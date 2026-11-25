Wie viele Aktien hat SAP zuletzt zurückgekauft?

Vom 16. bis 20. November rund 1,94 Millionen Aktien für etwa 374 Millionen Euro. Im laufenden Programm sind es insgesamt rund 11,6 Millionen Aktien.

Was ist TechWolf?

Ein Anbieter einer KI-Plattform, die Fähigkeiten von Beschäftigten analysiert. SAP integriert sie in seine Personalsoftware SuccessFactors.

Wer verlässt den SAP-Vorstand?

Thomas Saueressig, verantwortlich für das Kundengeschäft, scheidet Ende März 2027 aus.