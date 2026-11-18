Warum ist die SAP Aktie am 17. November 2026 gefallen?

Vor dem Börsengang von Anthropic verkauften Anleger weltweit Softwareaktien aus Angst vor KI-Disruption. Zudem wurde der Abgang von Vorstand Thomas Saueressig bekannt.

Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten?

Die acht jüngsten Studien kommen rechnerisch auf ein durchschnittliches Kursziel von rund 231 Euro. Die Spanne reicht von 170 Euro (DZ Bank) bis 275 Euro (JPMorgan).

Welche Prognose gibt SAP selbst ab?

SAP erwartet für 2026 einen Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, ein bereinigtes Betriebsergebnis von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und rund 10 Milliarden Euro Free Cashflow.

Welche Marken sind für die SAP Aktie wichtig?

Die 200-Euro-Marke und die 50-Tage-Linie bei rund 196 Euro gelten als Unterstützungen, die Zone um 212 bis 213 Euro als erster Widerstand.