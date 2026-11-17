Die SAP Aktie (Ticker SAP, ISIN DE0007164600) gehört am Dienstag zu den schwächsten Werten im DAX: Gegen 14:12 Uhr kostete das Papier bei Tradegate 206,92 Euro, ein Minus von 3,03 Prozent. Auslöser sind der angekündigte Wechsel von Vorstand Thomas Saueressig an die Spitze von IONOS und die Nervosität vor den Quartalszahlen von Nvidia am Abend – dabei sehen die 29 von MarketScreener erfassten Analysten das durchschnittliche Kursziel bei 243,54 Euro, rund 18 Prozent über dem aktuellen Kurs. Die SAP Aktienprognose der Profis ist damit deutlich zuversichtlicher als die Stimmung an der Börse.
SAP Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 244 Euro, JPMorgan sogar 275 – trägt die Cloud-Story über den Saueressig-Abgang?
Die SAP Aktie rutscht am Dienstag um rund 3 Prozent ab: Vorstand Thomas Saueressig wechselt zu IONOS, und vor den Nvidia-Zahlen meiden Anleger Tech-Werte. Die SAP Aktienprognose der Analysten liegt im Schnitt dennoch rund 18 Prozent über dem Kurs. Was Unternehmensprognose, Konsens 2026/2027, Kursziele, Bewertung und Szenarien für die SAP Aktie bedeuten.
Hinzu kommt ein Unternehmen, das seine eigene Prognose gerade erst bekräftigt hat: Für 2026 peilt SAP beim Cloud-Umsatz das obere Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro an und erwartet einen Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie nach dem heutigen Rücksetzer aber nur knapp im Minus. Für die SAP Aktie Prognose stellt sich damit die Frage, ob die Cloud-Zahlen stärker wiegen als Personalien und KI-Sorgen.
Vorstand Saueressig geht zu IONOS
Der Chief Customer Officer wird zum 1. April 2027 Chef des Webhosters und übergibt bis Ende März schrittweise an Emmanuel Raptopoulos.
Unternehmensprognose 2026 bestätigt
Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Mrd. Euro, bereinigtes Betriebsergebnis 11,8 bis 12,2 Mrd. Euro, Free Cashflow rund 10 Mrd. Euro.
Mehrheit der Analysten positiv
Ø-Kursziel 243,54 Euro (MarketScreener); JPMorgan stufte am 9. November auf „Overweight“ hoch und sieht 275 Euro.
Bewertung über Oracle und Salesforce
Mit einem erwarteten KGV von knapp 29 für 2026 ist SAP teurer als Oracle und Salesforce, aber günstiger als ServiceNow.
Der Auslöser
Warum fällt die SAP Aktie heute?
Am Morgen teilte IONOS per Ad-hoc-Mitteilung mit, dass Thomas Saueressig zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz des Webhosters übernimmt. Saueressig sitzt seit 2019 im SAP-Vorstand und verantwortet als Chief Customer Officer das Kundengeschäft – also genau den Bereich, über den SAP seine Cloud- und KI-Angebote zu den Unternehmen bringen will. Laut SAP bleibt er bis Ende März 2027 an Bord und übergibt seine Aufgaben schrittweise an Emmanuel Raptopoulos; der Aufsichtsrat hat die Nachfolgesuche eingeleitet.
Allein erklärt die Personalie den Kursrutsch kaum, denn der Abschied kommt mit mehr als vier Monaten Vorlauf. Schwerer wiegt die Stimmung im Technologiesektor: Neue US-Exportregeln für KI-Chips drücken auf die Branche, und am Abend legt Nvidia Zahlen vor. Als schwerster DAX-Wert und größter europäischer Softwarekonzern steht SAP in solchen Phasen regelmäßig ganz oben auf den Verkaufslisten. Dazu passt, dass die Aktie seit ihrem Sommertief von 127,50 Euro im Juli bis zum 52-Wochen-Hoch von 219,65 Euro am 5. November stark gestiegen war – Gewinnmitnahmen liegen da nahe.
Geschäftsmodell
Womit verdient SAP sein Geld?
SAP ist Europas größter Softwarekonzern und der schwerste Wert im DAX. Kern ist die ERP-Software, mit der Konzerne Finanzen, Einkauf, Produktion, Logistik und Personal steuern. Seit Jahren baut SAP das Geschäft von Lizenzen und Wartung auf Cloud-Abonnements um. Die Cloud-Erlöse machen inzwischen fast zwei Drittel des Quartalsumsatzes aus, während die klassischen Wartungserlöse schrumpfen. Der wichtigste Frühindikator ist der aktuelle Cloud-Auftragsbestand (Current Cloud Backlog), also die vertraglich gesicherten Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate. Neu im Fokus stehen KI-Agenten, die SAP in seine Anwendungen einbaut.
Zahlen und Unternehmensprognose
Wie lautet die SAP Aktienprognose des Unternehmens für 2026 und 2027?
Erstmals mehr als 10 Milliarden Euro Quartalsumsatz und mehr als 3 Milliarden Euro bereinigtes Betriebsergebnis – das dritte Quartal setzte neue Bestmarken.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Quartalsmitteilung vom 21. Oktober um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro. Die Cloud-Erlöse legten um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro zu, die Cloud-ERP-Suite sogar um 29 Prozent auf 5,92 Milliarden Euro. Der aktuelle Cloud-Auftragsbestand wuchs um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 26 Prozent. Das bereinigte Betriebsergebnis kletterte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro, die bereinigte operative Marge lag bei 29,5 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 19 Prozent auf 1,89 Euro, der Free Cashflow um 36 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro; nach neun Monaten sind es bereits 7,97 Milliarden Euro.
Q3 was an outstanding quarter.
Für das Gesamtjahr 2026 hat SAP die Ziele bestätigt und beim Wachstum präzisiert. Der Cloud-Umsatz soll am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro liegen (währungsbereinigt plus 23 bis 25 Prozent), der Cloud- und Softwareumsatz am oberen Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis soll 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro erreichen, der Free Cashflow rund 10 Milliarden Euro nach 8,24 Milliarden Euro im Vorjahr. Einen Dämpfer gibt es beim Auftragsbestand: Dessen Wachstum soll sich währungsbereinigt leicht unter die 25 Prozent des Vorjahres abschwächen.
Für 2027 stellt SAP eine Beschleunigung des Umsatzwachstums in Aussicht. Die bereinigten operativen Kosten sollen dann nur mit 80 bis 90 Prozent der Umsatzwachstumsrate zulegen – das bedeutet steigende Margen. Rückenwind für den Gewinn je Aktie liefert zudem das Rückkaufprogramm über bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende 2027, von dem bis Ende September rund 4,2 Milliarden Euro umgesetzt waren.
|Kennzahl
|Prognose SAP 2026
|Konsens 2026e
|Konsens 2027e
|Gesamtumsatz
|–
|40,45 Mrd. €
|45,31 Mrd. €
|Cloud-Umsatz
|oberes Ende von 25,8–26,2 Mrd. €
|25,83 Mrd. €
|32,02 Mrd. €
|Betriebsergebnis (non-IFRS)
|11,8–12,2 Mrd. €
|11,84 Mrd. €
|13,88 Mrd. €
|Free Cashflow
|rund 10 Mrd. €
|9,40 Mrd. €
|10,99 Mrd. €
|Nettogewinn
|–
|8,47 Mrd. €
|9,49 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|–
|7,18 €
|8,18 €
|KGV
|–
|28,8
|25,3
|Dividende je Aktie
|–
|2,69 €
|3,02 €
Konsens zu Umsatz, Nettogewinn, EPS und Dividende: MarketScreener (Stand 10./17.11.2026). Cloud-Umsatz, Betriebsergebnis und Free Cashflow: Visible-Alpha-Konsens (Median) auf der SAP-IR-Seite, letzte Aktualisierung laut Seite 24.01.2026. KGV: eigene Rechnung mit 206,92 €.
Quelle: SAP (Quartalsmitteilung Q3 2026), MarketScreener, SAP Investor Relations (Visible Alpha)
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der SAP Aktie zu?
