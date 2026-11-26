Europas wertvollster Softwarekonzern steckt in einem Widerspruch. Das Geschäft wächst, der Kurs fällt. Die SAP Aktie hat innerhalb einer Woche rund 14 Prozent verloren und notierte am Mittwoch bei etwa 189 Euro. Am Donnerstag erholt sich der DAX kräftig, getragen von Technologie- und Rüstungswerten. Ob SAP mitzieht, hängt an einer Frage, die weit über das Unternehmen hinausgeht: Braucht die Welt in Zeiten von KI-Agenten noch klassische Unternehmenssoftware?
SAP Aktie: 14 Prozent in einer Woche verloren – reicht ein 10-Milliarden-Rückkauf gegen die KI-Angst?
Die SAP Aktie hat binnen einer Woche rund 14 Prozent verloren. Dabei wächst der Cloud-Auftragsbestand um 28 Prozent und der freie Cashflow um 36 Prozent. Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware ersetzen.
Die Angst
Wenn die KI die Software schreibt
Die Sorge der Anleger hat einen Namen: KI-Agenten. Gemeint sind Programme, die Aufgaben wie Buchhaltung, Einkauf oder Personalplanung selbstständig erledigen. Sollten Unternehmen solche Agenten künftig direkt einsetzen, bräuchten sie womöglich weniger Lizenzen klassischer Anbieter. Diese Befürchtung belastet die gesamte Branche. In den USA fiel Workday in dieser Woche nach einem vorsichtigen Ausblick vorbörslich um mehr als 9 Prozent.
SAP hält dagegen, dass KI ohne verlässliche Unternehmensdaten nicht funktioniert und diese Daten in den eigenen Systemen liegen.
Die Zahlen
Operativ kein Krisensignal
Die Geschäftszahlen stützen die Sicht des Managements. Der Cloud-Auftragsbestand, ein Maß für bereits vertraglich gesicherte künftige Umsätze, wuchs zuletzt um 28 Prozent. Der freie Cashflow legte um 36 Prozent zu. SAP kauft zudem eigene Aktien zurück, das Programm hat ein Volumen von 10 Milliarden Euro und läuft bis 2027.
Rückkäufe stützen den Kurs, beantworten aber die strategische Frage nicht. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 28. Januar 2027 geplant.
Bei der SAP Aktie verkaufen Anleger eine Befürchtung, die in den Zahlen bisher nicht zu sehen ist. Widerlegt ist sie damit noch nicht.
Häufige Fragen zur SAP Aktie
Warum fällt die SAP Aktie?
Anleger fürchten, dass KI-Agenten klassische Unternehmenssoftware teilweise ersetzen. Die Aktie verlor in einer Woche rund 14 Prozent.
Wie läuft das Geschäft?
Der Cloud-Auftragsbestand wuchs um 28 Prozent, der freie Cashflow um 36 Prozent.
Wie groß ist der Aktienrückkauf?
10 Milliarden Euro, das Programm läuft bis 2027.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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