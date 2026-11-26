Die Sorge der Anleger hat einen Namen: KI-Agenten. Gemeint sind Programme, die Aufgaben wie Buchhaltung, Einkauf oder Personalplanung selbstständig erledigen. Sollten Unternehmen solche Agenten künftig direkt einsetzen, bräuchten sie womöglich weniger Lizenzen klassischer Anbieter. Diese Befürchtung belastet die gesamte Branche. In den USA fiel Workday in dieser Woche nach einem vorsichtigen Ausblick vorbörslich um mehr als 9 Prozent.

SAP hält dagegen, dass KI ohne verlässliche Unternehmensdaten nicht funktioniert und diese Daten in den eigenen Systemen liegen.