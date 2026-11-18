wie viel Spielraum bleibt bis zur 200-Euro-Marke?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 18:39 4 Min.

Die SAP Aktie ist am Mittwoch größter DAX Verlierer: Rund 3,5 bis 3,9 Prozent Minus auf etwa 194 Euro zum Xetra-Schluss, nach minus 5,6 Prozent am Vortag. Softwarewerte stehen unter Druck, der DAX fiel unter 26.000 Punkte.

SAP-Kursveränderung zum Xetra-Schluss am 18.11.2026 rund -3,5 bis -3,9 % Kurs zum Xetra-Schluss rund 194 € Tagesverlust am Vortag (Schlusskurs 201,50 €) -5,6 % DAX zum Schluss bei rund 25.736 Punkten -1,2 % Quelle : finanzen.net, wallstreet-online, dpa-AFX/Dow Jones, 18.11.2026

Die SAP Aktie (Kürzel SAP, ISIN DE0007164600) ist am Mittwoch größter DAX Verlierer: Zum Xetra-Schluss gab das Papier des Walldorfer Softwarekonzerns um rund 3,5 bis 3,9 Prozent auf etwa 194 Euro nach, je nach Quelle und Zeitstand. Hauptgrund ist kein Unternehmensereignis, sondern die anhaltende Schwäche der Softwarebranche: Die Sorge, künstliche Intelligenz könnte Geschäftsmodelle klassischer Softwarehäuser untergraben, belastet die Branche. Dazu kam ein schwacher Gesamtmarkt, der DAX fiel zum Schluss um rund 1,2 Prozent auf etwa 25.736 Punkte.

Warum fällt die SAP Aktie heute – und was ist ohne Nachricht passiert?

Eine konkrete Ad-hoc-Meldung oder ein neues Analystenurteil, das den Abschlag erklärt, war in den ausgewerteten Quellen nicht zu finden. Die SAP Aktie fiel also ohne konkrete Unternehmensnachricht. Die folgenden Punkte sind deshalb Einordnung des Marktumfelds, keine belegte Einzelursache:

01 Software unter Druck Schon am Dienstag hatte der Ausverkauf bei Softwarewerten SAP um 5,6 Prozent auf 201,50 Euro gedrückt, den größten Tagesverlust seit mehr als fünf Monaten. Am Mittwoch folgte der nächste Abschlag. 02 Anthropic-Börsengang voraus Anleger hielten sich laut Marktberichten vor dem für Donnerstag geplanten Börsengang von Anthropic zurück. Das Interesse an dem KI-Spezialisten gilt als hoch, der Emissionspreis sollte am Abend festgelegt werden, die Zeichnung war Berichten zufolge mehrfach überzeichnet. 03 Schwacher Gesamtmarkt Die beruhigende Wirkung der Nvidia-Zahlen verpuffte nach Einschätzung von CapTrader-Analyst Timo Emden. KI-Zweifel, Zinsrisiken und politische Unsicherheit dämpften die Risikobereitschaft; zudem steht ein Gipfel von Trump, Xi und Putin an.

Auch Wettbewerber und Branchenwerte standen unter Druck: Nemetschek zählte laut unserer eigenen Berichterstattung ebenfalls zu den TecDAX-Verlierern, und US-Anbieter wie Salesforce gerieten am Vortag unter Druck. Die SAP Aktie bewegt sich damit im Gleichschritt mit dem Sektor.

Wer gewann und wer verlor zum Xetra-Schluss?

Auswahl der DAX-Gewinner und -Verlierer am 18.11.2026 Wert Veränderung Kurs Zalando rund +2,7 % rund 29,15 € Vonovia rund +2,0 bis +2,5 % rund 17,15 bis 17,20 € SAP rund -3,5 bis -3,9 % rund 194 € Commerzbank rund -3,1 bis -3,5 % rund 37,7 € Deutsche Bank rund -2,5 bis -3,2 % rund 30,0 € Werte quellenabhängig (wallstreet-online 17:51, finanzen.net, dpa-AFX), Zeitstand abweichend. Plätze 3 bis 5 bei den Gewinnern unsicher, daher nicht aufgeführt. Quelle : wallstreet-online, finanzen.net, dpa-AFX

Zalando führte nach Käufen von Großaktionär Anders Holch Povlsen im Volumen von rund 5 Millionen Euro, Vonovia profitierte von sinkenden Anleiherenditen. Deutsche Bank und Commerzbank belastete der Bankensektor, bei der Deutschen Bank nach einem Minus von 6 Prozent am Vortag.

Wie sieht das Chartbild der SAP Aktie aus?

Charttechnisch hat die SAP Aktie wichtige Marken verloren. Nach dem Anstieg im Oktober hatte sie Anfang November mit 219,65 Euro ein Jahreshoch markiert, der Ausbruch scheiterte jedoch. Die 50-Tage-Linie lag zuletzt bei rund 197,4 Euro; mit dem Kurs von rund 194 Euro notiert die Aktie nun darunter. Die Marke von 200 Euro fungierte zuvor als Unterstützung. Weitere in der Analyse genannte Marken sind das August-Hoch bei 192,12 Euro, die 100-Tage-Linie bei rund 180,3 Euro und die 200-Tage-Linie bei rund 167 Euro.

Was die Einordnung relativiert Eine konkrete Unternehmensnachricht fehlt, die Bewegung folgt dem Sektor und kann sich schnell drehen.

Die genannten Chartmarken stammen aus einer bezahlten Analyse und gelten als Orientierung, nicht als Prognose.

Kurse und Prozentwerte schwanken je Quelle und Zeitstand.

Was sollten Anleger bei der SAP Aktie beachten?

Der Blick richtet sich auf den Anthropic-Börsengang am Donnerstag und die Reaktion der Softwarewerte darauf, auf die Fed-Protokolle sowie auf die Frage, ob die Marke von 200 Euro zum Widerstand wird. Termine zu den nächsten SAP-Zahlen konnten wir nicht belegen. Auf Jahressicht liegt die Aktie nach der Korrektur von 219,65 Euro im November deutlich unter dem Hoch; die Entwicklung seit Jahresbeginn ist hier nicht belegt.

Fazit Die SAP Aktie ist am Mittwoch DAX Verlierer Nummer eins, getrieben von der Schwäche der Softwarebranche und einem schwachen Gesamtmarkt, nicht von einer Unternehmensmeldung. Entscheidend bleibt, ob der Sektor nach dem Anthropic-Börsengang zur Ruhe kommt. Eine Empfehlung ist damit nicht verbunden.

Häufige Fragen zur SAP Aktie