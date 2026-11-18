Der Ausverkauf bei Softwarewerten hat die SAP Aktie (ISIN DE0007164600, Ticker SAP) mit voller Wucht erfasst. Am Dienstag fiel Europas wertvollster Softwarekonzern auf Xetra um 5,58 Prozent auf 201,50 Euro, im Tief kostete das Papier nur noch 200,05 Euro. Die Analysten bleiben dennoch mehrheitlich optimistisch: JPMorgan sieht das Kursziel bei 275 Euro, im Schnitt kommen die acht jüngsten Studien auf rund 231 Euro – etwa 15 Prozent über dem Schlusskurs. Ist die SAP Aktienprognose zu optimistisch, oder übertreibt der Markt die Angst vor der KI?
SAP Aktie Prognose: Absturz an die 200-Euro-Marke, JPMorgan sieht 275 Euro – wie viel KI-Angst ist schon eingepreist?
Software-Ausverkauf vor dem Anthropic-Börsengang, ein prominenter Vorstandsabgang: Die SAP Aktie verliert 5,6 Prozent und landet knapp über 200 Euro. Dabei hat der Konzern seine Ziele gerade erst bestätigt und die meisten Analysten raten weiter zum Kauf. Die große SAP Aktienprognose: Unternehmensziele, Konsens, Kursziele und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- ISIN
- DE0007164600
- Ticker
- SAP (Xetra)
- Index
- DAX
- 52-Wochen-Spanne
- 128,54 € bis 216,20 € (Schlusskurse, boerse.de)
- 200-Tage-Linie
- 166,24 € (boerse.de)
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schluss 17:35 Uhr
Branchenweiter Ausverkauf
Salesforce verlor an der Wall Street 9,5 Prozent, auch SAP geriet vor dem Börsengang von Anthropic unter Druck.
Vorstandsabgang
Chief Customer Officer Thomas Saueressig wechselt im April 2027 als Vorstandschef zu IONOS.
Ziele bestätigt
Für 2026 erwartet SAP einen Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Mrd. Euro und rund 10 Mrd. Euro Free Cashflow.
Analysten mehrheitlich positiv
Sechs von acht Häusern raten seit den Quartalszahlen zum Kauf, JPMorgan stufte Anfang November sogar hoch.
Der Auslöser
Warum ist die SAP Aktie so stark gefallen?
Eine einzelne Negativnachricht gab es nicht, vielmehr kamen mehrere Belastungen zusammen. Vor den Zahlen von Nvidia und dem Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic, dessen Ausgabepreis am Mittwoch festgelegt werden soll, trennten sich Anleger weltweit von Softwareaktien. Die Sorge: Leistungsfähige KI-Agenten könnten das klassische Geschäft mit Software-Abonnements aushöhlen. In den USA brach Salesforce um 9,45 Prozent ein, auch ServiceNow und Workday verloren deutlich. Der DAX schloss 2,08 Prozent tiefer.
Hinzu kam eine Personalie: Am Vormittag teilte SAP mit, dass Chief Customer Officer Thomas Saueressig zum 1. April 2027 Vorstandschef von IONOS wird. Bis Ende März bleibt er an Bord, seinen Bereich übernimmt ab Januar übergangsweise Emmanuel Raptopoulos. Ob der Abgang den Kursrutsch mitverursacht hat, lässt sich nicht klar sagen – er fiel aber in eine Phase, in der Anleger jede Unsicherheit abstrafen.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient SAP sein Geld?
SAP ist der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware, vor allem von ERP-Systemen, mit denen Konzerne Finanzen, Einkauf, Produktion, Personal und Logistik steuern. Seit Jahren stellt SAP seine Kunden von Lizenzen auf Cloud-Abonnements um; Kernprodukt ist heute die Cloud-ERP-Suite rund um S/4HANA. Der Konzern positioniert sich zugleich als Gewinner der KI: Die Agenten-Plattform „Joule“ und die Business Data Cloud sollen KI direkt in Geschäftsprozesse einbetten. Gerade dieser Anspruch wird nun vom Markt hinterfragt.
Zahlen und Unternehmensprognose
Welche Prognose gibt SAP für 2026 selbst ab?
