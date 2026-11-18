Die SAP Aktie (Kürzel SAP, ISIN DE0007164600) ist am Mittwoch größter DAX Verlierer: Zum Xetra-Schluss gab das Papier des Walldorfer Softwarekonzerns um rund 3,5 bis 3,9 Prozent auf etwa 194 Euro nach, je nach Quelle und Zeitstand. Hauptgrund ist kein Unternehmensereignis, sondern die anhaltende Schwäche der Softwarebranche: Die Sorge, künstliche Intelligenz könnte Geschäftsmodelle klassischer Softwarehäuser untergraben, belastet die Branche. Dazu kam ein schwacher Gesamtmarkt, der DAX fiel zum Schluss um rund 1,2 Prozent auf etwa 25.736 Punkte.
SAP Aktie DAX Verlierer: Schlusslicht im Index, Kurs unter der 50-Tage-Linie – wie viel Spielraum bleibt bis zur 200-Euro-Marke?
Die SAP Aktie ist am Mittwoch größter DAX Verlierer: Rund 3,5 bis 3,9 Prozent Minus auf etwa 194 Euro zum Xetra-Schluss, nach minus 5,6 Prozent am Vortag. Softwarewerte stehen unter Druck, der DAX fiel unter 26.000 Punkte.
Warum fällt die SAP Aktie heute – und was ist ohne Nachricht passiert?
Eine konkrete Ad-hoc-Meldung oder ein neues Analystenurteil, das den Abschlag erklärt, war in den ausgewerteten Quellen nicht zu finden. Die SAP Aktie fiel also ohne konkrete Unternehmensnachricht. Die folgenden Punkte sind deshalb Einordnung des Marktumfelds, keine belegte Einzelursache:
Software unter Druck
Schon am Dienstag hatte der Ausverkauf bei Softwarewerten SAP um 5,6 Prozent auf 201,50 Euro gedrückt, den größten Tagesverlust seit mehr als fünf Monaten. Am Mittwoch folgte der nächste Abschlag.
Anthropic-Börsengang voraus
Anleger hielten sich laut Marktberichten vor dem für Donnerstag geplanten Börsengang von Anthropic zurück. Das Interesse an dem KI-Spezialisten gilt als hoch, der Emissionspreis sollte am Abend festgelegt werden, die Zeichnung war Berichten zufolge mehrfach überzeichnet.
Schwacher Gesamtmarkt
Die beruhigende Wirkung der Nvidia-Zahlen verpuffte nach Einschätzung von CapTrader-Analyst Timo Emden. KI-Zweifel, Zinsrisiken und politische Unsicherheit dämpften die Risikobereitschaft; zudem steht ein Gipfel von Trump, Xi und Putin an.
Auch Wettbewerber und Branchenwerte standen unter Druck: Nemetschek zählte laut unserer eigenen Berichterstattung ebenfalls zu den TecDAX-Verlierern, und US-Anbieter wie Salesforce gerieten am Vortag unter Druck. Die SAP Aktie bewegt sich damit im Gleichschritt mit dem Sektor.
Wer gewann und wer verlor zum Xetra-Schluss?
|Wert
|Veränderung
|Kurs
|Zalando
|rund +2,7 %
|rund 29,15 €
|Vonovia
|rund +2,0 bis +2,5 %
|rund 17,15 bis 17,20 €
|SAP
|rund -3,5 bis -3,9 %
|rund 194 €
|Commerzbank
|rund -3,1 bis -3,5 %
|rund 37,7 €
|Deutsche Bank
|rund -2,5 bis -3,2 %
|rund 30,0 €
Werte quellenabhängig (wallstreet-online 17:51, finanzen.net, dpa-AFX), Zeitstand abweichend. Plätze 3 bis 5 bei den Gewinnern unsicher, daher nicht aufgeführt.
Quelle: wallstreet-online, finanzen.net, dpa-AFX
Zalando führte nach Käufen von Großaktionär Anders Holch Povlsen im Volumen von rund 5 Millionen Euro, Vonovia profitierte von sinkenden Anleiherenditen. Deutsche Bank und Commerzbank belastete der Bankensektor, bei der Deutschen Bank nach einem Minus von 6 Prozent am Vortag.
Wie sieht das Chartbild der SAP Aktie aus?
Charttechnisch hat die SAP Aktie wichtige Marken verloren. Nach dem Anstieg im Oktober hatte sie Anfang November mit 219,65 Euro ein Jahreshoch markiert, der Ausbruch scheiterte jedoch. Die 50-Tage-Linie lag zuletzt bei rund 197,4 Euro; mit dem Kurs von rund 194 Euro notiert die Aktie nun darunter. Die Marke von 200 Euro fungierte zuvor als Unterstützung. Weitere in der Analyse genannte Marken sind das August-Hoch bei 192,12 Euro, die 100-Tage-Linie bei rund 180,3 Euro und die 200-Tage-Linie bei rund 167 Euro.
Was sollten Anleger bei der SAP Aktie beachten?
Der Blick richtet sich auf den Anthropic-Börsengang am Donnerstag und die Reaktion der Softwarewerte darauf, auf die Fed-Protokolle sowie auf die Frage, ob die Marke von 200 Euro zum Widerstand wird. Termine zu den nächsten SAP-Zahlen konnten wir nicht belegen. Auf Jahressicht liegt die Aktie nach der Korrektur von 219,65 Euro im November deutlich unter dem Hoch; die Entwicklung seit Jahresbeginn ist hier nicht belegt.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie heute? Die SAP Aktie (SAP, ISIN DE0007164600) verlor zum Xetra-Schluss rund 3,5 bis 3,9 Prozent, ohne konkrete Unternehmensnachricht, im Zuge der Schwäche bei Softwarewerten und am Gesamtmarkt.
Ist die SAP Aktie heute größter DAX Verlierer? Ja, nach den ausgewerteten Quellen lag SAP vor Commerzbank und Deutsche Bank am Ende der Rangliste.
Wo notiert die SAP Aktie zum Xetra-Schluss? Bei etwa 194 Euro, je nach Quelle leicht abweichend.
Wie ging es am Vortag? Am Dienstag fiel die Aktie um 5,6 Prozent auf 201,50 Euro.
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