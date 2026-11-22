Für die SAP Aktie wurde die Woche zum Härtetest. Mit einem Minus von 13,95 Prozent auf 183,68 Euro war sie der größte Verlierer im DAX, der in der Woche insgesamt um rund 7 Prozent nachgab. Die runde Marke von 200 Euro ist Geschichte, vom Jahreshoch bei 219,65 Euro Anfang November fehlen der SAP Aktie inzwischen rund 16 Prozent. Allein in dieser Woche verlor Europas wertvollstes Technologieunternehmen weit mehr als 30 Milliarden Euro an Börsenwert. Dabei hat sich am Geschäft kaum etwas geändert.
SAP Aktie: Minus 14 Prozent in nur einer Woche – wird Europas größter Softwarekonzern zum Opfer der KI-Angst?
Mehr als 30 Milliarden Euro Börsenwert in fünf Handelstagen vernichtet, die 200-Euro-Marke gerissen, größter Wochenverlierer im DAX: Die SAP Aktie steckt mitten im KI-Ausverkauf. Dabei wächst das Cloud-Geschäft um 26 Prozent. Die große Analyse: Was die SAP Aktie belastet, was dagegen spricht und welche Termine jetzt zählen.
Die Stammdaten der SAP Aktie: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP. In den USA werden SAP-Papiere als Hinterlegungsscheine unter dem Kürzel SAP an der NYSE gehandelt.
Die Ursachen
Vier Gründe, warum die SAP Aktie so stark fällt
Angst vor KI-Agenten
Neue KI-Modelle schüren die Sorge, dass Unternehmen künftig weniger Software-Lizenzen benötigen. Der Software-Ausverkauf trifft die Branche auf beiden Seiten des Atlantiks.
Der KI-Ausverkauf am Freitag
Mit dem Absturz der Nvidia-Aktie und schwachen KI-Werten verlor auch die SAP Aktie am Freitag 3,4 Prozent. Einen eigenen Auslöser nannten die Berichte nicht.
Wechsel im Vorstand
Kundenvorstand Thomas Saueressig geht zu IONOS und soll dort Konzernchef werden. Die Nachricht kam am Dienstag zur Unzeit.
Umschichtung vor dem Anthropic-Börsengang
Berichten zufolge verkauften Fonds Software-Aktien, um Mittel für den Börsengang von Anthropic freizumachen. Eine belegte Einzelursache gibt es nicht.
Die Stammdaten der in diesem Artikel genannten Werte: Nvidia – ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (US-Symbol NVDA). Anthropic – ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT (US-Symbol ANT). IONOS – ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS.
SAP Aktie: Kursverlauf im November
Euro
Jahreshoch am 5. November, Schlusskurse am 17. und 20. November.
Quelle: Xetra; onvista; Börsenberichte
Daten als Tabelle
|Datum
|Euro
|5. November (Jahreshoch)
|219,65
|17. November (Schluss)
|201,50
|20. November (Schluss)
|183,68
Das Paradox
Cloud wächst um 26 Prozent, aber die Aktie fällt weiter
Operativ gibt es wenig Anlass zur Sorge. Im dritten Quartal stieg der Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent, der Cloud-Umsatz um 26 Prozent und der Gesamtumsatz um 13 Prozent. SAP integriert selbst KI-Funktionen in die Geschäftssoftware, und die Systeme des Konzerns steuern bei vielen Großkunden die Kernprozesse von der Buchhaltung bis zur Lieferkette – ein Wechsel ist teuer und riskant. Selbst JPMorgan hatte die SAP Aktie erst am 9. November hochgestuft. Die Frage, die den Markt umtreibt, ist grundsätzlicher Natur: Werden KI-Agenten die Software ergänzen oder ersetzen? Belastbare Antworten liefert SAP mit den Zahlen zum vierten Quartal am 28. Januar 2027.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum ist die SAP Aktie so stark gefallen?
Der Software-Ausverkauf, die Angst vor KI-Agenten, der Absturz von KI-Werten wie Nvidia und der Wechsel von Vorstand Thomas Saueressig zu IONOS belasteten. Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt.
Wie hoch war der Wochenverlust der SAP Aktie?
Die SAP Aktie verlor in der 47. Kalenderwoche 13,95 Prozent und schloss am Freitag bei 183,68 Euro.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP.
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