Nach minus 5,58 Prozent am 17. November (201,50 Euro) gab die SAP Aktie am 18. November weitere 3,76 Prozent auf 193,92 Euro nach. Gegenüber dem Hoch vom 5. November (219,65 Euro) fehlen rund 12 Prozent.
SAP Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt rund 244 Euro, die Aktie fällt auf 194 - Wie viel KI-Angst steckt jetzt im Kurs?
Die SAP Aktienprognose der Analysten liegt bei durchschnittlich rund 244 Euro Kursziel, der Xetra-Schlusskurs bei 193,92 Euro. Warum der Software-Ausverkauf und der Wechsel im Vorstand die Aktie belasten, was die angehobene Unternehmensprognose 2026 sagt und welche Spanne die Häuser nennen.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE, Walldorf
- Ticker / ISIN
- SAP / DE0007164600
- Index
- DAX
- Börsenwert
- rund 227 Mrd. €
- 52-Wochen-Spanne
- 127,50 € (23.07.2026) bis 219,65 € (05.11.2026)
- Dividende (GJ 2025)
- 2,50 € je Aktie
Stand: 18.11.2026, Xetra-Schlusskurs 18.11.2026; Marktwert rechnerisch
Zwei schwache Tage, rund 9 Prozent Minus
Auslöser: KI-Sorge und Vorstandswechsel
Der Software-Ausverkauf aus Sorge vor KI-Agenten, der Wechsel von Kundenchef Thomas Saueressig zu IONOS und die Zurückhaltung vor dem Anthropic-Börsengang belasteten die Aktie.
Unternehmensprognose 2026 angehoben
SAP erwartet beim Cloud-Umsatz das obere Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro; der Cloud-Auftragsbestand wuchs im dritten Quartal um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro.
Kursziele deutlich über dem Kurs
Das durchschnittliche Ziel von rund 244 Euro liegt rechnerisch etwa 26 Prozent über dem Xetra-Schluss; die Spanne reicht von 170 bis 275 Euro.
Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, FSE: SAP) bleibt unter Druck: Am 18. November schloss der DAX-Wert im Xetra-Handel bei 193,92 Euro, minus 3,76 Prozent, nachdem er am Tag zuvor schon 5,58 Prozent verloren hatte. Die SAP Aktienprognose der Analysten fällt dagegen deutlich optimistischer aus: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 244 Euro. Wie diese Lücke entsteht, ordnet dieser Beitrag ein – ohne eigene Kursprognose, nur mit belegten Zahlen, Schätzungen und Zielen Dritter. Zu Redaktionsschluss lag heute früh ein Wert von 193,80 Euro vor (finanzen.net, 08:10 Uhr, Handelsplatz nicht genannt); maßgeblich bleibt der Xetra-Schlusskurs.
Was ist passiert?
Warum steht die SAP Aktie jetzt unter Druck?
Drei Themen prägen die Debatte. Erstens der Software-Ausverkauf: Anleger fürchten, dass KI-Agenten nutzerbasierte Lizenzmodelle untergraben könnten. Am 17. November verlor Salesforce in New York 7,2 Prozent, SAP rund 14 Milliarden Euro Börsenwert an einem Tag. Zweitens der Vorstand: Thomas Saueressig, Chief Customer Officer, wird zum 1. April 2027 Chef von IONOS. Er bleibt bis Ende März im Amt; ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos schrittweise übergangsweise, die Nachfolge ist offen. Vorstandschef bleibt Christian Klein. Drittens dämpft der anstehende Börsengang von Anthropic die Risikobereitschaft, wie Marktberichte vom 18. November festhalten. Hinzu kommt ein schwacher Gesamtmarkt: Der DAX verlor am 18. November rund 1,2 Prozent. Positiv aus Unternehmenssicht: SAP hat die Übernahme des KI-Spezialisten TechWolf am 16. November abgeschlossen.
Geschäftsmodell
Was macht SAP – und woher kommt das Wachstum?
SAP ist Europas größter Softwarekonzern und liefert Unternehmenssoftware für Finanzen, Lieferketten, Personal und Kundenbeziehungen. Das Wachstum kommt vor allem aus der Cloud: Im dritten Quartal 2026 stieg der Cloud-Umsatz um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Der Cloud-Auftragsbestand der kommenden zwölf Monate wuchs um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro. Genau dieses Modell steht im Zentrum der KI-Debatte: Befürworter sehen SAP als Plattform, in die KI-Funktionen eingebaut werden; Skeptiker fürchten, dass Agenten die Zahl der Lizenzplätze verringern.
