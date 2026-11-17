Die SAP Aktie (Kürzel: SAP, ISIN: DE0007164600) ist am Dienstagmittag der zweitgrößte DAX Verlierer. Gegen 12:40 Uhr kostet das Papier im Xetra-Handel 208,20 Euro, ein Minus von 2,44 Prozent. Gegen 12:28 Uhr waren es noch 209,55 Euro und minus 1,8 Prozent – das Minus hat sich also im Mittagshandel ausgeweitet. Belastend wirken eine Personalie im Vorstand, neue US-Exportregeln für KI-Chips und die allgemeine Zurückhaltung bei Technologiewerten vor den Quartalszahlen von Nvidia am Abend.
SAP Aktie DAX Verlierer: Vorstand Saueressig geht, die Tech-Nervosität bleibt – hält die Zone um 207 Euro vor dem Nvidia-Abend?
Die SAP Aktie gehört am Dienstagmittag zu den größten DAX Verlierern: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 208,20 Euro, 2,4 Prozent im Minus. Belastend wirken der angekündigte Wechsel von Vorstand Thomas Saueressig zu IONOS, neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen.
DAX Verlierer am Mittag
Warum fällt die SAP Aktie heute? Drei Belastungen auf einmal
Der DAX notiert gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent tiefer. SAP verliert deutlich mehr als der Gesamtmarkt – und zieht als schwerster DAX-Wert den Index spürbar mit nach unten.
Kundenvorstand Saueressig wechselt zu IONOS
Wie am Morgen bekannt wurde, wird SAP-Vorstand Thomas Saueressig zum 1. April 2027 Vorstandschef des Webhosters IONOS. Er bleibt bis Ende März 2027 bei SAP und übergibt schrittweise an Emmanuel Raptopoulos; der Aufsichtsrat hat die Nachfolgesuche eingeleitet.
Neue US-Regeln für KI-Chips
Die US-Regierung verlangt künftig Exportlizenzen für Hochleistungschips unter anderem nach Malaysia, Singapur, Indonesien, Thailand und Brasilien. China sprach von „wirtschaftlichem Zwang“. Die Regeln drücken die Stimmung im gesamten Technologiesektor.
Nervosität vor Nvidia
Der KI-Chipkonzern legt nach US-Börsenschluss Zahlen vor – mitten in einer Führungskrise. Als größter europäischer Softwarewert steht SAP stellvertretend für das KI-Thema in Europa.
Eine neue Analystenstudie zu SAP haben wir weder für Montag noch für Dienstag gefunden. Welchen Anteil die Personalie am Kursrückgang hat, lässt sich nicht sauber trennen: Saueressig sitzt seit 2019 im Vorstand und verantwortet das Kundengeschäft; sein Abschied kommt aber mit langem Vorlauf.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Wie stark ist SAP operativ aufgestellt?
Fundamental lieferte SAP zuletzt solide. Im dritten Quartal, vorgelegt am 21. Oktober, übersprang der Umsatz mit 10,3 Milliarden Euro erstmals die Marke von 10 Milliarden Euro, ein Plus von 13 Prozent. Die Cloud-Erlöse wuchsen um rund 25 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Betriebsergebnis legte um 18 Prozent auf rund 3,0 Milliarden Euro zu.
Beim Ausblick sieht SAP das Cloud-Wachstum nun am oberen Ende der Spanne von 23 bis 25 Prozent. Einen kleinen Dämpfer gab es dennoch: Das Wachstum des aktuellen Cloud-Auftragsbestands soll leicht unter dem Vorjahreswert von 25 Prozent liegen – ein Detail, auf das Anleger in Zeiten der Debatte um KI-bedingte Verschiebungen im Softwaremarkt genau achten.
Wie sieht das Chartbild der SAP Aktie aus?
Das Chartbild zeigt eine Aktie mit großen Ausschlägen: Ende Juli fiel SAP im Xetra-Handel bis auf 127,50 Euro, am 5. November markierte sie mit 219,65 Euro ein 52-Wochen-Hoch. Vom Hoch ist die Aktie damit rund 5 Prozent entfernt. Die 200-Tage-Linie verläuft laut boerse.de bei rund 166 Euro und damit weit unter dem aktuellen Kurs – der mittelfristige Trend bleibt intakt. Kurzfristig ist die Zone um 207 bis 208 Euro wichtig, wo die Aktie im Mittagshandel Halt sucht. Seit Jahresbeginn liegt SAP nach dem heutigen Rückgang nur noch etwa auf dem Niveau vom Jahresanfang.
Welche Termine sollten SAP-Anleger kennen?
Der wichtigste Termin für die SAP Aktie heute liegt in den USA: Nvidia berichtet nach Börsenschluss an der Wall Street. Die eigenen Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2026 legt SAP am 28. Januar 2027 vor, der Bericht zum ersten Quartal 2027 folgt am 22. April 2027. Für 2025 hatte SAP eine Dividende von 2,50 Euro je Aktie gezahlt.
FAQ zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie heute?
SAP-Vorstand Thomas Saueressig wechselt zum 1. April 2027 als Chef zu IONOS. Hinzu kommen neue US-Exportregeln für KI-Chips und die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Abend, die den gesamten Tech-Sektor belasten.
Wie steht die SAP Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 208,20 Euro im Xetra-Handel, minus 2,44 Prozent.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die SAP Aktie?
Das Handelskürzel lautet SAP, die ISIN DE0007164600.
Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt.
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