Die Zahlen widersprechen dem Kurs. Im dritten Quartal stieg der Gesamtumsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, erstmals mehr als 10 Milliarden Euro in einem Quartal. Der Cloud-Umsatz wuchs um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro, der Cloud-Auftragsbestand für die nächsten zwölf Monate um 28 Prozent auf 24,14 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (non-IFRS) legte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zu. Für 2026 hob SAP die Cloud-Prognose an und rechnet am oberen Ende von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro.

Finanzvorstand Dominik Asam bekräftigte am Donnerstag auf einer Konferenz von Morgan Stanley, der Plan 2026 liege im Soll und die KI-Nachfrage sei stark. Er räumte zugleich ein, dass die Cloud-Bruttomarge währungsbereinigt rund 70 Basispunkte unter dem Vorjahr liegt, unter anderem wegen KI-Einführungsangeboten.