Zahlen und Guidance
Wie sehen die SAP Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
Am 21. Oktober meldete SAP für das dritte Quartal einen Gesamtumsatz von 10,27 Milliarden Euro (+13 Prozent) – erstmals mehr als 10 Milliarden Euro in einem Quartal. Das operative Ergebnis nach Non-IFRS stieg um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro, der Free Cashflow um 36 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie (Non-IFRS) lag bei 1,89 Euro. Laut MarketScreener übertraf SAP damit die Konsenserwartungen bei Umsatz (10,10 Milliarden Euro) und Ergebnis.
Für 2026 hebt der Konzern den Ausblick beim Cloud-Umsatz und beim Cloud-und-Software-Umsatz an: beide sollen am oberen Ende der Spannen von 25,8 bis 26,2 Milliarden beziehungsweise 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro liegen (währungsbereinigt). Bestätigt wurden ein Non-IFRS-Betriebsergebnis von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und ein Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro. Für 2027 stellt SAP eine Beschleunigung des Umsatzwachstums in Aussicht, konkrete Mittelfristzahlen enthält die Mitteilung nicht.
Analysten
Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten?
Die Konsensschätzungen laut MarketScreener (18. November): Umsatz 40,45 Milliarden Euro für 2026 und 45,31 Milliarden Euro für 2027, Ergebnis je Aktie 7,18 und 8,18 Euro. Daraus ergibt sich rechnerisch ein erwartetes KGV von rund 27 für 2026 und rund 24 für 2027 – die Ergebnisbasis (IFRS oder Non-IFRS) ist in der Quelle nicht eindeutig. Zahlen für 2028 lagen nicht belegt vor.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|40,45 Mrd. €
|45,31 Mrd. €
|Ergebnis je Aktie
|7,18 €
|8,18 €
|KGV (erwartet, rechnerisch)
|rund 27
|rund 24
|Dividende (Vorschlag, Schätzung)
|2,67 €
|–
KGV rechnerisch aus dem Xetra-Schluss 193,92 € und dem Konsens-EPS; Ergebnisbasis nicht eindeutig. Finanzen.ch nennt für 2026 ein EPS von 7,08 €.
Quelle: MarketScreener (18.11.2026), finanzen.ch
Beim Kursziel-Konsens sind sich die Quellen weitgehend einig: MarketScreener und investing.com nennen für 29 Analysten ein durchschnittliches Ziel von 243,54 Euro, finanzen.net (19. November, 08:10 Uhr) 244,14 Euro bei acht Analysten. Laut investing.com empfehlen 24 den Kauf, 5 das Halten und keiner den Verkauf; die DZ Bank hat dagegen ein Verkaufen-Rating – ein Widerspruch zwischen den Quellen. wallstreet-online nennt laut Berichten einen Durchschnitt von 213,60 Euro, ohne dass wir die Quelle öffnen konnten.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der SAP Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|J.P. Morgan
|Kaufen (zuvor Neutral)
|275 € (zuvor 175 €)
|09.11.2026
|aktiencheck.de
|Goldman Sachs
|Buy
|258 €
|23.10.2026
|aktiencheck.de
|Barclays
|Buy
|250 €
|22.10.2026
|aktiencheck.de
|Wells Fargo
|Buy
|245 €
|22.10.2026
|aktiencheck.de
|Berenberg
|Buy
|240 €
|22.10.2026
|aktiencheck.de
|Deutsche Bank
|Buy
|235 €
|22.10.2026
|aktiencheck.de
|UBS
|Neutral
|201 €
|22.10.2026
|aktiencheck.de
|DZ Bank
|Verkaufen
|170 €
|22.10.2026
|aktiencheck.de
Ratings und Kursziele Dritter, Weitergabe ohne Gewähr; Auswahl, keine vollständige Liste. Keine Empfehlung von aktiencheck.de. Die Mehrzahl der Ziele stammt aus der Zeit nach den Q3-Zahlen (22./23.10.2026), also vor dem jüngsten Kursrückgang.
Quelle: aktiencheck.de-Recherche (10.11.2026), finanzen.net, MarketScreener
Auffällig ist die Spreizung: J.P. Morgan hob am 9. November das Rating von Neutral auf Kaufen und das Ziel von 175 auf 275 Euro, die DZ Bank bleibt mit 170 Euro die skeptischste Stimme. Von den acht genannten Häusern liegen sechs mit ihren Zielen mindestens 21 Prozent über dem Xetra-Schluss; das UBS-Ziel (201 Euro) liegt rund 4 Prozent darüber, das DZ-Bank-Ziel rund 12 Prozent darunter. Nach dem Kursrückgang der vergangenen zwei Tage wurden keine neuen Ziele gefunden.
Bewertung
Ist die SAP Aktie im Branchenvergleich teuer?
