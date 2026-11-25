Der Auslöser der jüngsten Schwäche ist keine SAP-spezifische Nachricht, sondern die Sorge, dass KI-Agenten das nutzerbasierte Lizenzmodell der Branche untergraben. Betroffen sind auch Salesforce, Workday und Oracle. Hinzu kommt kurzfristiger Margendruck durch hohe KI-Investitionen. Gleichzeitig kauft SAP selbst massiv Aktien zurück: In der Woche vom 16. bis 20. November erwarb der Konzern rund 1,94 Millionen eigene Aktien für 374 Millionen Euro. Seit Programmstart sind es rund 11,6 Millionen Aktien; der Rahmen reicht bis zu 10 Milliarden Euro bis Ende 2027 (Quelle: aktiencheck.de, 25.11.2026; sharedeals.de, 24.11.2026). Rechnerisch lag der Durchschnittspreis der Woche bei rund 193 Euro.

Personell ändert sich etwas: Kundenvorstand Thomas Saueressig wechselt zum 1. April 2027 als Chef zu Ionos, Emmanuel Raptopoulos übernimmt ab Januar interimistisch. Die Übernahme von TechWolf wurde am 16. November abgeschlossen; Finanzchef Dominik Asam sieht die Jahresziele im Plan.