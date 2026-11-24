Ein Tech-Wert auf der Gewinnerseite, an einem Tag, an dem Tech verliert: Die SAP-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, mit einem Plus von 2,01 Prozent bei 190,08 Euro und zählt damit zu den EuroStoxx50 Gewinnern des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Bemerkenswert ist der Verlauf: Um 12:28 Uhr lag das Papier noch 1,2 Prozent im Minus bei 184,14 Euro. Vom Tagestief bei 183,70 Euro bis zum Schluss legte die SAP-Aktie rund 3,5 Prozent zu.
SAP-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages: Plus 2 Prozent, während Chips abstürzen – dreht der Markt von Hardware zu Software?
Die SAP-Aktie steigt am Dienstag um 2 Prozent und gehört zu den EuroStoxx50 Gewinnern des Tages. Am Mittag lag sie noch im Minus, dann kam die Wende. Während Infineon und ASML einbrechen, greifen Anleger beim Softwarekonzern zu. Die Gründe und die offenen Fragen.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- Sitz
- Walldorf
- ISIN
- DE0007164600
- WKN
- 716460
- Handelssymbol
- SAP
- US-Handelssymbol
- SAP (NYSE, ADR)
- Index
- DAX, EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Ursachen
Warum die SAP-Aktie ins Plus dreht
Software statt Halbleiter
Der Ausverkauf am Dienstag traf vor allem Chipwerte: Infineon minus 9,7 Prozent, ASML minus 5,6 Prozent, Nvidia in New York minus 5,86 Prozent. SAP hängt nicht am Bau von Rechenzentren, sondern verdient an Software-Abos. Unsere Einordnung: Anleger blieben im Technologiesektor, wechselten aber vom Hardware- ins Softwarelager.
Aufholpotenzial nach dem Absturz
Die SAP-Aktie hatte seit ihrem Hoch Anfang November rund 15 Prozent verloren. Auslöser waren Befürchtungen, KI-Agenten könnten klassische Unternehmenssoftware verdrängen, dazu ein Wechsel an der Finanzspitze. Nach solchen Verlusten genügt oft wenig für eine Gegenbewegung.
Rückkäufe stützen
SAP kaufte in der vergangenen Woche rund 1,94 Millionen eigene Aktien über Xetra. Im laufenden Programm wurden bis Ende der Vorwoche rund 11,6 Millionen Aktien erworben.
Ausblick bestätigt, Zukauf abgeschlossen
Finanzvorstand Dominik Asam sieht den Ausblick für 2026 laut Reuters „ziemlich genau im Rahmen“. Zudem hat SAP die Übernahme von TechWolf abgeschlossen, einem Anbieter einer KI-Plattform für Personalplanung.
Der Hintergrund
Die KI-Frage bleibt offen
Ein Befreiungsschlag ist der Dienstag nicht. Die SAP-Aktie liegt weiter rund 13 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 219,65 Euro. Die Grundsatzdebatte, ob KI-Agenten das Geschäftsmodell der großen Softwarehäuser stützen oder aushöhlen, ist nicht entschieden. Medienberichte verweisen zudem auf kurzfristigen Margendruck durch Investitionen in KI und Datenwerkzeuge. Für SAP spricht, dass der Cloud-Auftragsbestand nach Angaben von Marktbeobachtern kräftig wächst und der Konzern an seinen Wachstumszielen festhält. Der nächste Termin steht fest: Am 1. Dezember tritt SAP auf der UBS Global Technology Conference auf.
Ob aus dem Tagesgewinn eine Trendwende wird, zeigt sich, wenn der Markt die KI-Debatte um Software neu bewertet.
Häufige Fragen zur SAP-Aktie
Warum ist die SAP-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?
Während Chipwerte einbrachen, griffen Anleger bei Software zu. Dazu kommen laufende Aktienrückkäufe, ein bestätigter Ausblick und Aufholpotenzial nach dem Kursrutsch im November.
Wie viel hat die SAP-Aktie gewonnen?
2,01 Prozent auf 190,08 Euro, nach einem Tagestief von 183,70 Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der SAP-Aktie?
ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, in den USA als ADR an der NYSE ebenfalls SAP.
Was ist TechWolf?
Ein Anbieter einer KI-Plattform für Personalplanung, dessen Übernahme SAP abgeschlossen hat.
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