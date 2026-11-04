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SAP Aktie: Mitten im KI-Umbruch

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 22:04 1 Min. Raiffeisen Bank International

Die Ergebnisse sprechen für den eingeschlagenen Weg und unterstreichen die Wachstumsaussichten

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Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) und erhöht das Kursziel. SAP richte den Konzern zunehmend auf Künstliche Intelligenz aus. Laut dem Management hätten die wachsenden KI-Funktionen bereits erste Kunden vom Umstieg in die Cloud überzeugt, womit SAP nicht nur das langfristige Risiko einer Verdrängung durch eigenständige KI-Anwendungen reduziere, sondern zugleich die angestrebte Migration bestehender Lizenzkunden in die Cloud unterstütze. Die solide voranschreitende Cloud-Transformation habe sich zuletzt auch erneut in starken Quartalszahlen widergespiegelt und die Sorgen hinsichtlich einer möglichen KI-Disruption weiter lindern können. Zugleich würden erhebliche Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Anpassung des Geschäftsmodells, dem veränderten Abrechnungsmodell und der tatsächlichen Kundenakzeptanz bestehen bleiben. Darüber hinaus handele die Aktie inzwischen wieder auf einem anspruchsvolleren Bewertungsniveau. Insgesamt würden auf dem aktuellen Kursniveau jedoch weiterhin die Wachstumschancen überwiegen, sodass die RBI die bisherige Kaufempfehlung für die SAP-Aktie bestätige und das Kursziel deutlich von EUR 155 auf EUR 230 anhebe. Das Kursziel basiere auf einem relativen Bewertungsansatz, der eine historisch angemessene Bewertung im Vergleich zur eigenen fünfjährigen Historie sowie zum Gesamtmarkt und zum Sektor berücksichtige, so Manuel Stahl, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity

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