Die Santander-Aktie (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, deutsches Handelssymbol: BSD2, US-Handelssymbol: SAN an der NYSE) gehört am Donnerstagmorgen zu den stärksten IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie von Banco Santander 10,312 Euro, ein Plus von 2,83 Prozent. Damit führt Santander gemeinsam mit CaixaBank die Bankwerte im spanischen Leitindex an. Am Mittwoch hatte die Verlängerung der Bankensteuer den gesamten Sektor unter Druck gesetzt.
Santander-Aktie IBEX 35 Gewinner: Größte spanische Bank holt auf – der Bankensteuer-Schock verpufft
Die Santander-Aktie zählt am Donnerstagmorgen zu den größten IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt Spaniens größte Bank um 2,83 Prozent auf 10,312 Euro. Am Mittwoch hatte die verlängerte Bankensteuer den Sektor belastet. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn und was die Steuer für Santander bedeutet.
IBEX 35 am Morgen
Bankwerte im Fokus: die Erholung nach dem Steuerschock
Die spanischen Banken gehörten am Mittwoch zu den großen Verlierern. Am Donnerstag führen sie die Gegenbewegung an.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Verlängerung der Bankensteuer wurde am 25. November mit dem Real Decreto-ley 43/2026 im Staatsanzeiger BOE veröffentlicht. Die Regierung erwartet daraus rund 1,4 Milliarden Euro, das Geld soll in den Wohnungsbau fließen. Die Verordnung muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent auf Zins- und Provisionserträge. Den Höchstsatz zahlen die drei Großen Santander, BBVA und CaixaBank.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Santander-Aktie heute zulegt
Eine eigene Meldung von Santander gibt es heute früh nicht. Die Erholung hat vor allem zwei Gründe: Erstens war die Verlängerung der Bankensteuer seit Wochen erwartet worden, die Belastung ist also keine echte Überraschung. Zweitens erwirtschaftet Santander einen großen Teil seiner Gewinne außerhalb Spaniens, etwa in Großbritannien, Brasilien, Mexiko und den USA. Eine spanische Sondersteuer trifft den Konzern damit weniger stark als rein heimische Institute.
Steuer erwartet
Dass die Bankensteuer verlängert wird, war seit Wochen absehbar. Der Kursrutsch vom Mittwoch wird teils als übertrieben gesehen.
Internationale Aufstellung
Santander ist in Europa, Nord- und Südamerika tätig. Das verteilt das Risiko einer spanischen Sondersteuer.
Rechtsweg offen
Die Banken gehen gerichtlich gegen die Steuer vor. Ein Erfolg könnte die Belastung künftig verringern.
Das Unternehmen
Banco Santander: Spaniens größte Bank
Banco Santander mit Sitz in Santander und Madrid ist gemessen am Börsenwert die größte Bank Spaniens und eine der größten der Eurozone. Der Konzern bietet Privat- und Firmenkundengeschäft, Konsumentenkredite und Zahlungsdienste in zahlreichen Ländern an. Als eines der drei größten spanischen Institute zahlt Santander den Höchstsatz der Bankensteuer von 7 Prozent. Zusammen erzielten die sechs börsennotierten spanischen Banken 2025 einen Nettogewinn von rund 34 Milliarden Euro.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Santander-Aktie
Warum ist die Santander-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Santander-Aktie erholt sich vom Rückschlag am Mittwoch, als die Verlängerung der spanischen Bankensteuer den Sektor belastete. Weil die Steuer erwartet wurde und Santander international aufgestellt ist, kaufen Anleger wieder zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Santander-Aktie?
Die ISIN lautet ES0113900J37, die WKN 858872. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel BSD2 gehandelt, in den USA unter SAN an der NYSE.
Wie stark steigt die Santander-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Santander-Aktie bei 10,312 Euro und damit 2,83 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Wie stark trifft die Bankensteuer Santander?
Santander zählt mit BBVA und CaixaBank zu den drei Banken, die den Höchstsatz von 7 Prozent auf bestimmte Erträge in Spanien zahlen. Weil der Konzern viel im Ausland verdient, ist die Belastung im Verhältnis zum Gesamtgewinn geringer als bei rein spanischen Banken.
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