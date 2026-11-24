Die SAP Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Handelssymbol: SAP, US-Handelssymbol: SAP) liefert am Dienstag eine bemerkenswerte Wende. Am Abend notiert das Papier des Walldorfer Softwarekonzerns bei 189,32 Euro, ein Plus von 1,60 Prozent. Damit gehört SAP zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Dabei begann der Tag schwach: Zum Handelsstart war die SAP-Aktie der schwächste DAX-Wert, am Mittag fiel sie bis auf rund 183,70 Euro. Vom Tagestief aus hat sich der Kurs um gut 3 Prozent erholt.
SAP Aktie: DAX Gewinner am Abend – vom Tagesverlierer zum Comeback-Kandidaten, dreht die KI-Angst jetzt zugunsten der Software?
Die SAP Aktie gehört am Dienstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 1,60 Prozent auf 189,32 Euro. Noch am Morgen war der Softwarekonzern das DAX-Schlusslicht, am Nachmittag drehte die Aktie kräftig ins Plus. Während Chipwerte einbrechen, kaufen Anleger Europas wertvollsten Konzern. Was hinter dem Anstieg der SAP Aktie steckt.
Der Auslöser
Von Chips zu Software: warum die SAP Aktie steigt
SAP gehörte zuletzt selbst zu den Verlierern der KI-Debatte. Am Dienstag zeigt sich: Wenn Anleger aus Chipwerten flüchten, kann die Software profitieren.
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Der Stimmungsumschwung fiel mit dem Ausverkauf bei Halbleitern zusammen: Als Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) in New York um mehr als 7 Prozent abrutschte, drehte die SAP Aktie ins Plus. Nach Einschätzung der Redaktion schichten Anleger innerhalb des Technologiesektors um – weg von Chipherstellern und Rechenzentrums-Zulieferern, hin zu einem Konzern mit wiederkehrenden Cloud-Umsätzen. Rückenwind gibt zudem ein Insiderkauf: Personalvorständin Gina Vargiu-Breuer kaufte am 20. November 1.238 SAP-Aktien für rund 229.000 Euro zu 185,16 Euro je Aktie.
Rotation im Tech-Sektor
Weg von Chips, hin zu Software mit planbaren Cloud-Umsätzen.
Insiderkauf im Vorstand
Gina Vargiu-Breuer kaufte Aktien für rund 229.000 Euro.
Starke Fundamentaldaten
Cloud-Umsatz plus 26 Prozent, Ausblick angehoben.
Investorentermin
Am 1. Dezember spricht SAP auf der UBS Global Technology Conference.
Die Fundamentaldaten
Rekordzahlen trotz KI-Angst: die Cloud wächst kräftig
Im dritten Quartal steigerte SAP den Umsatz um 13 Prozent auf 10,27 Milliarden Euro, das Cloud-Geschäft wuchs um 26 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis legte um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro zu. Trotzdem fiel die Aktie in den vergangenen Wochen kräftig: Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten. Hinzu kam ein Wechsel im Vorstand. Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von rund 236 Euro, das höchste Ziel nennt JPMorgan mit 275 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
SAP Aktie: 190 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch nähert sich die SAP Aktie der runden Marke von 190 Euro. Ein Sprung darüber wäre ein erstes Signal, dass die Korrektur seit Anfang November ausläuft. Nach unten hat sich die Zone um 183,70 Euro, das Tagestief, als Unterstützung bewährt. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 219,65 Euro fehlen noch rund 16 Prozent.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum ist die SAP Aktie heute DAX Gewinner?
Während Chipwerte einbrechen, schichten Anleger in Software mit planbaren Cloud-Umsätzen um. Ein Insiderkauf im Vorstand stützt zusätzlich.
Welche ISIN und WKN hat die SAP Aktie?
Die ISIN lautet DE0007164600, die WKN 716460, das Handelssymbol SAP. An der New Yorker Börse wird SAP ebenfalls unter SAP gehandelt.
Wann präsentiert sich SAP als Nächstes vor Investoren?
Am 1. Dezember 2026 auf der UBS Global Technology Conference.
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