Warum ist die SAP Aktie so stark gefallen?

Der weltweite Ausverkauf von Software-Aktien, die Angst vor KI-Agenten und Umschichtungen vor dem Anthropic-Börsengang belasteten. Hinzu kam der Wechsel von Vorstand Thomas Saueressig zu IONOS.

Welches Kursziel sehen Analysten für die SAP Aktie?

Im Durchschnitt 243 Euro. JPMorgan nennt 275 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?

Die Zahlen zum vierten Quartal sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.