Die Zahlen zum dritten Quartal vom 21. Oktober geben wenig Anlass zur Sorge. Der Current Cloud Backlog – die vertraglich gesicherten Cloud-Umsätze der kommenden zwölf Monate – wuchs um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Der Cloud-Umsatz stieg um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, die Cloud-ERP-Suite sogar um 29 Prozent. Der Gesamtumsatz kletterte um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, das bereinigte Betriebsergebnis um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 19 Prozent auf 1,89 Euro zu. SAP wies allerdings darauf hin, dass Nachholzahlungen einzelner Kunden das Cloud-Wachstum gestützt haben.
Die Unternehmensprognose für 2026 wurde bekräftigt: Der Cloud-Umsatz soll währungsbereinigt das obere Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro erreichen, der Cloud- und Softwareumsatz das obere Ende von 36,3 bis 36,8 Milliarden Euro. Beim bereinigten Betriebsergebnis peilt SAP 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro an, beim Free Cashflow rund 10 Milliarden Euro nach 8,24 Milliarden Euro im Vorjahr. Für 2027 stellt das Management eine Beschleunigung des Umsatzwachstums in Aussicht, die bereinigten Kosten sollen nur mit 80 bis 90 Prozent des Umsatzwachstums zulegen.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Umsatz
|40,5 Mrd. €
|45,3 Mrd. €
|Gewinn je Aktie
|7,18 €
|8,18 €
|KGV
|rund 28,1
|rund 24,6
|Dividende je Aktie (2026e)
|2,69 €
|–
Schätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de. KGV auf Basis 201,50 € selbst gerechnet; MarketScreener nennt auf Basis 209,68 € 29,5 und 25,9.
Quelle: MarketScreener (Stand 10.11.2026)
Die Analysten
Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten?
Seit den Quartalszahlen haben acht Häuser ihre Einschätzung per dpa-AFX veröffentlicht. Sechs davon raten zum Kauf, die UBS zum Halten, die DZ Bank zum Verkauf. Rechnerisch ergibt sich daraus ein durchschnittliches Kursziel von rund 231 Euro; finanzen.at kommt ohne den fairen Wert der DZ Bank auf rund 244 Euro. Das höchste Ziel stammt von JPMorgan, das niedrigste von der DZ Bank mit einem fairen Wert von 170 Euro.
Besonders bemerkenswert ist das Votum von JPMorgan. Analyst Toby Ogg stufte SAP am 9. November von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und hob das Ziel um 100 Euro auf 275 Euro. Seine Begründung: In den Unternehmen gehe KI vom Pilotprojekt in den echten Einsatz über – SAP sei damit nicht länger ein „KI-Opfer“. Goldman-Sachs-Analyst Mohammed Moawalla lobte die robuste Entwicklung des Cloud Backlogs, UBS-Analyst Michael Briest verwies dagegen auf steigende Entwicklungskosten für KI.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|JPMorgan (T. Ogg)
|Overweight (zuvor Neutral)
|275 € (zuvor 175 €)
|09.11.2026
|finanznachrichten.de
|Goldman Sachs (M. Moawalla)
|Buy
|258 € (zuvor 230 €)
|23.10.2026
|onvista
|Barclays
|Overweight
|250 € (zuvor 210 €)
|22.10.2026
|finanznachrichten.de
|Berenberg
|Buy
|240 € (zuvor 205 €)
|22.10.2026
|finanznachrichten.de
|Deutsche Bank Research
|Buy
|235 € (zuvor 200 €)
|22.10.2026
|finanznachrichten.de
|Jefferies
|Buy
|220 €
|22.10.2026
|finanznachrichten.de
|UBS (M. Briest)
|Neutral
|201 €
|22.10.2026
|boerse.de
|DZ Bank
|Verkaufen
|fairer Wert 170 € (zuvor 120 €)
|22.10.2026
|finanznachrichten.de
Einstufungen und Kursziele Dritter. DZ Bank nennt einen fairen Wert. Jefferies-Ziel laut finanzen.at abweichend 250 €.
Quelle: finanznachrichten.de, onvista, boerse.de (jeweils dpa-AFX), finanzen.at
Bewertung
Ist die SAP Aktie im Vergleich zu US-Softwarewerten teuer?
