortlich – ausdrücklich auch, um ein erfolgreiches viertes Quartal zu sichern. Ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos, bisher Präsident für die Regionen EMEA, MEE und APAC, interimistisch; der Aufsichtsrat hat die Nachfolgesuche eingeleitet.
Ein Vorstand, der mit viereinhalb Monaten Vorlauf geht und eine geordnete Übergabe hinterlässt, erklärt allerdings keinen Kurssturz von fast 6 Prozent. Den Rest besorgte der Sektor. In Frankfurt fielen laut diebewertung.de auch IONOS (rund −4,4 Prozent), Nemetschek (rund −4,3 Prozent) und GFT Technologies (zeitweise rund −7,5 Prozent) deutlich. Im DAX lieferte sich SAP am Nachmittag laut finanzen.at mit der Deutschen Bank ein Rennen um den letzten Platz – beide Titel lagen gegen 15:40 Uhr mehr als 4 Prozent im Minus.
Der Blick über den Atlantik
SAP-Aktie und Salesforce: Trifft der KI-Ausverkauf alle Softwarewerte gleich?
Wer verstehen will, warum SAP so tief fiel, muss nach New York schauen. Dort standen die großen Anbieter von Unternehmenssoftware schon kurz nach Handelsbeginn unter Druck – und zwar ähnlich stark wie der Walldorfer Konzern.
|Aktie
|Börse
|Veränderung
|Stand
|SAP
|Tradegate
|−5,67 %
|17:41 Uhr MEZ
|IONOS
|Frankfurt
|rund −4,4 %
|später Nachmittag
|Nemetschek
|Frankfurt
|rund −4,3 %
|später Nachmittag
|Salesforce
|NYSE
|−5,7 %
|10:09 Uhr ET
|Workday
|Nasdaq
|−5,5 %
|10:09 Uhr ET
|Intuit
|Nasdaq
|−4,1 %
|10:09 Uhr ET
|Adobe
|Nasdaq
|−3,5 %
|10:09 Uhr ET
Unterschiedliche Zeitpunkte: SAP Tradegate 17:41 Uhr MEZ; deutsche Nebenwerte Stand später Nachmittag; US-Werte Stand 10:09 Uhr New Yorker Zeit (16:09 Uhr MEZ). Spätere Bewegungen im US-Handel sind nicht berücksichtigt.
Quelle: MarketScreener (Reuters-Marktbericht), diebewertung.de
Das Muster ist eindeutig: Es traf nicht einzelne Verlierer, sondern ein ganzes Geschäftsmodell. Die Sorge der Investoren lautet, dass KI-Agenten Arbeit übernehmen, für die Unternehmen bislang Softwarelizenzen pro Nutzer bezahlen – und dass KI-native Anbieter etablierten Konzernen Kunden abjagen. Die Citigroup etwa begründete ihre Abstufung von Adobe Anfang November laut Investing.com unter anderem mit wachsendem Wettbewerbsdruck durch KI-native Werkzeuge. Hinzu kommen zwei Termine, die den Markt in Atem halten: die Nvidia-Zahlen nach US-Börsenschluss am Dienstagabend und der für den 19. November geplante Nasdaq-Börsengang von Anthropic, einem der führenden Entwickler von KI-Modellen.
Wachsender Wettbewerbsdruck durch KI-native Werkzeuge
Das Fundament
Was sagen die Quartalszahlen zur SAP-Aktie?
Gemessen am Geschäft passt der Kurssturz schlecht ins Bild. Im dritten Quartal steigerte SAP den Umsatz laut Quartalsmitteilung vom 21. Oktober um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro. Die Cloud-Erlöse wuchsen um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, das bereinigte Betriebsergebnis um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Der wichtigste Frühindikator, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand, legte um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro zu – das sind vertraglich gesicherte Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate.