Mit einem rechnerischen KGV von rund 24 für 2027 gehört SAP zu den höher bewerteten Titeln im DAX. Belastbare KGV-Vergleichswerte für Wettbewerber wie Oracle, Salesforce, ServiceNow, Workday oder Dassault Systèmes lagen zum Redaktionsschluss nicht vor, ein Branchenvergleich bleibt deshalb auf Bewegungen beschränkt: Salesforce verlor am 17. November 7,2 Prozent, SAP 5,6 Prozent. Befürworter verweisen auf das Wachstum von Cloud-Umsatz (+26 Prozent) und Free Cashflow (+36 Prozent), Skeptiker darauf, dass dieses Wachstum bereits teuer bezahlt sei und KI die Lizenzbasis gefährden könnte.
Chart
Was zeigt die Charttechnik der SAP Aktie?
Der Schlusskurs von 193,92 Euro liegt unter der 50-Tage-Linie, die laut aktiencheck.de-Berichten bei etwa 196 bis 197,4 Euro verläuft, aber deutlich über der 200-Tage-Linie bei rund 166 bis 167 Euro. Das Jahreshoch vom 5. November liegt bei 219,65 Euro, das 52-Wochen-Tief vom 23. Juli bei 127,50 Euro. Der Rekord vom Februar 2025 lag bei rund 280 Euro. Die 200-Euro-Marke, die am 17. November nach unten durchbrochen wurde, gilt Marktbeobachtern als psychologische Hürde.
Szenarien
Bull-Case und Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die SAP Aktie 2026/2027?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Abstand zu 193,92 €
|Einordnung
|Bull
|bis 275 € (J.P. Morgan)
|rechnerisch rund +42%
|Höchstziel, setzt anhaltendes Cloud-Wachstum voraus
|Base
|rund 244 € (Durchschnitt)
|rechnerisch rund +26%
|Konsens, 29 Analysten
|Bear
|170 € (DZ Bank)
|rechnerisch rund -12%
|niedrigstes Ziel, Verkaufen-Rating
Spannen aus Kurszielen Dritter; Zuordnung der Szenarien rein illustrativ nach Höchst-, Durchschnitts- und Tiefstziel. Abstand zum Xetra-Schluss 193,92 €, rechnerisch.
Quelle: MarketScreener (17.11.2026), aktiencheck.de-Recherche (10.11.2026)
Ausblick
Welche Termine sind für die SAP Aktie wichtig?
Die nächsten Termine laut MarketScreener: Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2026 am 28. Januar 2027, Quartalsmitteilung zum ersten Quartal am 22. April 2027. Der Termin der Hauptversammlung 2027 lag nicht belegt vor (2026: 5. Mai). Bis dahin dürften der Anthropic-Börsengang, Aussagen zur KI-Strategie, Kursziel-Anpassungen der Häuser nach dem Kursrückgang und die Nachfolgeregelung im Vorstand die Richtung vorgeben.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP Aktienprognose
Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten? Laut investing.com (18. November 2026) empfehlen 24 von 29 Analysten die SAP Aktie zum Kauf, 5 zum Halten; das durchschnittliche Kursziel beträgt 243,54 Euro (MarketScreener). Eine einzelne Verkaufsempfehlung (DZ Bank) wird nicht von allen Quellen gezählt.
Welches Kursziel hat die SAP Aktie? Die Ziele reichen von 170 Euro (DZ Bank) bis 275 Euro (J.P. Morgan); dazwischen nennen etwa Goldman Sachs 258 Euro, Barclays 250 Euro oder die Deutsche Bank 235 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Zusage und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was sagt die Unternehmensprognose von SAP für 2026? SAP erwartet den Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, ein Non-IFRS-Betriebsergebnis von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und einen Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro (währungsbereinigt, Stand 21. Oktober 2026).
Warum ist die SAP Aktie gefallen? Marktberichte nennen den Software-Ausverkauf wegen KI-Sorgen, den Wechsel von Thomas Saueressig zu IONOS und die Zurückhaltung vor dem Anthropic-Börsengang. Einen einzelnen Hauptgrund nennen die Quellen nicht.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor? Laut MarketScreener am 28. Januar 2027 (Q4 und Gesamtjahr 2026).
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Beitrag gibt Einschätzungen von J.P. Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Wells Fargo, Berenberg, Deutsche Bank, UBS und DZ Bank wieder (Stand 22. Oktober bis 9. November 2026; Quellen siehe Tabelle). Offenlegungen der Häuser: J.P. Morgan, Goldman Sachs, Barclays, Wells Fargo, Berenberg, Deutsche Bank, UBS, DZ Bank.
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