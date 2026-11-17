Die SAP Aktie (Ticker SAP, ISIN DE0007164600, WKN 716460) gerät am Dienstag erneut unter Druck: Um 09:28 Uhr kostete das Papier auf Xetra 209,45 Euro, 1,9 Prozent weniger als am Vortag. Auslöser ist eine Personalie – Vorstand Thomas Saueressig wechselt als Chef zu IONOS – und die zurückgekehrte Angst vor KI-Umbrüchen in der Softwarebranche. Die SAP Aktienprognose der Analysten fällt dennoch klar optimistisch aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut finanzen.net bei 244,14 Euro, JPMorgan nennt sogar 275 Euro.

Rechnerisch ergibt sich damit ein Abstand von rund 16 Prozent zwischen Kurs und Konsens. Spannend ist die Spreizung: Zwischen dem fairen Wert der DZ Bank von 170 Euro und dem Ziel von JPMorgan liegen gut 100 Euro. Wer die SAP Aktie Prognose verstehen will, muss deshalb vor allem eine Frage beantworten: Ist SAP Gewinner oder Opfer der KI-Welle?