Dienstag 201,50 Euro, Mittwoch 193,92 Euro, Donnerstag 187,54 Euro: Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, FSE: SAP) rutscht Tag für Tag tiefer. Am Freitag zeigt der vorbörsliche Handel bei Tradegate mit rund 182,70 Euro weiter nach unten.
SAP-Aktie: Drei Verlusttage, rund 12 Prozent weg - Wie viel KI-Angst steckt im Kurs?
SAP schloss am Donnerstag bei 187,54 Euro, vorbörslich geht es weiter abwärts. Software-Ausverkauf, Intuit-Schock, Anthropic-IPO: Was drückt die SAP-Aktie?
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- ISIN
- DE0007164600
- Handelssymbol
- SAP
- Schlusskurs
- 187,54 €
- Börsenwert
- rund 227 Mrd. € (Stand 18.11.)
- Kursziel-Konsens
- rund 244 € (finanzen.net)
Stand: 19.11.2026, Xetra-Schlusskurs 19.11.2026
Zusammengenommen hat Europas wertvollster Softwarekonzern seit dem 16. November rechnerisch rund 12 Prozent verloren. Das Jahreshoch von 219,65 Euro vom 5. November liegt knapp 15 Prozent zurück. Was die SAP-Aktie so schwer belastet, ist keine schlechte Nachricht aus Walldorf, sondern ein Sektorbeben: Die Angst, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell von Unternehmenssoftware aushöhlt.
Der Auslöser
Warum fällt die SAP Aktie seit Dienstag so stark?
Am Dienstag, 17. November, startete der Ausverkauf: Die SAP-Aktie verlor 5,58 Prozent, Salesforce brach laut aktiencheck.de-Bericht um 9,45 Prozent ein, ServiceNow um 6,47 Prozent, Intuit um 7,17 Prozent. Als Gründe nennen die ausgewerteten Berichte neue OpenAI-Modelle für Arbeitsplatz und Programmierung, die Sorge, dass KI-Agenten nutzerbasierte Lizenzmodelle schwächen, sowie Umschichtungen von Fonds in die Zeichnung des Anthropic-Börsengangs.
Der Anthropic-Börsengang an der Nasdaq am Donnerstag, 19. November, wirkt wie ein Brennglas: Er lenkt Kapital in KI-Titel und stellt die Frage, ob klassische Softwarekonzerne künftig mehr Wert an KI-Anbieter abgeben müssen. Belegt ist das als Marktmeinung, nicht als nachgewiesener Verkauf in SAP.
Neue Nahrung bekam die Sorge am Donnerstagabend durch Intuit: Der Konzern meldete für das Quartal bis Ende Oktober einen Umsatz von 4,35 Milliarden Dollar (plus gut 12 Prozent) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,91 Dollar, über den Erwartungen. Die Jahresprognose liegt aber unter dem Konsens, nachbörslich ging es um rund 15 Prozent abwärts.
|Tag
|Kurs
|Veränderung
|Di, 17.11.
|201,50 €
|-5,58%
|Mi, 18.11.
|193,92 €
|-3,76%
|Do, 19.11.
|187,54 €
|-3,29%
|Fr, 20.11. vorbörslich
|182,70 €
|-
Vorbörslicher Wert am 20.11. bei Tradegate; kein Xetra-Schlusskurs.
Quelle: aktiencheck.de-Berichte vom 18. und 19.11.2026; Investing.com (Tradegate, 8:02 Uhr)
Das Geschäft
Wie gut läuft SAP operativ trotz Kurssturz?
Die Zahlen widersprechen dem Kurs. Im dritten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, erstmals mehr als 10 Milliarden Euro in einem Quartal. Der Cloud-Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, der Cloud-Auftragsbestand für die nächsten zwölf Monate um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (non-IFRS) legte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zu. Für 2026 hob SAP die Cloud-Prognose an und rechnet am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro.
Finanzvorstand Dominik Asam bekräftigte am Donnerstag auf einer Konferenz von Morgan Stanley, der Plan 2026 liege im Soll und die KI-Nachfrage sei stark. Er räumte zugleich ein, dass die Cloud-Bruttomarge währungsbereinigt rund 70 Basispunkte unter dem Vorjahr liegt, unter anderem wegen KI-Einführungsangeboten.
Die Bewertung
Was erwarten Analysten von der SAP Aktie nach dem Rückgang?
Der Konsens liegt weit über dem Kurs: Das durchschnittliche Kursziel beträgt laut MarketScreener 243,54 Euro bei 29 Analysten, finanzen.net nennt 244,14 Euro bei acht Analysten. Das Durchschnittsziel liegt damit rund 30 Prozent über dem Schlusskurs. Allerdings stammen die meisten Ziele aus der Zeit nach den Q3-Zahlen im Oktober, also vor dem Rückgang; neue Einstufungen nach dem Ausverkauf fanden sich nicht.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|J.P. Morgan
|Kaufen
|275 €
|09.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|258 €
|23.10.2026
|Barclays
|Buy
|250 €
|22.10.2026
|Wells Fargo
|Buy
|245 €
|22.10.2026
|Berenberg
|Buy
|240 €
|22.10.2026
|Deutsche Bank
|Buy
|235 €
|22.10.2026
|UBS
|Neutral
|201 €
|22.10.2026
|DZ Bank
|Verkaufen
|170 €
|22.10.2026
Alle Angaben Dritter, ohne Aktualisierung nach dem Kursrückgang.
Quelle: aktiencheck.de-Recherche, Stand 10.11.2026
Auf Basis des Konsens-Gewinns je Aktie von 7,18 Euro (2026) liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei rund 27, für 2027 bei rund 24. Der Zehnjahresschnitt lag nach den Berichten bei 39,3, der Branchenschnitt bei 19,0.
Was kommt
Was ist bei der SAP Aktie als Nächstes zu erwarten?
Die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 terminiert, die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal für den 22. April 2027. Als Dividende zahlte SAP für 2025 2,50 Euro je Aktie. Ein Kapitalmarkttag ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt. Bis dahin bestimmen die Makrodaten das Bild: Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.498,91 Punkten laut aktiencheck.de-Bericht, am Freitag stehen Lagarde-Rede und Michigan-Konsumklima an, im Dezember folgen Fed (9. Dezember) und EZB (17. Dezember).
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie? Auslöser ist ein Software-Ausverkauf wegen KI-Sorgen. Die Berichte nennen keine Gewinnwarnung und keine gesenkte Prognose von SAP.
Wo schloss die SAP Aktie am Donnerstag? Bei 187,54 Euro, ein Minus von 3,29 Prozent.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten? Rund 244 Euro laut finanzen.net, 243,54 Euro laut MarketScreener.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor? Vorläufig am 28. Januar 2027 (Gesamtjahr 2026).
Gibt es eine Anlageempfehlung von aktiencheck.de? Nein. Genannte Ziele und Einstufungen stammen von Dritten.
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