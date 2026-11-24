Aus dem Konzern selbst gibt es zwei Nachrichten. Thomas Saueressig, seit 2019 im Vorstand und dort für die Kundenbeziehungen zuständig, übernimmt zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz des Cloudanbieters IONOS. Außerdem hat SAP am 16. November die Übernahme des belgischen KI-Spezialisten TechWolf abgeschlossen, dessen Technik die Personalsoftware SuccessFactors ergänzen soll. Am 1. Dezember stellt sich SAP auf einer Technologiekonferenz der UBS den Investoren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten gibt Wallstreet-Online mit 213,60 Euro an. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.