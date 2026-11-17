Es ist eine dieser Personalien, die man an einem ruhigen Börsentag als Randnotiz abhaken würde. Doch der 17. November 2026 ist kein ruhiger Tag. Während die Tech-Werte weltweit unter Druck stehen, meldet SAP den Abgang eines seiner wichtigsten Manager: Thomas Saueressig, Chief Customer Officer und Herr über Vertrieb, Kundenerfolg und Cloud-Betrieb, wird zum 1. April 2027 Vorstandschef der IONOS Group SE. Die SAP-Aktie (Handelssymbol SAP, ISIN DE0007164600) gab auf Xetra zeitweise 1,38 Prozent auf 210,45 Euro nach – und steht damit rund ein Viertel unter ihrem Rekordhoch.

Der Abgang selbst erklärt den Kursrutsch nicht. Er fällt aber in eine Phase, in der Anleger jede Schwachstelle im Softwaresektor genau registrieren: Die Furcht, dass KI-Agenten klassische Software-Abomodelle aushöhlen könnten, ist zurück – und am Donnerstag will mit Anthropic einer der Treiber dieser Entwicklung an die Börse.