Am 21. Oktober meldete SAP für das dritte Quartal einen Gesamtumsatz von 10,27 Milliarden Euro (+13 Prozent) – erstmals mehr als 10 Milliarden Euro in einem Quartal. Das operative Ergebnis nach Non-IFRS stieg um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro, der Free Cashflow um 36 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie (Non-IFRS) lag bei 1,89 Euro. Laut MarketScreener übertraf SAP damit die Konsenserwartungen bei Umsatz (10,10 Milliarden Euro) und Ergebnis.

Für 2026 hebt der Konzern den Ausblick beim Cloud-Umsatz und beim Cloud-und-Software-Umsatz an: beide sollen am oberen Ende der Spannen von 25,8 bis 26,2 Milliarden beziehungsweise 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro liegen (währungsbereinigt). Bestätigt wurden ein Non-IFRS-Betriebsergebnis von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und ein Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro. Für 2027 stellt SAP eine Beschleunigung des Umsatzwachstums in Aussicht, konkrete Mittelfristzahlen enthält die Mitteilung nicht.