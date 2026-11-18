Die SAP Aktie hat am Dienstag einen der schwärzesten Tage des Jahres erlebt. Mit einem Minus von 5,58 Prozent schloss sie bei 201,50 Euro – der größte Tagesverlust seit mehr als fünf Monaten und der tiefste Stand seit dem 19. Oktober. Noch am 5. November hatte das Papier bei rund 219,60 Euro ein Jahreshoch markiert. Innerhalb von knapp zwei Wochen hat die SAP Aktie damit mehr als 8 Prozent verloren. Rund 248 Milliarden Euro ist Europas wertvollstes Technologieunternehmen noch wert.
SAP Aktie: Größter Tagesverlust seit fünf Monaten – jetzt kämpft Europas Software-Riese um die 200-Euro-Marke
Minus 5,6 Prozent an einem Tag, der tiefste Stand seit Mitte Oktober, eine Welle von Put-Optionen: Die SAP Aktie gerät in den Sog des weltweiten Software-Ausverkaufs. Dabei sehen die Analysten das Kursziel im Schnitt bei 243 Euro. Die große Analyse: was die SAP Aktie belastet, wo die wichtigen Marken liegen und was jetzt für eine Erholung spricht.
Die Ursachen
Warum die SAP Aktie so stark verliert
Angst vor KI-Agenten
Neue KI-Modelle schüren die Sorge, dass Unternehmen künftig weniger Software-Lizenzen benötigen. Salesforce, ServiceNow und Intuit brachen am Dienstag in New York ebenfalls ein.
Umschichtung vor dem Anthropic-Börsengang
Mehrere Berichte bringen den Ausverkauf mit Fonds in Verbindung, die Software-Aktien verkaufen, um Mittel für den Anthropic-Börsengang freizumachen.
Abgang im Vorstand
Kundenvorstand Thomas Saueressig wechselt an die Spitze von IONOS, bleibt aber bis März 2027 verantwortlich.
Absicherung über Optionen
Am Optionsmarkt fiel eine Welle von Put-Optionen auf. Anleger sicherten sich gegen weiter fallende Kurse ab.
Die Charttechnik
Die 200-Euro-Marke als Prüfstein
Charttechnisch rückt nun die runde Marke von 200 Euro in den Mittelpunkt. Darunter sehen Marktbeobachter eine Unterstützung im Bereich um 197 Euro. Hält diese Zone, könnte sich die SAP Aktie stabilisieren. Fällt sie, droht eine Ausweitung der Korrektur. Auffällig ist der Kontrast zur Einschätzung der Analysten: 24 Häuser empfehlen die Aktie zum Kauf, fünf raten zum Halten, kein einziges zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 243 Euro. JPMorgan hatte die Aktie erst am 9. November hochgestuft und das Ziel auf 275 Euro angehoben. Alle Ziele sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Das große Bild
Stimmung gegen Substanz
Der Absturz der SAP Aktie ist vor allem ein Stimmungsthema. Operativ hat sich in den vergangenen Tagen wenig verändert: Das Cloud-Geschäft wächst, der Auftragsbestand steigt, und SAP integriert selbst KI-Funktionen in seine Geschäftssoftware. Die Frage, die den Markt umtreibt, ist grundsätzlicher Natur. Werden KI-Agenten die Software ergänzen oder ersetzen? SAP hat einen wichtigen Vorteil: Die Systeme des Konzerns steuern die Kernprozesse vieler Großunternehmen, von der Buchhaltung bis zur Lieferkette. Ein Wechsel ist teuer und riskant. Die nächsten belastbaren Antworten liefern die Zahlen zum vierten Quartal am 28. Januar 2027.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum ist die SAP Aktie so stark gefallen?
Der weltweite Ausverkauf von Software-Aktien, die Angst vor KI-Agenten und Umschichtungen vor dem Anthropic-Börsengang belasteten. Hinzu kam der Wechsel von Vorstand Thomas Saueressig zu IONOS.
Welches Kursziel sehen Analysten für die SAP Aktie?
Im Durchschnitt 243 Euro. JPMorgan nennt 275 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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