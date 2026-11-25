Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, Ticker: SAP) notierte am Mittwoch, 25. November 2026, um 09:28 Uhr im Xetra-Handel bei 189,24 Euro, ein Minus von 0,4 Prozent. Damit liegt sie rund 14 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 219,65 Euro (5. November) und gut 48 Prozent über dem Jahrestief von 127,50 Euro (23. Juli). In der vergangenen Woche verlor die Aktie knapp 9 Prozent, getrieben von der Angst, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen. Die SAP Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch klar positiv: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 244 Euro, rund 29 Prozent über dem Kurs. Diese Analyse ordnet die SAP Aktie Prognose ein, ohne ein eigenes Kursziel abzugeben.
SAP Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei 244 Euro, Kurs bei 189 – reicht der 10-Milliarden-Rückkauf gegen die KI-Angst?
Die SAP Aktie liegt rund 14 Prozent unter ihrem Rekordhoch von Anfang November, Analysten nennen im Schnitt 244 Euro als Kursziel. Die SAP Aktienprognose: Unternehmensziele für 2026, Konsensschätzungen, Kursziele von 170 bis 290 Euro und die Marken im Chart.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- Ticker
- SAP (Xetra)
- ISIN
- DE0007164600
- Marktkapitalisierung
- rund 206 bis 210 Mrd. EUR
- 52-Wochen-Spanne
- 127,50 bis 219,65 EUR
- Dividende
- 2,50 EUR je Aktie (gezahlt im Mai 2026)
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 25.11.2026, Kurs Xetra 09:28 Uhr, 15 Minuten verzögert; Kennzahlen laut Unternehmen und Datenanbietern
Was ist passiert?
Warum steht die SAP Aktie im Fokus der Anleger?
Die Aktie schwankt stark: Am Dienstag stieg sie bis auf 190,66 Euro, nachdem sie zuvor bis auf 183,90 Euro gefallen war. Treiber sind die KI-Sorgen der Softwarebranche und das große Rückkaufprogramm.
Der Auslöser der jüngsten Schwäche ist keine SAP-spezifische Nachricht, sondern die Sorge, dass KI-Agenten das nutzerbasierte Lizenzmodell der Branche untergraben. Betroffen sind auch Salesforce, Workday und Oracle. Hinzu kommt kurzfristiger Margendruck durch hohe KI-Investitionen. Gleichzeitig kauft SAP selbst massiv Aktien zurück: In der Woche vom 16. bis 20. November erwarb der Konzern rund 1,94 Millionen eigene Aktien für 374 Millionen Euro. Seit Programmstart sind es rund 11,6 Millionen Aktien; der Rahmen reicht bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende 2027 (Quelle: aktiencheck.de, 25.11.2026; sharedeals.de, 24.11.2026). Rechnerisch lag der Durchschnittspreis der Woche bei rund 193 Euro.
Personell ändert sich etwas: Kundenvorstand Thomas Saueressig wechselt zum 1. April 2027 als Chef zu Ionos, Emmanuel Raptopoulos übernimmt ab Januar interimistisch. Die Übernahme von TechWolf wurde am 16. November abgeschlossen; Finanzchef Dominik Asam sieht die Jahresziele im Plan.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient SAP Geld und warum zählt der Cloud-Auftragsbestand?
SAP ist Europas größter Softwarekonzern und liefert Programme zur Steuerung von Finanzen, Lieferketten und Personal. Das Geschäft verlagert sich von Lizenzen und Wartung in die Cloud, die planbare Abo-Erlöse liefert. Der wichtigste Frühindikator ist der Current Cloud Backlog, also der in den kommenden zwölf Monaten erwartete Cloud-Umsatz aus bestehenden Verträgen. Er lag Ende des dritten Quartals bei 24,14 Milliarden Euro, ein Plus von 28 Prozent.
Zahlen und Ausblick
Was sagt die SAP Aktienprognose des Unternehmens selbst?
SAP bestätigte mit den Zahlen vom 21. Oktober die Jahresziele und erwartet für 2026 Werte am oberen Ende der Spannen. Für 2027 stellt das Management ein beschleunigtes Umsatzwachstum in Aussicht.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Cloud-Umsatz
|6.668 Mio. EUR
|+26 %
|Gesamtumsatz
|rund 10,27 Mrd. EUR
|+13 %
|Current Cloud Backlog
|24.144 Mio. EUR
|+28 %
|Operatives Ergebnis (Non-IFRS)
|3.030 Mio. EUR
|+18 %
|Free Cashflow
|1.718 Mio. EUR
|+36 %
|Gewinn je Aktie (Non-IFRS)
|1,89 EUR
|+19 %
Gesamtumsatz laut aktiencheck.de/finanzen.ch; übrige Zahlen laut Quartalsmitteilung. Währungsbereinigt Cloud +25 %, Backlog +26 %.
Quelle: SAP, Quartalsmitteilung vom 21.10.2026 (Morningstar/PR Newswire)
|Kennzahl
|Prognose 2026
|Cloud-Umsatz
|Richtung oberes Ende von 25,8 bis 26,2 Mrd. EUR
|Cloud- und Softwareumsatz
|Richtung oberes Ende von 36,3 bis 36,8 Mrd. EUR
|Operatives Ergebnis (Non-IFRS)
|11,8 bis 12,2 Mrd. EUR
|Free Cashflow
|rund 10 Mrd. EUR
|Steuerquote
|rund 29 %
Alle Angaben währungsbereinigt, soweit zutreffend.
Quelle: SAP, Quartalsmitteilung vom 21.10.2026
Für das Wachstum des Cloud-Backlogs erwartet SAP eine leichte Abschwächung. Konkrete Backlog-Ziele für 2027 oder 2028 nennt die Quelle nicht. Für 2027 sollen die Betriebskosten mit 80 bis 90 Prozent des Umsatzwachstums steigen.
