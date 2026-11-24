Warum ist die SAP-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?

Während Chipwerte einbrachen, griffen Anleger bei Software zu. Dazu kommen laufende Aktienrückkäufe, ein bestätigter Ausblick und Aufholpotenzial nach dem Kursrutsch im November.

Wie viel hat die SAP-Aktie gewonnen?

2,01 Prozent auf 190,08 Euro, nach einem Tagestief von 183,70 Euro.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der SAP-Aktie?

ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, in den USA als ADR an der NYSE ebenfalls SAP.

Was ist TechWolf?

Ein Anbieter einer KI-Plattform für Personalplanung, dessen Übernahme SAP abgeschlossen hat.