Für 2026 peilt das Management beim Cloud-Umsatz das obere Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro an, für 2027 stellt es schnelleres Umsatzwachstum und steigende Margen in Aussicht. Einen Schönheitsfehler gibt es: Das Wachstum des Cloud-Auftragsbestands soll sich währungsbereinigt leicht unter die 25 Prozent des Vorjahres abschwächen. Genau an solchen Nuancen setzen Skeptiker an, die in der KI eine Bedrohung für die Preissetzungsmacht der Branche sehen.
Befürworter argumentieren umgekehrt. SAP sitzt mit seiner ERP-Software im Maschinenraum der Konzerne: Finanzbuchhaltung, Einkauf, Produktion und Logistik laufen über Systeme, die sich nicht per KI-Assistent über Nacht austauschen lassen. Die Daten in diesen Systemen sind zugleich der Rohstoff, den KI-Agenten brauchen.
Kursverlauf und Bewertung
Ist die SAP-Aktie nach dem Absturz günstig?
Die SAP-Aktie hat ein Jahr der Extreme hinter sich. Im Juli fiel sie bis auf 127,50 Euro, dann setzte eine Rally von gut 70 Prozent bis zum 52-Wochen-Hoch von 219,65 Euro Anfang November ein. Davon ist sie nach dem Dienstag gut 8 Prozent entfernt, seit Jahresbeginn liegt sie laut MarketScreener rund 3 Prozent im Minus. Vom Rekordniveau um 280 Euro aus dem Februar 2025 trennen sie knapp 30 Prozent. Auf Basis der von MarketScreener gesammelten Gewinnschätzungen ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von rund 28 für 2026 und rund 25 für 2027.
Billig ist das nicht – aber deutlich weniger ambitioniert als zu Rekordzeiten. Die Bewertung spiegelt einen Konzern, dem der Markt weiterhin zweistelliges Gewinnwachstum zutraut, nicht aber die Gewissheit, dass KI ein reiner Rückenwind bleibt.
Die Analysten
Welches Kursziel sehen Analysten für die SAP-Aktie?
Am Analystenlager ist der Ausverkauf bislang abgeprallt. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel der 29 erfassten Analysten bei 243,54 Euro. Die prominenteste Gegenstimme zur KI-Angst kam Anfang November von JPMorgan: Analyst Toby Ogg stufte SAP laut dpa-AFX von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 175 auf 275 Euro. Seine Begründung liest sich wie eine Antwort auf den heutigen Tag: KI wechsle in den Unternehmen von der Pilotphase in den produktiven Einsatz, und zwar in Kernsystemen wie denen von SAP. Nach der Erholung seit Juli gelte die Aktie nicht mehr als „KI-Opfer“. Vorsichtiger ist die UBS, die laut MarketScreener am 13. November bei „Neutral“ blieb und ihr Ziel auf 215 Euro anhob.
Termine
Was kommt jetzt auf die SAP-Aktie zu?
Einen Kapitalmarkttag hat SAP für die kommenden Monate nach unseren Recherchen nicht angekündigt. Damit rücken die Zahlen zum vierten Quartal am 28. Januar 2027 ins Zentrum: Im Schlussquartal fällt traditionell ein großer Teil der Cloud-Abschlüsse an.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP-Aktie
Warum ist die SAP-Aktie am 17. November gefallen? Zusammen mit anderen Softwarewerten in Europa und den USA geriet SAP in einen Ausverkauf, getrieben von Sorgen über KI-Disruption und Nervosität vor den Nvidia-Zahlen. Hinzu kam der angekündigte Abgang von Vorstand Thomas Saueressig.
Wohin wechselt Thomas Saueressig? Er soll zum 1. April 2027 Vorstandschef von IONOS werden. Bei SAP bleibt er bis Ende März 2027, ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos interimistisch.
Wie hoch ist das KGV der SAP-Aktie? Beim Kurs von rund 201 Euro und den Gewinnschätzungen laut MarketScreener liegt es bei rund 28 für 2026 und rund 25 für 2027.
Wann legt SAP die nächsten Quartalszahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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