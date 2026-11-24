Um 7:49 Uhr sah es noch nach Tag zwei der Erholung aus. Die SAP Aktie wurde vorbörslich bei 187,40 Euro gehandelt, 0,57 Prozent über dem Schluss vom Montag. Eine gute Stunde später ist das Bild gekippt. Kurz nach der Xetra-Eröffnung notiert das Papier bei 184,86 Euro, ein Minus von 1,48 Euro oder 0,79 Prozent. Im DAX ist das am Morgen der größte Verlust.
SAP Aktie: Vorbörslich im Plus, zum Start im Minus – DAX-Schlusslicht am Morgen nach der Rally
Die SAP Aktie verliert zum Handelsstart am Dienstag 0,79 Prozent auf 184,86 Euro und ist der schwächste DAX-Wert. Am Montag hatte das Papier noch mehr als drei Prozent gewonnen. Vorstand Thomas Saueressig wechselt 2027 an die Spitze von IONOS.
Der Hintergrund
Wer am Montag gewann, gibt am Dienstag ab
Am Montag hatte die SAP Aktie im Sog der weltweiten Erholung von KI-Werten rund 3,3 Prozent gewonnen. Am Dienstag stehen neben SAP auch Siemens, Deutsche Bank, Commerzbank und Volkswagen auf der Verliererliste, während Gesundheitswerte führen. Unsere Lesart: Anleger sichern einen Teil der Gewinne vom Wochenstart. Für SAP kommt hinzu, dass der Kurs in den vier Wochen zuvor knapp 14 Prozent verloren hatte. Viele Anleger warten auf Erholungen, um Positionen zu verkleinern.
Das Unternehmen
Ein Abgang im Vorstand und ein Zukauf
Aus dem Konzern selbst gibt es zwei Nachrichten. Thomas Saueressig, seit 2019 im Vorstand und dort für die Kundenbeziehungen zuständig, übernimmt zum 1. April 2027 den Vorstandsvorsitz des Cloudanbieters IONOS. Außerdem hat SAP am 16. November die Übernahme des belgischen KI-Spezialisten TechWolf abgeschlossen, dessen Technik die Personalsoftware SuccessFactors ergänzen soll. Am 1. Dezember stellt sich SAP auf einer Technologiekonferenz der UBS den Investoren. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten gibt Wallstreet-Online mit 213,60 Euro an. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die SAP Aktie zeigt am Dienstagmorgen, wie brüchig die Erholung ist. Ein Minus von 0,79 Prozent ist für sich genommen unbedeutend. Dass aus einem vorbörslichen Plus binnen einer Stunde ein Minus wurde, deutet aber darauf hin, dass Verkäufer jede Stärke nutzen. Solange das so bleibt, dürfte der Kurs stärker von der Stimmung gegenüber Softwarewerten abhängen als von Nachrichten aus Walldorf.
FAQ
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie heute?
Eine belastende Unternehmensnachricht liegt nicht vor. Nach dem Kurssprung vom Montag überwiegen Gewinnmitnahmen.
Wer verlässt den SAP-Vorstand?
Thomas Saueressig. Er wird zum 1. April 2027 Vorstandschef von IONOS.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der SAP Aktie?
ISIN DE0007164600, WKN 716460. Handelssymbol an deutschen Börsen: SAP. US-Handelssymbol (NYSE): SAP.
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