Nach den Quartalszahlen hagelte es Kurszielanhebungen. MarketScreener nennt ein durchschnittliches Kursziel von 243,54 Euro auf Basis von 29 Analysten und eine Spanne von 198,84 bis 290 Euro; finanzen.net kommt auf 244,14 Euro. Die Mehrheit rät zum Kauf, auf der ersten Seite der finanzen.net-Analyseliste stehen 34 Kauf-, 14 Halte- und drei Verkaufsvoten aus den vergangenen Monaten.
Die lauteste Stimme kam zuletzt von JPMorgan: Analyst Toby Ogg stufte SAP in einer am 6. November erstellten Studie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel um 100 auf 275 Euro. Laut dpa-AFX begründet er das damit, dass KI in Unternehmen den Sprung vom Pilotprojekt in den produktiven Einsatz in Kernsystemen wie denen von SAP schafft. Die Aktie wirke nicht mehr wie ein „KI-Opfer“. Am oberen Ende steht Bernstein-Analyst Richard Nguyen, der laut Der Aktionär nach den Zahlen 285 Euro aufrief.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (Toby Ogg)
|Overweight (zuvor Neutral)
|175 → 275
|06.11.2026
|dpa-AFX, MarketScreener
|UBS
|Neutral
|210 → 215
|13.11.2026
|MarketScreener, finanztrends.de
|Bernstein (Richard Nguyen)
|positiv bestätigt
|285
|22.10.2026
|Der Aktionär (dpa-AFX)
|Goldman Sachs (Mohammed Moawalla)
|Buy
|230 → 258
|23.10.2026
|MarketScreener, kapitalmarktexperten.de
|Jefferies
|Buy
|250 (zuvor 220)
|22.10.2026
|goldesel.de, MarketScreener
|Berenberg (Nay Soe Naing)
|Buy
|205 → 240
|22.10.2026
|dpa-AFX
|Deutsche Bank
|Buy
|235
|22.10.2026
|MarketScreener
|DZ Bank
|Verkaufen
|fairer Wert 120 → 170
|22./23.10.2026
|kapitalmarktexperten.de, goldesel.de
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Bei der DZ Bank handelt es sich um einen fairen Wert.
Quelle: dpa-AFX (via Deutsche Börse, finanzen.net), MarketScreener, Der Aktionär, kapitalmarktexperten.de, goldesel.de, finanztrends.de
Auch Barclays-Analyst Sven Merkt und Morgan-Stanley-Analyst Adam Wood bestätigten nach den Zahlen ihre positiven Einstufungen. Wood sieht mit dem Wachstum des Cloud-Auftragsbestands eine wichtige Hürde genommen und vermutet, dass das Management beim Jahresendgeschäft bewusst konservativ plant. Skeptisch bleiben die UBS, die zuletzt bei „Neutral“ blieb, und vor allem die DZ Bank: Sie hob ihren fairen Wert zwar von 120 auf 170 Euro an, rät aber weiter zum Verkauf.
Bewertung
Ist die SAP Aktie im Branchenvergleich teuer?
Auf Basis der MarketScreener-Schätzungen ergibt sich beim aktuellen Kurs ein KGV von 28,8 für 2026 und 25,3 für 2027. Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz beziffert MarketScreener für 2026 auf rund 6,0, für 2027 auf 5,3. Dazu kommt ein solides Fundament: Für Ende 2026 erwarten Analysten laut MarketScreener eine Nettoliquidität von rund 2,1 Milliarden Euro, die Dividendenrendite liegt bei etwa 1,3 Prozent.
|Unternehmen
|KGV lfd. GJ
|KGV folgendes GJ
|EV/Umsatz lfd. GJ
|EV/Umsatz folgendes GJ
|SAP
|28,8
|25,3
|6,0
|5,3
|Oracle
|17,8
|12,9
|5,4
|3,9
|Salesforce
|23,1
|24,7
|4,9
|4,3
|ServiceNow
|71,9
|49,0
|6,6
|5,2
Laufendes und folgendes Geschäftsjahr: SAP 2026/2027, Oracle Geschäftsjahre bis Mai 2027/2028, Salesforce bis Januar 2027/2028, ServiceNow 2026/2027. Kursbasis je Quelle unterschiedlich (SAP 17.11., Oracle 16.11., ServiceNow 10.11., Salesforce 21.10.2026). Gewinnbasis nicht einheitlich.
