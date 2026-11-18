Ein Tag, zwei Welten: Während SAP im dritten Quartal mehr Cloud-Umsatz denn je verbucht hat, rauschte die SAP-Aktie (Kürzel SAP, ISIN DE0007164600) am Dienstag um 5,58 Prozent auf 201,50 Euro in die Tiefe – rund 14 Milliarden Euro Börsenwert lösten sich an einem einzigen Handelstag auf. Der Grund sitzt nicht in Walldorf, sondern in San Francisco. Heute Abend legt Anthropic, der Entwickler des KI-Modells Claude, den Preis für den womöglich größten Börsengang der Geschichte fest. Und die Börse stellt eine unbequeme Frage: Werden KI-Agenten die klassische Unternehmenssoftware ersetzen – oder machen sie sie wertvoller?
SAP-Aktie am Anthropic-Tag: 5,6 Prozent Minus, heute fällt der IPO-Preis – Opfer oder Gewinner der KI?
Die SAP-Aktie verlor am Dienstag 5,6 Prozent auf 201,50 Euro. Heute Abend preist Anthropic seinen Börsengang – für Europas Software-Primus wird das zum Stimmungstest.
Steckbrief
- Unternehmen
- SAP SE
- ISIN
- DE0007164600
- Kürzel
- SAP
- Schlusskurs
- 201,50 €
- 52-Wochen-Hoch
- 219,65 € (05.11.2026)
- Rekordhoch
- rund 280 € (Februar 2025)
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs Xetra
Der Auslöser
Warum ist die SAP-Aktie so stark gefallen?
Der Abverkauf war kein deutsches Phänomen. In New York brach Salesforce am Dienstag um 9,41 Prozent auf 194,62 Dollar ein, Workday, Intuit und Adobe gaben ebenfalls deutlich nach. In Frankfurt erwischte es neben SAP auch IONOS, Nemetschek und ATOSS. Der TecDAX fiel unter die Marke von 4.000 Punkten, der DAX verlor 2,08 Prozent.
Hinter der Welle steht eine Sorge, die die Softwarebranche seit Wochen begleitet: Wenn KI-Agenten Aufgaben selbstständig erledigen, die bisher Mitarbeiter in SAP-, Salesforce- oder Workday-Masken erledigt haben, gerät das Geschäftsmodell der Lizenz pro Nutzer unter Druck. Gleichzeitig ziehen KI-Labore wie Anthropic und OpenAI Kapital an, das sonst in etablierte Softwareaktien geflossen wäre. Laut Dow Jones machten Investoren vor dem Anthropic-Börsengang Platz in ihren Portfolios.
Bei SAP kam eine Personalie hinzu: Kundenvorstand Thomas Saueressig wechselt zum 1. April 2027 als Vorstandschef zu IONOS. Ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos seine Aufgaben übergangsweise. Den Kurseinbruch von fast 6 Prozent erklärt das allein kaum – aber in einem nervösen Markt fehlt ein vertrautes Gesicht an der Kundenfront zur Unzeit.
Der Gegenspieler
Was hat der Anthropic-Börsengang mit der SAP-Aktie zu tun?
Anthropic bietet rund 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 Dollar an und könnte damit bis zu 64 Milliarden Dollar einsammeln. Hinzu kommt eine Privatplatzierung von rund 26 Milliarden Dollar bei Chip- und Cloudpartnern wie Nvidia, Google, Microsoft und TSMC. Laut Bloomberg ist das Buch etwa sechsfach überzeichnet; Saxo berichtet sogar von mehr als siebenfacher Überzeichnung und einer Preisfestsetzung am oberen Ende der Spanne oder darüber. Die Erstnotiz an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT ist für Donnerstag geplant.
