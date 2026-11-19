reicht das Cloud-Wachstum gegen die KI-Angst bei Software?

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 20:50 8 Min.

Die SAP Aktie schloss am 19. November bei 187,54 Euro und liegt rund 15 Prozent unter dem Hoch vom 5. November. Die SAP Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch klar höher: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 243 Euro, die Spanne reicht von 170 bis 275 Euro.

SAP Aktie, Xetra-Schluss 19.11.2026 (Vortag 193,92 €) 187,54 € Tagesverlust am 19.11.2026, Platz 2 unter den DAX-Verlierern -3,29 % Durchschnittliches Kursziel der Analysten (29 Häuser) ca. 243,5 € Spanne der jüngsten Kursziele namentlich genannter Häuser 170–275 € Erwartetes KGV 2027 laut Analysten-Konsens ca. 22 Quelle : Xetra-Schlusskurs 19.11.2026, 17:35 Uhr MEZ; Analysten-Konsens Stand 18.11.2026 Steckbrief Unternehmen SAP SE ISIN / Ticker DE0007164600 / SAP 52-Wochen-Hoch 219,65 € (05.11.2026) 52-Wochen-Tief 127,50 € (23.07.2026) Marktkapitalisierung ca. 227 Mrd. € Stand: 19.11.2026, Xetra-Schlusskurs 19.11.2026, 17:35 Uhr MEZ

Die SAP Aktie (ISIN DE0007164600, Ticker SAP) hat am 19. November 2026 zum Xetra-Schluss 187,54 Euro gekostet, ein Minus von 3,29 Prozent – und doch lautet die SAP Aktienprognose der Analysten im Schnitt auf rund 243 Euro Kursziel. Die Kluft zwischen Kurs und Zielen ist der Kern der Debatte.

Der Auslöser ist weniger SAP selbst als das Umfeld: Der Nasdaq-Börsengang von Anthropic hat Software-Werte unter Druck gesetzt, weil Anleger fürchten, dass KI-Agenten das klassische Lizenzmodell pro Nutzer aushöhlen könnten. Eine Gewinnwarnung oder eine gesenkte Unternehmensprognose gibt es bei SAP nicht. Wer nach der SAP Aktie Prognose sucht, findet deshalb zwei Lager: Analysten, die den Rücksetzer als Einstiegschance einordnen, und Marktteilnehmer, die das Geschäftsmodell grundsätzlich hinterfragen.

Was ist bei der SAP Aktie passiert?

Die SAP Aktie hat in den vergangenen Handelstagen deutlich nachgegeben. Zum Xetra-Schluss am 19. November lag sie 14,6 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 219,65 Euro vom 5. November, aber noch gut 47 Prozent über dem Jahrestief von 127,50 Euro vom 23. Juli. Auch andere Softwaretitel litten: Salesforce und ServiceNow verloren zuletzt zweistellig innerhalb von fünf Handelstagen. Am Donnerstag belastete zusätzlich ein als restriktiv gelesenes Fed-Protokoll den Gesamtmarkt, der DAX gab um rund 0,9 Prozent nach.

Das Geschäftsmodell: Warum hängt die SAP Aktie so stark an der Cloud?

SAP liefert Unternehmenssoftware für Finanzen, Einkauf, Personal und Lieferketten und verlagert das Geschäft konsequent in die Cloud. Wiederkehrende Abo-Erlöse machen den Konzern planbar, zugleich ist das Modell genau der Punkt, an dem die KI-Skeptiker ansetzen: Wenn Software-Agenten Arbeit übernehmen, könnten weniger Nutzerlizenzen nötig werden. SAP argumentiert mit der Tiefe seiner Prozessdaten und der Integration in unternehmenskritische Abläufe.

Welche Zahlen und Ziele liefert SAP? Die Unternehmensprognose im Überblick

Im dritten Quartal 2026 (veröffentlicht am 21. Oktober) wuchs der Cloud-Auftragsbestand der kommenden zwölf Monate laut Unternehmensmitteilung um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro, währungsbereinigt um 26 Prozent. Der Cloud-Umsatz stieg um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, der Gesamtumsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis nach Non-IFRS legte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zu, der freie Cashflow im Quartal sogar um 36 Prozent auf 1,72 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet SAP den Cloud-Umsatz am oberen Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro und hat den Ausblick für Cloud- und Softwareumsatz auf das obere Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro konkretisiert. Das operative Ergebnis (Non-IFRS) soll 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro erreichen, der freie Cashflow rund 10 Milliarden Euro. Für 2027 stellt das Management ein beschleunigtes Umsatzwachstum in Aussicht.

