Der deutsche Leitindex habe sich im gestrigen Xetra-Handel (18.11.2026) von seiner schwächeren Seite gezeigt: Lediglich 16 Werte hätten im Plus geschlossen, während 24 Titel mit Abschlägen aus dem Handel gegangen seien. Ganz am Ende der DAX-40-Tabelle sei die SAP-Aktie gelandet, die um 4,04% nachgegeben und damit bereits den zweiten Tag in Folge die Liste der größten Tagesverlierer angeführt habe. Dahinter seien die Commerzbank mit einem Minus von 2,96% sowie Fresenius Medical Care (-2,75%) gefolgt.