Konsens
Welche Gewinne erwarten Analysten für die SAP Aktie 2026 und 2027?
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Gewinn je Aktie (Konsens, Non-IFRS)
|7,08 EUR
|8,38 EUR
|KGV (Kurs 189,24 EUR)
|rund 27
|rund 23
|Umsatz (Konsens)
|–
|rund 44,99 Mrd. EUR
|Operatives Ergebnis (Konsens)
|–
|rund 13,59 Mrd. EUR
|Dividende je Aktie
|rund 2,67 EUR (erwartet)
|–
KGV sind eigene Berechnungen auf Basis von 189,24 EUR. Die Schätzungen für 2027 stammen von einer Konsensumfrage (Visible Alpha, Stand 24.08.2026) und sind älter. finanzen.net weist ein KGV von rund 34 auf IFRS-Basis aus.
Quelle: finanzen.ch/sharedeals (EPS 2026), ftd.de (Visible Alpha, Stand 24.08.2026); Berechnung aktiencheck.de
Die Dividende lag für das Vorjahr bei 2,50 Euro je Aktie, die aktuelle Rendite beträgt rund 1,2 Prozent. Die Bewertung der SAP Aktie von etwa dem 27-Fachen des Gewinns liegt über dem Branchenschnitt; Peer-Werte von Salesforce, ServiceNow oder Oracle konnten wir nicht belegen.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der SAP Aktie zu?
Nach Auswertung von aktiencheck.de (Stand 20. November) beobachten 29 Analysten die SAP Aktie: 24 raten zum Kauf, 5 zum Halten, kein Haus zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 244 Euro bei einer Spanne von 199 bis 290 Euro. finanzen.net kommt bei einer kleineren Auswahl auf 244,14 Euro, höchstes Ziel 275 Euro (JPMorgan), niedrigstes 201 Euro (UBS). Gemessen am Kurs von 189,24 Euro läge das Durchschnittsziel rund 29 Prozent höher. Viele der Ziele sind rund einen Monat alt und stammen aus der Zeit vor dem jüngsten Rückgang.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Overweight
|275 EUR
|09.11.2026
|Goldman Sachs
|Kaufen
|258 EUR
|k. A.
|Jefferies
|k. A.
|250 EUR
|k. A.
|Barclays
|k. A.
|250 EUR
|k. A.
|Berenberg
|k. A.
|240 EUR
|k. A.
|Deutsche Bank
|k. A.
|235 EUR
|k. A.
|UBS
|Neutral
|201 EUR
|22.10.2026
|DZ Bank
|Verkaufen
|170 EUR (fairer Wert)
|k. A.
Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien und keine Empfehlung von aktiencheck.de. k. A. = nicht belegt.
Quelle: finanzen.net, sharedeals.de, boerse.de (November 2026)
Auffällig ist die Schere zwischen dem Konsens von rund 244 Euro und den Außenseitern: Die DZ Bank sieht den fairen Wert bei 170 Euro und liegt damit unter dem Kurs, UBS mit 201 Euro nur knapp darüber.
Charttechnik
Wie steht die SAP Aktie im Chart da?
Nach boerse.de (24. November) notiert die SAP Aktie über der 200-Tage-Linie (rund 166,66 Euro) und der 100-Tage-Linie (rund 181,87 Euro), aber unter den kürzeren Durchschnitten der 20-, 38- und 50-Tage. Sharedeals nennt eine Unterstützungszone um 182 Euro, nachdem die Marken von 200 und 191 Euro unterschritten wurden. Zuletzt schloss die Aktie am 23. November bei 186,34 Euro. Das sind beschreibende Marken, keine Kursprognose.
Bull und Bear
Was für und was gegen die SAP Aktie spricht
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursziel
|Bull
|Cloud-Wachstum hält, Umsatzbeschleunigung 2027
|275 EUR (JPMorgan, 09.11.), bis 290 EUR
|Base
|Konsens erwartet 2027 rund 45 Mrd. EUR Umsatz
|Ø rund 244 EUR
|Bear
|KI verdrängt Lizenzmodelle, Margendruck
|170 EUR (DZ Bank, fairer Wert), 201 EUR (UBS, 22.10.)
Szenarien beschreiben Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: finanzen.net, aktiencheck.de, sharedeals.de (Stand November 2026)
Termine
Was Anleger bei der SAP Aktie jetzt beobachten
1. Dezember 2026: UBS-Technologiekonferenz.
2. Dezember 2026: Quartalszahlen von Salesforce, ein Stimmungstest für die Softwarebranche.
28. Januar 2027: SAP legt Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr vor, inklusive Ausblick für 2027.
Laufend: wöchentliche Meldungen zum Aktienrückkauf.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP Aktie und zur SAP Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle SAP Aktienprognose der Analysten? Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 244 Euro, die Spanne reicht von 199 bis 290 Euro. 24 von 29 Analysten raten laut aktiencheck.de-Auswertung zum Kauf.
Warum ist die SAP Aktie zuletzt gefallen? Auslöser ist die Angst, dass KI-Agenten Geschäftsmodelle der Unternehmenssoftware verändern. In der Vorwoche verlor die Aktie knapp 9 Prozent.
Was erwartet SAP für 2026? Der Konzern rechnet mit einem Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, einem operativen Ergebnis von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und einem Free Cashflow von rund 10 Milliarden Euro.
Wie viele Aktien kauft SAP zurück? Zwischen dem 16. und 20. November waren es rund 1,94 Millionen Aktien für 374 Millionen Euro. Das Programm läuft bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende 2027.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Am 28. Januar 2027 zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026.
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