Für SAP ist das eine zweischneidige Geschichte. Einerseits ist Anthropic genau der Typ Unternehmen, vor dem sich Softwareinvestoren fürchten: ein KI-Anbieter, dessen Modelle als Agenten in Unternehmensprozesse eindringen. Andererseits braucht jeder KI-Agent Daten, Prozesse und Regeln – und die liegen bei Tausenden Großkonzernen in SAP-Systemen. Die Frage, ob KI das Geschäft von SAP auffrisst oder ihm einen neuen Hebel gibt, wird an der Börse derzeit eher pessimistisch beantwortet. Die Zahlen von SAP zeigen bisher ein anderes Bild.
Die Fundamentaldaten
Wie stark sind die Quartalszahlen von SAP wirklich?
Im dritten Quartal 2026 setzte SAP 10,27 Milliarden Euro um, 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Cloud-Umsatz wuchs um 26 Prozent, der aktuelle Cloud-Auftragsbestand – also bereits vertraglich gesicherte Cloud-Umsätze der nächsten zwölf Monate – um 28 Prozent.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|10,27 Mrd. €
|+13 %
|Cloud-Umsatz
|6,67 Mrd. €
|+26 %
|Cloud-ERP-Suite
|5,92 Mrd. €
|+29 %
|Cloud-Auftragsbestand (CCB)
|24,14 Mrd. €
|+28 %
|Operatives Ergebnis (Non-IFRS)
|3,03 Mrd. €
|+18 %
|Free Cashflow
|1,72 Mrd. €
|+36 %
Quelle: SAP-Quartalsmitteilung vom 21.10.2026
Für das Gesamtjahr peilt SAP beim Cloud-Umsatz das obere Ende der Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro an, der Free Cashflow soll bei rund 10 Milliarden Euro liegen. Ein Haar in der Suppe: Das Wachstum des Cloud-Auftragsbestands soll sich leicht verlangsamen. Für 2027 stellt SAP dagegen ein beschleunigtes Umsatzwachstum in Aussicht.
Bewertung
SAP-Aktie: Welche Kursziele nennen die Analysten?
Die Analysten sind uneins. JPMorgan stufte die SAP-Aktie Anfang November auf „Overweight“ hoch und hob das Kursziel von 175 auf 275 Euro. Goldman Sachs führt die Aktie mit „Buy“ und 258 Euro, die DZ Bank dagegen mit „Verkaufen“. UBS ist neutral. Das durchschnittliche Kursziel von 29 Analysten liegt laut MarketScreener bei 243,54 Euro. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis notiert die Aktie laut MarketScreener bei rund 28 für 2026 und rund 25 für 2027.
Charttechnisch liegt die SAP-Aktie nach dem Rutsch rund 8 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 219,65 Euro vom 5. November und rund ein Viertel unter dem Rekord aus dem Februar 2025. Vom Jahrestief bei rund 127,50 Euro im Juli hat sie sich allerdings deutlich erholt. Die Marke von 200 Euro hat am Dienstag knapp gehalten.
Termine
Was kommt als Nächstes auf SAP-Anleger zu?
Heute Abend die Preisfestsetzung von Anthropic, um 20 Uhr das Protokoll der US-Notenbank, am Donnerstag die Erstnotiz. Die nächsten SAP-Zahlen folgen am 28. Januar 2027. Bis dahin dürfte die SAP-Aktie vor allem vom Sentiment rund um KI und Software getrieben werden.
Häufige Fragen zur SAP-Aktie
Warum ist die SAP-Aktie gefallen? Wegen eines branchenweiten Software-Ausverkaufs vor dem Anthropic-Börsengang und der Sorge, KI-Agenten könnten das Lizenzmodell aushöhlen. Am 17.11.2026 schloss sie bei 201,50 Euro (−5,58 %).
Wann ist der Anthropic-Börsengang? Die Preisfestsetzung ist für Mittwoch, den 18. November, geplant, die Erstnotiz an der Nasdaq für Donnerstag, den 19. November.
Welches Kursziel haben Analysten für die SAP-Aktie? JPMorgan 275 Euro, Goldman Sachs 258 Euro; der Durchschnitt liegt laut MarketScreener bei 243,54 Euro.
Wann legt SAP die nächsten Quartalszahlen vor? Am 28. Januar 2027.
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