Im kurzfristigeren 4-Stunden-Chart habe sich die SAP Aktie in den vergangenen Handelswochen zunächst entlang der SMA20 (aktuell bei 210,88 EUR) und SMA50 (aktuell bei 211,43 EUR) seitwärts und anschließend aufwärts schieben können. Beide gleitenden Durchschnitte hätten sich dabei mehrfach als verlässliche Unterstützung erwiesen. Durch den gestrigen Abverkauf seien beide Linien jedoch dynamisch unterschritten worden. Der Kurs sei direkt bis an die SMA200 (aktuell bei 200,39 EUR) zurückgefallen. Entscheidend werde nun sein, ob sich das Papier heute auf diesem Niveau stabilisieren könne: