Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker: SAP) unter die Lupe.
SAP Aktie: Nach 4,04% Verlust unter wichtigen Chartmarken
Die SAP-Aktie verliert 4,04% und fällt unter die 50-Tage-Linie bei 197,10 Euro – jetzt rückt das Oktobertief bei 181,36 Euro in den Fokus.
In den heutigen Aktien-News richte sich der Blick auf das DAX-Schwergewicht SAP: Nach einem erneuten Abverkauf von über 4% stehe die SAP-Aktie technisch an einer entscheidenden Weggabelung.
Der deutsche Leitindex habe sich im gestrigen Xetra-Handel (18.11.2026) von seiner schwächeren Seite gezeigt: Lediglich 16 Werte hätten im Plus geschlossen, während 24 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gegangen seien. Ganz am Ende der DAX-40-Tabelle sei die SAP-Aktie gelandet, die um 4,04% nachgegeben und damit bereits den zweiten Tag in Folge die Liste der größten Tagesverlierer angeführt habe. Dahinter seien die Commerzbank mit einem Minus von 2,96% sowie Fresenius Medical Care (-2,75%) gefolgt.
Für Anleger stelle sich nun die Frage: Handle es sich um eine gesunde Korrektur oder drohe eine tiefere Abwärtswelle? Klatts detaillierte Chartanalyse liefere die Antworten.
📌 Die 3 Key Takeaways zur SAP-Aktie
Schlusslicht im DAX: Die SAP-Aktie habe am 18.11.2026 per Xetra-Schluss 4,04% verloren und damit den zweiten Handelstag in Folge die DAX-Verliererliste angeführt.
Wichtige Marken gefallen: Im Tageschart sei der Kurs unter die SMA50 (197,10 EUR) gerutscht, im 4h-Chart sei die Aktie dynamisch unter die SMA200 (208,10 EUR) gebrochen – das kurzfristige Chartbild sei nun bärisch.
Entscheidung stehe bevor: Gelinge heute keine schnelle Rückeroberung der 197,10 EUR, drohe ein weiterer Rücksetzer in Richtung des Oktobertiefs bei 181,36 EUR oder der SMA200 im Tageschart (166,86 EUR).
Chartcheck der SAP-Aktie im Tageschart (Daily)
Ein Blick auf den übergeordneten Trendverlauf der letzten zwölf Monate zeige, wie volatil sich das Papier entwickelt habe. Nach einer Bodenbildung Ende November des Vorjahres und einer Konsolidierung bis zum Jahresanfang sei die Aktie zunächst an der 50-Tage-Linie (SMA50) gescheitert und habe zurückgesetzt. Auch eine Zwischenerholung im späten Februar an die SMA20 sei abverkauft worden.
Erst nach Tiefstständen bei 148,62 EUR und einer finalen Stabilisierung bei 135,50 EUR – inklusive eines Fehlausbruchs über die SMA50 und eines anschließenden neuen Jahrestiefs – sei eine nachhaltige Aufwärtsbewegung gestartet. In den vergangenen Monaten habe sich die SAP-Aktie souverän über der SMA50 sowie der langfristig relevanten SMA200 (aktuell 166,86 EUR) etabliert. Rücksetzer seien bis zuletzt zuverlässig im Bereich der SMA20 aufgefangen worden, ehe Anfang Oktober der nächste Aufwärtsimpuls gefolgt sei.
Die aktuelle Situation spitze sich jedoch zu: Im jüngsten Abverkauf seien sowohl die SMA20 (209,57 EUR) als auch gestern die SMA50 (197,10 EUR) aufgegeben worden. Da der Schlusskurs direkt am Tagestief unterhalb der SMA50 erfolgt sei, habe sich das Chartbild merklich eingetrübt und sei aktuell nur noch als neutral einzustufen.
Die Szenarien für den heutigen Handelstag:
Bärisches Szenario: Werde der gestrige schwache Tagesschluss heute mit einer weiteren roten Kerze bestätigt, rücke die Unterseite wieder in den Fokus. Übergeordnet wäre dann ein Rücksetzer bis in den Bereich der SMA200 bei 166,86 EUR denkbar.
Bullisches Szenario: Würden heute Käufer zurückkehren und eine grüne Tageskerze formen, bestehe die Chance auf eine schnelle Rückeroberung der SMA50 (197,10 EUR). Werde ein Schlusskurs über dieser Marke morgen bestätigt, wäre der Weg zurück an die SMA20 (209,57 EUR) frei.
Übergeordnete Einschätzung (Daily): Neutral
Tagesprognose für heute: Leicht aufwärts (technische Gegenbewegung möglich)
Kurzfristige Analyse: SAP-Aktie im 4-Stunden-Chart (4h)
Im 4h-Chart werde die Dynamik der aktuellen Verkaufswelle besonders deutlich. In den letzten Handelswochen hätten die SMA20 (200,75 EUR) und die SMA50 (210,42 EUR) noch als verlässliche Sprungbretter für die Aufwärtsbewegung gedient.
In den vergangenen beiden Handelstagen seien jedoch beide Durchschnittslinien dynamisch durchbrochen worden. Zusätzlich sei die SAP-Aktie unter die SMA200 bei 208,10 EUR gefallen und habe sich darunter etabliert. Da das Wertpapier zuletzt Ende Juli Kontakt mit dieser Linie gehabt habe, besitze dieser Bruch eine hohe technische Relevanz. Das kurzfristige Chartbild sei damit klar bärisch zu werten.
Risiko auf der Unterseite: Solange der Kurs unter 208,10 EUR notiere, bleibe der Abwärtsdruck bestehen. Ein Anlaufen und Testen des Oktobertiefs bei 181,36 EUR (bzw. der vorgelagerten Unterstützung bei 183,87 EUR) sei wahrscheinlich.
Chance auf Erholung: Drehe die Aktie heute nach oben, dürfte eine Entlastungsbewegung zunächst bis an die SMA200 (208,10 EUR) laufen. An dieser Marke sollten Anleger genau auf Umkehrmuster achten, da dort erneuter Verkaufsdruck einsetzen könnte.
Übergeordnete Einschätzung (4h-Chart): Bärisch
Wichtige Kursmarken im Überblick: Widerstände & Unterstützungen
Für das aktive Risikomanagement sollten Trader und Anleger bei der SAP-Aktie aktuell folgende Marken im Blick behalten:
Widerstände (Oberseite):
197,10 EUR (SMA50 im Tageschart)
200,44 EUR
200,75 EUR (SMA20 im 4h-Chart)
207,65 EUR
208,10 EUR (SMA200 im 4h-Chart)
209,57 EUR (SMA20 im Tageschart)
210,22 EUR
210,42 EUR (SMA50 im 4h-Chart)
232,85 EUR (offenes GAP)
Unterstützungen (Unterseite):
188,22 EUR
187,66 EUR
183,87 EUR (nahe Oktobertief)
166,86 EUR (SMA200 im Tageschart)
158,20 EUR (offenes GAP)
(Analyse vom 19.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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