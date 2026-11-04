Sanofi Aktie: Warum Berenberg trotz Pharmarisiken weiter auf steigende Kurse setzt

Die Sanofi-Aktie bietet eine spannende Kombination aus starker aktueller Ertragskraft und anspruchsvollen langfristigen Herausforderungen. Der französische Pharmakonzern steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um 14,3 Prozent bei konstanten Wechselkursen auf 14,444 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 19,6 Prozent auf 3,55 Euro zu. Besonders der Blockbuster Dupixent entwickelte sich mit einem Umsatzwachstum von 34,8 Prozent außergewöhnlich stark. Gleichzeitig erhöhte Sanofi seine Jahresprognose. Berenberg-Analystin Luisa Hector bestätigt deshalb in ihrer Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Rating "buy" und hält am Kursziel 105 Euro fest. Besonders hebt sie hervor, dass das Management geschlossen hinter der neuen Strategie steht. Diese soll Mitte Dezember ausführlicher vorgestellt werden. Allerdings warnt Luisa Hector auch vor der größten Herausforderung: Sanofi muss seine Medikamentenpipeline mit fortgeschrittenen, kommerziell verwertbaren Wirkstoffen ergänzen, um das Wachstum im kommenden Jahrzehnt abzusichern. Genau darin liegt der entscheidende Punkt. Die aktuelle operative Stärke ist beeindruckend, doch langfristig muss der Konzern beweisen, dass er auch nach dem Auslaufen wichtiger Dupixent-Patente erfolgreich wachsen kann. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 83,22 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 105 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 26,17 Prozent. Für langfristig orientierte Anleger könnte die Sanofi-Aktie deshalb interessant bleiben, sofern die neue Strategie erfolgreich umgesetzt wird. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Wird Sanofi seine Milliardenmaschine Dupixent rechtzeitig durch neue Wachstumstreiber ergänzen können? Berenberg und Luisa Hector bleiben mit dem Rating "buy" jedenfalls optimistisch.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.