Warum ist die SAP Aktie so stark gefallen?

Der Software-Ausverkauf, die Angst vor KI-Agenten, der Absturz von KI-Werten wie Nvidia und der Wechsel von Vorstand Thomas Saueressig zu IONOS belasteten. Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt.

Wie hoch war der Wochenverlust der SAP Aktie?

Die SAP Aktie verlor in der 47. Kalenderwoche 13,95 Prozent und schloss am Freitag bei 183,68 Euro.

Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.

Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?

ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP.