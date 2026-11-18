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SAP Aktie im Korrekturmodus: Hält die 200 EUR-Marke?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 08:55 2 Min. UBS

Ausbruch auf ein neues Jahreshoch, dann der Rückzieher: Die SAP-Aktie ist schnell wieder in ihre alte Schiebezone zurückgefallen. Am Dienstag folgte der größte Tagesverlust seit mehr als fünf Monaten, und der Kurs steht jetzt an der September-Aufwärtstrendlinie. Hält die 200-Euro-Zone, oder droht eine Korrektur bis in den Bereich um 180 EUR?

Bild: SAP SE

Die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, FSE: SAP, NASDAQ OTC: SAPGF) ist gestern unter Druck geraten und hat bis zum Handelsschluss 5,6% auf 201,50 EUR verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Rückblick: Nach dem starken Lauf im Oktober (+13,8%) sei es für die Aktie von SAP in der ersten Novemberwoche zunächst noch bis auf das neue Jahreshoch bei 219,65 EUR nach oben gegangen. Der Ausbruch über das Januar-Top sei jedoch nur eine kurze Episode geblieben, denn die Notierungen seien anschließend direkt wieder in die zuvor kursbestimmende Schiebezone zurückgefallen. Am gestrigen Dienstag sei schließlich neue Abwärtsdynamik in die Papiere gekommen, die im Tief bis an die September-Aufwärtstrendgerade zurückgesetzt hätten. Ausblick: Mit dem größten Tagesverlust seit mehr als fünf Monaten habe die SAP-Aktie gestern in den Korrekturmodus geschaltet. ▼Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehe nun zuerst der Haltebereich aus der September-Trendgerade und der 200 EUR-Marke im Fokus. Zudem sollte auf die kurzfristige 50-Tage-Linie geachtet werden, die im Augenblick bei 197,42 EUR verlaufe. Darunter könnte es zu einem Test des August-Hochs kommen, das bei 192,12 EUR eine Unterstützung bilde. Gehe der schief, müsste mit weiteren Abgaben bis zum mittelfristigen GD100 (aktuell bei 180,31 EUR) gerechnet werden. Danach wären die nächsten Haltestellen auf dem Niveau des Juni-Hochs (173,24 EUR) und an der langfristigen 200-Tage-Linie (166,97 EUR) zu finden. ▲ Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lasse sich der erste Widerstand dagegen jetzt am Zwischentief vom 3. November bei 203,05 EUR antragen. Für neue Long-Impulse wäre allerdings der Re-Break an der Doppelhürde aus dem September- und dem April-Tief aus dem Vorjahr bei 209,70 EUR bzw. 210,20 EUR notwendig. Zudem sollte es per Tagesschluss über das Januar- und das aktuelle November-Top auf ein neues Jahreshoch hinausgehen. (Analyse vom 18.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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