SAP Aktie Prognose: Unternehmensprognose 2026 und Q3-Zahlen Kennzahl Q3 2026 Veränderung / Ausblick 2026 Current Cloud Backlog 24.144 +28 % Cloud-Umsatz 6.668 +26 % (2026: 25,8–26,2 Mrd. €, oberes Ende) Gesamtumsatz 10.270 +13 % Operatives Ergebnis (Non-IFRS) 3.030 +18 % (2026: 11,8–12,2 Mrd. €) Freier Cashflow 1.718 +36 % (2026: ca. 10 Mrd. €) Angaben in Mio. Euro, soweit nicht anders vermerkt; Ausblick währungsbereinigt. Quelle : SAP SE, Quartalsmitteilung Q3 2026 (21.10.2026)

Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten für 2026 und 2027?

Der von SAP veröffentlichte Analysten-Konsens sah im August für 2027 einen Umsatz von rund 45,0 Milliarden Euro, ein operatives Ergebnis von etwa 13,6 Milliarden Euro und ein Ergebnis je Aktie von 8,38 Euro vor. Bei einem Kurs von 187,54 Euro entspricht das einem erwarteten KGV für 2027 von rund 22. Die Schätzungen sind teils älter und nicht in allen Quellen einheitlich nach Währung und Non-IFRS-Basis; die Zahlen dienen daher als Orientierung, nicht als tagesaktueller Konsens.

Konsensschätzungen zur SAP Aktie (Orientierungswerte) Kennzahl 2027e Umsatz ca. 44,99 Mrd. € Operatives Ergebnis ca. 13,59 Mrd. € Ergebnis je Aktie 8,38 € KGV bei 187,54 € ca. 22 Konsens-Stand August 2026 laut SAP-Investor-Relations; KGV auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 19.11.2026. Frischer Konsens für 2026 und 2028 in Euro nicht belegt.

Welches Kursziel trauen Analysten der SAP Aktie zu?

Nach dem Konsens vom 18. November (29 Analysten) empfehlen 24 den Kauf, 5 raten zum Halten, keiner zum Verkauf; das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 243,5 Euro. Gemessen am Xetra-Schluss vom 19. November von 187,54 Euro ergibt sich rechnerisch ein Abstand von etwa 30 Prozent. Eine kleinere Stichprobe von 13 Analysten vom 10. November weist 10 Kaufen, 2 Halten und 1 Verkaufen aus – die Zählungen unterscheiden sich je nach Stichprobe.

SAP Aktie: Analysten-Kursziele (Auswahl, Stand November 2026) Haus Rating Kursziel Datum J.P. Morgan (Toby Ogg) Overweight (hochgestuft) 275 € 09.11.2026 Goldman Sachs Kaufen 258 € (zuvor 230 €) 23.10.2026 HSBC Kaufen 240 € (zuvor 196 €) 23.10.2026 Berenberg Kaufen 240 € (zuvor 205 €) 23.10.2026 DZ Bank (Armin Kremser) Verkaufen 170 € (fairer Wert) 22.10.2026 Kursziele und Ratings Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Alt-Ziel bei J.P. Morgan nicht eindeutig belegt. Quelle : Veröffentlichungen der genannten Analystenhäuser; Datum der jeweiligen Studie

Wie ist die SAP Aktie im Branchenvergleich bewertet?

Mit einem erwarteten KGV von rund 22 für 2027 liegt die SAP Aktie auf dem Niveau von ServiceNow (Forward-KGV rund 22 zum 16. November), aber deutlich über Salesforce (rund 15). Salesforce notiert damit klar unter dem eigenen Fünfjahresschnitt von 27, ServiceNow unter seinem Schnitt von 52. Der Sektor wurde also insgesamt abgewertet; SAP behielt vergleichsweise mehr Bewertungsaufschlag, weil Wachstum und Cashflow stabiler wirken. Workday legt am 24. November nach US-Börsenschluss Zahlen vor – ein Stimmungstest für die gesamte Branche.

Peer-Vergleich: erwartetes KGV (Forward) Unternehmen Forward-KGV SAP ca. 22 ServiceNow ca. 22 Salesforce ca. 15 Salesforce und ServiceNow: Stand 16.11.2026; SAP: auf Basis Konsens 2027 und Xetra-Kurs 19.11.2026. Unterschiedliche Stichtage.

Was sagt die Charttechnik zur SAP Aktie?

Beschreibend betrachtet notiert die SAP Aktie unter ihrer 50-Tage-Linie, die zuletzt bei etwa 197 Euro lag. Die 200-Tage-Linie verläuft bei rund 167 Euro. Als Unterstützungen nennen Chartbeobachter Marken um 188 und 184 Euro sowie das Oktobertief bei 181,36 Euro; der Xetra-Schluss von 187,54 Euro lag unmittelbar an der ersten Zone. Widerstände finden sich bei rund 197 Euro und im Bereich von 200 bis 201 Euro. Die Marken stammen vom 18. November und sind keine Prognose.

Bull-Case und Bear-Case: Wie bewerten Analysten die SAP Aktie 2026 und 2027?

Bull-Case: Was für die SAP Aktie spricht Cloud-Auftragsbestand wächst um 28 Prozent, Cashflow stärker als der Umsatz.

Hohes Analysten-Konsens-Kursziel gegenüber dem aktuellen Kurs; keine Verkaufsempfehlung im größeren Konsens.

Management erwartet 2027 ein beschleunigtes Umsatzwachstum.

Bewertung nach dem Rücksetzer deutlich unter dem Hoch von November. Bear-Case: Was gegen die SAP Aktie spricht KI-Agenten könnten das Lizenzmodell pro Nutzer langfristig verändern.

Software-Branche steht insgesamt unter Verkaufsdruck, Aktie unter der 50-Tage-Linie.

Analystenmeinungen gehen auseinander: DZ Bank sieht fairen Wert bei 170 Euro.

Kursziele sind keine Garantie; Kursschwankungen bis zum Totalverlust möglich.

Szenarien laut Dritten (keine Prognose von aktiencheck.de) Szenario Wer Kursziel Bull J.P. Morgan 275 € Base Konsens-Durchschnitt ca. 243,5 € Bear DZ Bank 170 € Zusammenstellung aus den oben genannten Analystenhäusern; Zeithorizonte unterschiedlich.

Was beobachten Anleger bei der SAP Aktie jetzt?

Wichtigster Termin sind die vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2026, die SAP nach bisherigen Angaben am 28. Januar 2027 vorlegen will. Davor richtet sich der Blick auf die Branchenstimmung nach den Workday-Zahlen am 24. November und auf die Frage, ob der Anthropic-Effekt in Software-Aktien nachlässt. Ende März 2027 verlässt zudem Kundenvorstand Thomas Saueressig den Konzern. Zum Jahresende ist die SAP Aktie 2026 und 2027 vor allem eine Wette auf die Cloud-Zahlen.

FAQ: Häufige Fragen zur SAP Aktienprognose

Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten? Der Konsens vom 18. November weist bei 29 Analysten 24 Kaufempfehlungen, 5 Halten und keinen Verkauf aus; das durchschnittliche Kursziel liegt bei etwa 243,5 Euro. Welches Kursziel hat die SAP Aktie? Die Spanne der zuletzt genannten Ziele reicht von 170 Euro (DZ Bank) bis 275 Euro (J.P. Morgan). Es handelt sich um Einschätzungen Dritter. Warum fällt die SAP Aktie? Als Gründe gelten der Börsengang von Anthropic, die Sorge um das Lizenzmodell und ein schwacher Softwaresektor; eine Prognosesenkung von SAP gab es nicht. Wie hoch ist die SAP Aktie 2026 und 2027 bewertet? Auf Basis des Konsenses für 2027 liegt das erwartete KGV bei rund 22. Wann kommen die nächsten SAP-Zahlen? Die vorläufigen Jahreszahlen sind für den 28. Januar 2027 vorgesehen.

Fazit: SAP Aktienprognose zwischen Kurs und Kursziel Die SAP Aktie steht bei 187,54 Euro, die Analysten im Schnitt bei rund 243 Euro. Operativ läuft das Cloud-Geschäft, die Unternehmensprognose für 2026 steht; offen ist, ob die KI-Angst den Sektor weiter drückt. Die SAP Aktienprognose ist damit eine Frage des Vertrauens in das Modell – aktiencheck.de gibt dazu weder ein Kursziel noch eine Empfehlung ab.

Risikohinweis Kursziele und Konsensschätzungen sind keine Garantie. Aktien unterliegen Kursschwankungen bis zum Totalverlust. Dieser Beitrag enthält keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung.