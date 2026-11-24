Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Handelssymbol: SAP, US-Handelssymbol: SAP) liefert am Dienstag eine bemerkenswerte Wende. Am Abend notiert das Papier des Walldorfer Softwarekonzerns bei 189,32 Euro, ein Plus von 1,60 Prozent. Damit gehört SAP zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Dabei begann der Tag schwach: Zum Handelsstart war die SAP-Aktie der schwächste DAX-Wert, am Mittag fiel sie bis auf rund 183,70 Euro. Vom Tagestief aus hat sich der Kurs um gut 3 Prozent erholt.