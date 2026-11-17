Fundamental lieferte SAP zuletzt solide. Im dritten Quartal, vorgelegt am 21. Oktober, übersprang der Umsatz mit 10,3 Milliarden Euro erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro, ein Plus von 13 Prozent. Die Cloud-Erlöse wuchsen um rund 25 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 18 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Euro zu.

Beim Ausblick sieht SAP das Cloud-Wachstum nun am oberen Ende der Spanne von 23 bis 25 Prozent. Einen kleinen Dämpfer gab es dennoch: Das Wachstum des aktuellen Cloud-Auftragsbestands soll leicht unter dem Vorjahreswert von 25 Prozent liegen – ein Detail, auf das Anleger in Zeiten der Debatte um KI-bedingte Verschiebungen im Softwaremarkt genau achten.