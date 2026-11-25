Die SAP Aktie bekommt Rückenwind aus dem eigenen Haus. Wie der Walldorfer Softwarekonzern am Dienstag mitteilte, hat er in der Woche vom 16. bis 20. November rund 1,94 Millionen eigene Aktien über die Börse zurückgekauft. Das Volumen: rund 374 Millionen Euro in nur fünf Handelstagen. Insgesamt hat SAP im laufenden Programm damit bereits rund 11,6 Millionen Aktien erworben.
SAP Aktie: 374 Millionen Euro in einer Woche – kauft SAP sich aus der KI-Angst heraus?
SAP kauft eigene Aktien in großem Stil zurück, verleibt sich das KI-Start-up TechWolf ein und baut den Vorstand um. Finanzchef Asam sieht die Jahresziele im Plan. Die SAP Aktie stabilisiert sich, liegt aber weiter deutlich unter ihrem Hoch. Die Analyse zur meistgesuchten Softwareaktie Europas.
Die Strategie
KI-Zukauf für das Personalgeschäft
Parallel rüstet SAP bei künstlicher Intelligenz auf. Am 16. November schloss der Konzern die Übernahme des KI-Spezialisten TechWolf ab. Dessen Plattform analysiert Fähigkeiten und Kompetenzen von Beschäftigten und soll in das Personalsoftware-Angebot SuccessFactors integriert werden. Für die SAP Aktie ist das ein wichtiges Signal: Anleger fürchten seit Wochen, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware verdrängen könnten. SAP setzt dagegen darauf, KI in die eigenen Produkte einzubauen.
Der Vorstand
Ein prominenter Abschied
Zugleich verliert SAP ein bekanntes Gesicht. Vorstandsmitglied Thomas Saueressig, verantwortlich für das Kundengeschäft, verlässt den Konzern Ende März 2027 und wechselt laut Berichten an die Spitze von IONOS. Ab Januar übernimmt Emmanuel Raptopoulos schrittweise und zunächst interimistisch seine Aufgaben, der Aufsichtsrat sucht eine dauerhafte Nachfolge.
Finanzchef Dominik Asam sieht SAP beim Ausblick für 2026 im Plan, verweist aber auf kurzfristigen Margendruck durch Investitionen in KI und Datenwerkzeuge. Am Dienstag legte die SAP Aktie im Xetra-Handel zeitweise um 1,3 Prozent auf 188,78 Euro zu. Bis zum Hoch vom 5. November bei 219,65 Euro fehlen allerdings noch rund 16 Prozent.
SAP antwortet auf die KI-Angst mit zwei Waffen: eigenen KI-Produkten und eigenem Geld für die eigenen Aktien.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Wie viele Aktien hat SAP zuletzt zurückgekauft?
Vom 16. bis 20. November rund 1,94 Millionen Aktien für etwa 374 Millionen Euro. Im laufenden Programm sind es insgesamt rund 11,6 Millionen Aktien.
Was ist TechWolf?
Ein Anbieter einer KI-Plattform, die Fähigkeiten von Beschäftigten analysiert. SAP integriert sie in seine Personalsoftware SuccessFactors.
Wer verlässt den SAP-Vorstand?
Thomas Saueressig, verantwortlich für das Kundengeschäft, scheidet Ende März 2027 aus.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung der genannten Wertpapiere.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.