Der Abverkauf war kein deutsches Phänomen. In New York brach Salesforce am Dienstag um 9,41 Prozent auf 194,62 Dollar ein, Workday, Intuit und Adobe gaben ebenfalls deutlich nach. In Frankfurt erwischte es neben SAP auch IONOS, Nemetschek und ATOSS. Der TecDAX fiel unter die Marke von 4.000 Punkten, der DAX verlor 2,08 Prozent.

Hinter der Welle steht eine Sorge, die die Softwarebranche seit Wochen begleitet: Wenn KI-Agenten Aufgaben selbstständig erledigen, die bisher Mitarbeiter in SAP-, Salesforce- oder Workday-Masken erledigt haben, gerät das Geschäftsmodell der Lizenz pro Nutzer unter Druck. Gleichzeitig ziehen KI-Labore wie Anthropic und OpenAI Kapital an, das sonst in etablierte Softwareaktien geflossen wäre. Laut Dow Jones machten Investoren vor dem Anthropic-Börsengang Platz in ihren Portfolios.