Quelle: MarketScreener; SAP-KGV eigene Rechnung
Der Vergleich zeigt: SAP ist teurer als Oracle und Salesforce, aber deutlich günstiger als ServiceNow. Den Aufschlag rechtfertigen Befürworter mit dem hohen Anteil wiederkehrender Cloud-Erlöse, der starken Bilanz und dem Margenhebel, den SAP für 2027 in Aussicht stellt. Skeptiker halten dagegen, dass die Bewertung wenig Raum für Enttäuschungen lässt, sollte sich das Wachstum des Auftragsbestands stärker abschwächen.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur SAP Aktie Prognose?
Charttechnisch hat die Aktie mit dem heutigen Rückgang die 20-Tage-Linie unterschritten, die laut boerse.de zuletzt bei rund 209,65 Euro verlief. Die 50-Tage-Linie liegt bei knapp 196 Euro, die 200-Tage-Linie bei etwa 166 Euro – der mittelfristige Aufwärtstrend seit dem Sommertief von 127,50 Euro ist damit intakt. Unterhalb des aktuellen Kurses gilt die runde Marke von 200 Euro als nächste Orientierung, darunter die 50-Tage-Linie. Nach oben bildet das 52-Wochen-Hoch von 219,65 Euro vom 5. November den wichtigsten Widerstand.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche SAP Aktienprognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|275 € (JPMorgan), 285 € (Bernstein), 290 € (höchstes Ziel laut MarketScreener)
|KI gelangt in den produktiven Einsatz in Kernsystemen, Cloud-Auftragsbestand wächst kräftig, Margenhebel 2027
|Base-Case
|243,54 € (Ø von 29 Analysten, MarketScreener)
|Prognose 2026 wird erreicht, Umsatzwachstum beschleunigt sich 2027
|Bear-Case
|215 € (UBS), fairer Wert 170 € (DZ Bank)
|Hohe Bewertung, nachlassendes Backlog-Wachstum, KI-Disruption im Softwaremarkt
Kursziele Dritter; Begründungen sinngemäß nach den genannten Quellen bzw. Unternehmensangaben.
Quelle: dpa-AFX, Der Aktionär, MarketScreener, kapitalmarktexperten.de, SAP
Termine
Was Anleger bei der SAP Aktie jetzt beobachten
17. November 2026, abends: Quartalszahlen von Nvidia als Stimmungstest für den KI-Sektor.
Bis Ende März 2027: Übergabe der Aufgaben von Thomas Saueressig und Suche nach einem Nachfolger im Vorstand.
28. Januar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2026 – im vierten Quartal fällt traditionell ein großer Teil der Cloud-Abschlüsse an.
22. April 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP Aktienprognose
Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten? Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel von 29 Analysten bei 243,54 Euro, finanzen.net nennt 244,14 Euro. Die Spanne reicht laut MarketScreener von 198,84 bis 290 Euro; die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 170 Euro.
Welches Kursziel nennt JPMorgan für die SAP Aktie? Analyst Toby Ogg stufte die Aktie Anfang November auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 175 auf 275 Euro.
Was erwartet SAP für 2026? Einen Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, ein bereinigtes Betriebsergebnis von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro.
Was bedeutet der Abgang von Thomas Saueressig für die SAP Aktie? Der Vorstand wechselt zum 1. April 2027 als Chef zu IONOS und übergibt bis Ende März an Emmanuel Raptopoulos. Auswirkungen auf die Unternehmensprognose hat SAP nicht genannt.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen zum Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Overweight“ mit Kursziel 275 Euro von JPMorgan (Analyst Toby Ogg) vom 06.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quellen: JPMorgan, UBS, Bernstein, Goldman Sachs, Jefferies, Berenberg, Deutsche Bank, DZ Bank, Barclays, Morgan Stanley. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SAP SE (SAP): Kaufen, Kursziel 275,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan (Toby Ogg) vom 06.11.2026, 21:01 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:18 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:18 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan (Toby Ogg).
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