Mit einem KGV von knapp 25 auf Basis der Gewinnschätzung 2027 ist die SAP Aktie kein Schnäppchen, aber auch nicht mehr teuer im Vergleich zur eigenen Geschichte. Gegenüber Microsoft und Oracle notiert SAP laut einem Vergleich von vcpscanner.com leicht günstiger, gegenüber dem stark gefallenen Salesforce deutlich teurer. Der Aufschlag spiegelt das höhere Cloud-Wachstum und die starke Stellung im ERP-Kerngeschäft wider.
|Unternehmen
|Erwartetes KGV
|SAP
|23,8
|Microsoft
|25,3
|Oracle
|26,0
|ServiceNow
|22,5
|Salesforce
|15,8
Werte vermutlich von Mitte November 2026, vor dem Kursrutsch vom 17.11.
Quelle: vcpscanner.com
Charttechnik
Hält die 200-Euro-Marke bei der SAP Aktie?
Charttechnisch steht die SAP Aktie an einer entscheidenden Stelle. Die runde Marke von 200 Euro fällt mit der 38-Tage-Linie bei rund 200,60 Euro zusammen und hielt am Dienstag im Tagestief knapp. Darunter verläuft die 50-Tage-Linie bei rund 196 Euro. Der Abstand zur 200-Tage-Linie bei 166 Euro beträgt noch gut 20 Prozent – der übergeordnete Aufwärtstrend seit dem Sommertief von 128,54 Euro ist damit intakt. Die Indikatoren RSI und MACD senden allerdings Verkaufssignale. Nach oben bildet die Zone von 212 bis 213,40 Euro den ersten Widerstand, danach das Jahreshoch vom 5. November.
Die Szenarien
Bull, Base, Bear: Was trauen Analysten der SAP Aktie 2026/2027 zu?
|Szenario
|Kursziel
|Abstand
|Argumente laut Analysten
|Bull (JPMorgan)
|275 €
|rund +36 %
|KI im produktiven Einsatz, SAP als KI-Gewinner
|Base (Durchschnitt)
|rund 231 €
|rund +15 %
|Cloud Backlog +28 %, Ziele 2026 bestätigt
|Bear (DZ Bank)
|170 €
|rund −16 %
|hohe Bewertung, KI-Kosten, Disruptionsrisiko
Keine eigene Prognose und kein eigenes Kursziel von aktiencheck.de. Abstand bezogen auf 201,50 € (Xetra-Schluss 17.11.2026). Base = eigener Durchschnitt der acht Studien.
Quelle: dpa-AFX via finanznachrichten.de
Termine
Was Anleger jetzt beobachten sollten
18. November, abends: Preisfestsetzung beim Börsengang von Anthropic
19. November: Finanzchef Dominik Asam auf der Technologiekonferenz von Morgan Stanley
2. Dezember 2026: Quartalszahlen von Salesforce als Stimmungstest für die Branche
28. Januar 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 und konkreter Ausblick auf 2027
Häufige Fragen zur SAP Aktie Prognose
Warum ist die SAP Aktie am 17. November 2026 gefallen?
Vor dem Börsengang von Anthropic verkauften Anleger weltweit Softwareaktien aus Angst vor KI-Disruption. Zudem wurde der Abgang von Vorstand Thomas Saueressig bekannt.
Wie lautet die SAP Aktienprognose der Analysten?
Die acht jüngsten Studien kommen rechnerisch auf ein durchschnittliches Kursziel von rund 231 Euro. Die Spanne reicht von 170 Euro (DZ Bank) bis 275 Euro (JPMorgan).
Welche Prognose gibt SAP selbst ab?
SAP erwartet für 2026 einen Cloud-Umsatz am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro, ein bereinigtes Betriebsergebnis von 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro und rund 10 Milliarden Euro Free Cashflow.
Welche Marken sind für die SAP Aktie wichtig?
Die 200-Euro-Marke und die 50-Tage-Linie bei rund 196 Euro gelten als Unterstützungen, die Zone um 212 bis 213 Euro als erster Widerstand.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt unter anderem die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 275 Euro von JPMorgan (Analyst Toby Ogg, 09.11.2026) wieder. Es handelt sich nicht um eine eigene Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen von J.P. Morgan: J.P. Morgan Research – Disclosures.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
SAP SE (SAP): Kaufen, Kursziel 275,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von JPMorgan (Toby Ogg) vom 09.11.2026, 07:20 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 18.11.2026, 07:39 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 18.11.2026, 07:39 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: JPMorgan (Toby Ogg).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.