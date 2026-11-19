aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 18:02 4 Min.

Die SAP Aktie ist zum Xetra-Schluss mit minus 3,29 Prozent auf 187,54 Euro zweitgrößter DAX Verlierer, hinter Fresenius Medical Care. Es ist der dritte Verlusttag in Folge; ohne konkrete Unternehmensnachricht belasten KI-Sorgen und der Anthropic-Börsengang den Softwaresektor.

Die SAP Aktie ist am Donnerstag zum Xetra-Schluss (17:30 Uhr) zweitgrößter DAX Verlierer: Der Softwarekonzern (Handelssymbol SAP, ISIN DE0007164600) gab um 3,29 Prozent auf 187,54 Euro nach, nach 193,92 Euro am Vortag. Es ist bereits der dritte Verlusttag in Folge. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht; im Vordergrund stehen die Sorgen um KI-Konkurrenz für Softwarehäuser und der Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic in den USA.

Tagesbilanz Warum fällt die SAP Aktie trotz Erholungsversuch im Markt?

Der Gesamtmarkt startete mit Erholungshoffnung in den Tag, gab die Gewinne aber ab: Der DAX Performance-Index schloss laut Kurstabelle der Redaktion bei 25.498,91 Punkten und damit 0,92 Prozent im Minus (Vortag 25.736,24 Punkte). Am Morgen hatte der Kursindex noch bis rund 25.945 Punkte zugelegt, am Mittag lag er etwa 0,1 Prozent im Minus. Gebremst wurde die Stimmung nach Marktberichten auch vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, das als falkenhaft gelesen wurde. Gefragt waren dagegen Technologiewerte wie Infineon und Siemens Energy.

SAP Aktie zum Xetra-Schluss -3,29 % Kurs, Vortag 193,92 € 187,54 € unter den DAX Verlierern, hinter FMC (-4,59 %) Platz 2 Quelle : Kurstabelle der Redaktion (Stefan Lindam), Xetra, 17:30 Uhr

01 Anthropic-Börsengang Anthropic ging am Donnerstag an die Nasdaq. Der Ausgabepreis lag nach Berichten mit 83 US-Dollar über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar; die Bewertung wird auf rund 1,5 Billionen Dollar beziffert. Für Softwarewerte gilt das Ereignis als Belastung, weil Anleger Kapital in KI-Titel umschichten könnten – eine Einschätzung der Marktbeobachter, kein Beleg für Verkäufe in SAP. 02 KI-Sorge um das Lizenzmodell Diskutiert wird, ob KI-Agenten das Abrechnungsmodell pro Nutzer schwächen. Die Aktie verlor am Dienstag 5,6 Prozent und am Mittwoch rund 3,8 Prozent; mit dem Donnerstag summiert sich das auf drei Verlusttage in Folge, dpa-AFX zählte sogar vier. 03 Sektor unter Druck Die US-Softwarewerte Salesforce und ServiceNow haben nach Marktberichten in den vergangenen fünf Handelstagen zweistellig nachgegeben.

Wie weit ist die SAP Aktie von den Chartmarken entfernt?

Mit 187,54 Euro notiert die Aktie klar unter der 200-Euro-Marke, die zuvor als Unterstützung galt, und unter der 50-Tage-Linie von zuletzt rund 197 Euro. Das Jahreshoch vom Anfang November liegt bei 219,65 Euro. Nach unten werden in Marktberichten das August-Hoch bei 192,12 Euro, die 100-Tage-Linie bei rund 180 Euro und die 200-Tage-Linie bei etwa 167 Euro genannt. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.

Zur Bewertung nennt ein Marktbericht ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 auf Basis der Schätzungen für 2026 und 23,7 für 2027, verglichen mit einem Zehnjahresschnitt von 39,3 und einem Branchenschnitt von 19,0. Mit rund 227 Milliarden Euro Börsenwert ist SAP weiterhin das schwerste Papier im DAX; eine Gewinnwarnung gab es nicht, im dritten Quartal stieg der Umsatz auf 10,27 Milliarden Euro, das Cloud-Geschäft wuchs um 26 Prozent.

DAX am Donnerstag: Flops und Tops zum Xetra-Schluss Gruppe Wert Kurs Veränderung Flop Fresenius Medical Care 36,79 -4,59 % Flop SAP 187,54 -3,29 % Flop Rheinmetall 724,70 -2,62 % Flop Fresenius 52,11 -2,47 % Flop Henkel Vz 85,92 -2,21 % Top Deutsche Bank 30,195 +0,67 % Top Siemens 267,45 +0,55 % Top Siemens Energy 127,08 +0,33 % Top Infineon 49,35 +0,29 % Top QIAGEN 45,22 +0,04 % Stand Xetra 17:29/17:30 Uhr am 19.11.2026; Kurse in Euro. Quelle : Kurstabelle der Redaktion (Stefan Lindam)

Was sollten Anleger zur SAP Aktie jetzt beobachten?

Am Donnerstag trat Finanzchef Dominik Asam auf einer Konferenz von Morgan Stanley auf. Kundenvorstand Thomas Saueressig verlässt SAP Ende März 2027 in Richtung IONOS. Die vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2026 sind für den 28. Januar 2027 angekündigt. Bis dahin dürfte der Kurs vor allem davon abhängen, wie Softwarewerte auf das Börsendebüt von Anthropic und auf weitere KI-Nachrichten reagieren.

Was die Bewegung relativiert Es liegt keine Gewinnwarnung und keine gesenkte Prognose vor; die Kursbewegung folgt dem Branchentrend.

Die Gründe für die Schwäche sind Einschätzungen von Marktbeobachtern, keine bestätigten Verkäufe.

Angaben zu Chartmarken und Bewertung variieren je nach Quelle.

Warum fällt die SAP Aktie heute? Häufige Fragen zum DAX Verlierer

Warum fällt die SAP Aktie heute (Kürzel SAP, ISIN DE0007164600)? Die Aktie verlor zum Xetra-Schluss 3,29 Prozent auf 187,54 Euro. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht; genannt werden KI-Sorgen im Softwaresektor und der Anthropic-Börsengang. Wie stark ist SAP seit Dienstag gefallen? Am Dienstag minus 5,6 Prozent, am Mittwoch rund minus 3,8 Prozent, am Donnerstag minus 3,29 Prozent. Wer war größter DAX Verlierer? Fresenius Medical Care mit minus 4,59 Prozent auf 36,79 Euro; SAP folgt auf Platz 2, dann Rheinmetall mit minus 2,62 Prozent. Wann legt SAP die nächsten Zahlen vor? Angekündigt sind vorläufige Zahlen für das vierte Quartal am 28. Januar 2027.