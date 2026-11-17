Für das Gesamtjahr 2026 hat SAP die Ziele bestätigt und beim Wachstum präzisiert. Der Cloud-Umsatz soll am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro liegen (währungsbereinigt plus 23 bis 25 Prozent), der Cloud- und Softwareumsatz am oberen Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis soll 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro erreichen, der Free Cashflow rund 10 Milliarden Euro nach 8,24 Milliarden Euro im Vorjahr. Einen Dämpfer gibt es beim Auftragsbestand: Dessen Wachstum soll sich währungsbereinigt leicht unter die 25 Prozent des Vorjahres abschwächen.

Für 2027 stellt SAP eine Beschleunigung des Umsatzwachstums in Aussicht. Die bereinigten operativen Kosten sollen dann nur mit 80 bis 90 Prozent der Umsatzwachstumsrate zulegen – das bedeutet steigende Margen. Rückenwind für den Gewinn je Aktie liefert zudem das Rückkaufprogramm über bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende 2027, von dem bis Ende September rund 4,2 Milliarden Euro umgesetzt waren.