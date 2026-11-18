Die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ-OTC-Symbol: SAPGF) verzeichnete am Dienstag mit einem Minus von 5,41% den größten Tagesverlust im DAX 40, so die Experten von XTB.
SAP Aktie: Bullischer Ausbruch im Blick
Warnsignal im Tageschart - Entscheidungszone voraus
Ein Blick auf die übergeordnete Entwicklung zeige eine wechselhafte Historie: Erst Ende November des Vorjahres sei es der SAP Aktie gelungen, eine tragfähige Bodenbildung zu vollziehen. Nach einer Konsolidierung bis zum Jahresanfang sei der Anteilsschein zunächst über die SMA50 (aktuell bei 196,80 EUR) gelaufen, habe von dort jedoch wieder zurückgesetzt. Auch eine Entlastungsbewegung Ende Februar an die SMA20 (aktuell bei 210,11 EUR) sei abverkauft worden.
Nach einem Zwischentief bei 148,62 EUR und einer späteren Stabilisierung im Bereich von 135,50 EUR habe das Papier zwar einen Ausbruchsversuch über die SMA20 und SMA50 ünternommen, dieser sich jedoch als Fehlausbruch entpuppt. Im Zuge erneuter Gewinnmitnahmen habe die Aktie ein neues Jahrestief markiert, von dem aus schließlich in den vergangenen Handelsmonaten eine nachhaltige Erholung gestartet sei.
Aufgabe der SMA20 trübe das Chartbild ein
Vom Jahrestief aus habe sich das Wertpapier dynamisch über die SMA50 sowie die langfristig bedeutende SMA200 (aktuell bei 166,73 EUR) geschoben und sich oberhalb dieser Marken etabliert. Seit Anfang Oktober habe die SMA20 bei Rücksetzern zuverlässig als Sprungbrett für weitere Aufwärtsbewegungen fungiert. Im gestrigen Handel sei genau diese Unterstützung jedoch dynamisch aufgegeben worden: Die SAP Aktie sei deutlich unter die SMA20 gefallen und habe einen Tagesschlusskurs darunter formiert.
Die Szenarien für den heutigen Handelstag:
Bärisches Szenario: Werde der gestrige Tagesschluss heute durch eine weitere rote Tageskerze bestätigt, richte sich der Blick auf die SMA50 (196,80 EUR). Um den übergeordneten Aufwärtstrend nicht zu gefährden, müssten die Käufer spätestens dort zugreifen. Ein bestätigter Schlusskurs unter der SMA50 würde den Fokus wieder klar auf die Unterseite lenken.
Bullisches Szenario: Würden heute die Käufer zurückkehren und eine grüne Tageskerze formen, bestehe die Chance auf einen erneuten Anlauf an die SMA20 (210,11 EUR). Ob ein direkter Ausbruch darüber gelinge, bleibe jedoch abzuwarten.
Übergeordnete Einschätzung Daily - Prognose: bullisch/neutral
Im kurzfristigeren 4-Stunden-Chart habe sich die SAP Aktie in den vergangenen Handelswochen zunächst entlang der SMA20 (aktuell bei 210,88 EUR) und SMA50 (aktuell bei 211,43 EUR) seitwärts und anschließend aufwärts schieben können. Beide gleitenden Durchschnitte hätten sich dabei mehrfach als verlässliche Unterstützung erwiesen. Durch den gestrigen Abverkauf seien beide Linien jedoch dynamisch unterschritten worden. Der Kurs sei direkt bis an die SMA200 (aktuell bei 200,39 EUR) zurückgefallen. Entscheidend werde nun sein, ob sich das Papier heute auf diesem Niveau stabilisieren könne:
Gelinge eine Erholung, könnte die Aktie erneut den Bereich um SMA20 und SMA50 anlaufen. Da diese Zone zuvor stark gestützt habe, fungiere sie nun als massiver Widerstand, an dem eine Gegenbewegung auslaufen könnte.
Falle die SAP Aktie hingegen per Stundenschluss unter die SMA200 (200,39 EUR), trübe sich die Lage weiter ein - ein Rutsch in Richtung 190,00 EUR wäre dann die logische Konsequenz.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart - Prognose: neutral
Tagesprognose gemäß der XTB-Einschätzung heute: aufwärts (technische Gegenbewegung möglich) (Analyse vom 18.11.2026)
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