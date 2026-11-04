Die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) meldet sich mit einem kräftigen Lebenszeichen zurück! Während der französische Pharmakonzern auf Xetra um 2,7 Prozent auf 83,22 Euro zulegt, sieht die Privatbank Berenberg weiterhin erhebliches Kurspotenzial. Analystin Luisa Hector bestätigt in ihrer Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Rating "buy" und hält unverändert am Kursziel 105 Euro fest. Damit ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 26,17 Prozent. Doch hinter der optimistischen Empfehlung verbirgt sich eine außergewöhnlich spannende strategische Herausforderung. Sanofi erzielt mit seinem Blockbuster Dupixent beeindruckende Milliardenumsätze und hat gerade seine Jahresprognose angehoben. Gleichzeitig muss der Pharmakonzern schon heute Antworten auf eine entscheidende Zukunftsfrage finden: Was passiert, wenn der Patentschutz seines wichtigsten Medikaments ausläuft? Genau hier setzt die aktuelle Aktienanalyse von Berenberg an. Luisa Hector sieht Chancen in der neuen Unternehmensstrategie, warnt aber zugleich vor einer bedeutenden Lücke in der Medikamentenpipeline. Für Anleger könnte sich deshalb in den kommenden Jahren entscheiden, ob Sanofi zu den großen Gewinnern oder Verlierern des nächsten Pharma-Innovationszyklus gehört.
Sanofi Aktie: Warum Berenberg trotz Pharmarisiken weiter auf steigende Kurse setzt
Kommt jetzt die große Aufholjagd?
Berenberg-Aktienanalyse: Luisa Hector bestätigt Rating "buy" und Kursziel 105 Euro
Die aktuelle Sanofi-Aktienanalyse von Berenberg ist ein bemerkenswertes Vertrauenssignal. Analystin Luisa Hector bestätigt nach einem Treffen mit dem Management das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 105 Euro. Im Mittelpunkt ihrer Einschätzung steht die neue strategische Ausrichtung des französischen Pharmakonzerns. Nach Angaben von Luisa Hector steht das Führungsgremium geschlossen hinter der neuen Strategie. Diese soll Mitte Dezember 2026 auf einer Investorenkonferenz ausführlicher vorgestellt werden. Sinngemäß lautet eine zentrale Aussage der Berenberg-Analystin: Das Management unterstützt die neue strategische Ausrichtung vollständig und wird die konkreten Pläne im Dezember näher erläutern. Die Einschätzung stammt aus der veröffentlichten Zusammenfassung der Studie und ist kein wörtliches Originalzitat. Besonders wichtig ist jedoch die zweite Aussage von Luisa Hector. Nach ihrer Einschätzung besteht die größte Herausforderung darin, die Medikamentenpipeline um fortgeschritten entwickelte Wirkstoffkandidaten mit kommerziellem Potenzial zu ergänzen. Nur so könne Sanofi das Wachstum im kommenden Jahrzehnt absichern. Damit benennt Berenberg sowohl die zentrale Chance als auch das wichtigste strategische Risiko. Das Rating "buy" und das Kursziel 105 Euro zeigen, dass Luisa Hector trotz dieser Herausforderung weiterhin eine attraktive Perspektive für die Sanofi-Aktie sieht.
Sanofi überrascht mit 14,4 Milliarden Euro Quartalsumsatz
Die jüngsten Geschäftszahlen liefern eine überzeugende Grundlage für die positive Einschätzung von Berenberg. Sanofi erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 14,444 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von 16,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Plus 14,3 Prozent. Besonders beeindruckend entwickelte sich das bereinigte Ergebnis je Aktie. Der sogenannte Business EPS stieg auf 3,55 Euro und legte bei konstanten Wechselkursen um 19,6 Prozent zu. Auf Basis tatsächlicher Wechselkurse betrug der Anstieg sogar 22,0 Prozent. Der nach internationalen Rechnungslegungsstandards ausgewiesene Nettogewinn erreichte 3,021 Milliarden Euro. Diese Zahlen zeigen, dass Sanofi nicht nur seine Umsätze deutlich steigern konnte, sondern gleichzeitig die Profitabilität verbesserte. Dazu trugen die starke Nachfrage nach wichtigen Medikamenten und eine konsequente Kostenkontrolle bei. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten gingen im dritten Quartal leicht zurück, während die Forschungs- und Entwicklungsausgaben weitgehend stabil blieben. Für die Sanofi-Aktie ist diese Kombination besonders attraktiv. Sie verdeutlicht, dass der Konzern aktuell über erhebliche operative Ertragskraft verfügt. Allerdings bleibt die Frage, ob dieses Wachstum auch nach dem Auslaufen wichtiger Patente fortgesetzt werden kann. Genau deshalb richtet Berenberg-Analystin Luisa Hector ihren Blick auf die zukünftige Medikamentenpipeline.
Dupixent: Sanofis Milliarden-Blockbuster wächst um fast 35 Prozent
Das Herzstück des aktuellen Geschäftserfolgs trägt den Namen Dupixent. Das gemeinsam mit Regeneron vermarktete Medikament gegen verschiedene entzündliche Erkrankungen entwickelte sich im dritten Quartal 2026 erneut außergewöhnlich stark. Der Umsatz stieg bei konstanten Wechselkursen um 34,8 Prozent auf rund 5,7 Milliarden Euro. Damit überschritt Dupixent bereits zum zweiten Mal in Folge die Marke von fünf Milliarden Euro Quartalsumsatz. Weltweit werden inzwischen mehr als 1,5 Millionen Patienten mit dem Medikament behandelt. Für Sanofi ist Dupixent damit ein zentraler Wachstumsmotor. Der Wirkstoff wird bei verschiedenen immunologischen Erkrankungen eingesetzt und profitiert von einer breiten medizinischen Anwendung. Die hohe Nachfrage verdeutlicht die wirtschaftliche Bedeutung innovativer Medikamente, die bei mehreren Erkrankungen eingesetzt werden können. Allerdings entsteht durch diesen Erfolg auch eine strategische Abhängigkeit. Dupixent trägt einen erheblichen Teil zum Wachstum des Pharmakonzerns bei. Sollte die wirtschaftliche Exklusivität des Medikaments in wichtigen Märkten auslaufen, könnten Nachahmerprodukte die Preise und Marktanteile unter Druck setzen. Genau diese Herausforderung macht die neue Sanofi-Strategie so wichtig. Die aktuelle Aktienanalyse von Berenberg zeigt, dass Luisa Hector die zukünftige Entwicklung der Medikamentenpipeline als entscheidenden Faktor betrachtet. Das Rating "buy" und das Kursziel 105 Euro spiegeln weiterhin eine positive Einschätzung wider, obwohl der Konzern langfristig neue Umsatzquellen erschließen muss.
Sanofi und die Dupixent-Patentklippe: Was passiert nach 2031?
Die vielleicht wichtigste strategische Herausforderung für Sanofi liegt mehrere Jahre in der Zukunft. Ab 2031 könnte der auslaufende Patentschutz von Dupixent in wichtigen Märkten die wirtschaftliche Entwicklung des Konzerns beeinflussen. Im Pharmageschäft ist dieser Effekt als Patentklippe bekannt. Sobald ein erfolgreiches Medikament seine wesentlichen Schutzrechte verliert, können konkurrierende Produkte den bisherigen Marktführer unter Druck setzen. Bei biologischen Arzneimitteln handelt es sich dabei häufig um sogenannte Biosimilars. Für Sanofi ist die Herausforderung besonders groß, weil Dupixent inzwischen einen erheblichen Anteil am Konzernumsatz ausmacht. Das Management möchte deshalb die Grundlage für weiteres Wachstum nach 2031 schaffen. Dabei sollen neue Medikamente, zusätzliche Partnerschaften und gezielte Übernahmen helfen. Berenberg-Analystin Luisa Hector weist in ihrer Aktienanalyse ausdrücklich darauf hin, dass Sanofi seine Pipeline mit fortgeschrittenen, kommerziell verwertbaren Wirkstoffkandidaten ergänzen muss. Diese Aussage ist besonders wichtig. Denn Wirkstoffe in frühen Forschungsphasen können zwar ein enormes langfristiges Potenzial besitzen, benötigen bis zu einer möglichen Markteinführung jedoch häufig viele Jahre. Für die Zeit nach 2031 könnten deshalb bereits weiterentwickelte Medikamente besonders wertvoll sein. Die entscheidende Frage lautet, ob Sanofi rechtzeitig genügend neue Umsatzträger aufbauen kann, um den späteren wirtschaftlichen Druck auf Dupixent abzufedern.
Neue Sanofi-Chefin Belén Garijo stellt die Strategie auf den Prüfstand
Mit Belén Garijo hat Sanofi eine neue Vorstandsvorsitzende, die den Pharmakonzern konsequent auf die Herausforderungen der kommenden Jahre ausrichten möchte. Im Mittelpunkt stehen drei strategische Kernbereiche: Immunologie, seltene Erkrankungen und Impfstoffe. Gleichzeitig soll die Forschungs- und Entwicklungsorganisation effizienter werden. Sanofi möchte seine Ressourcen stärker auf Projekte konzentrieren, bei denen attraktive medizinische und wirtschaftliche Erfolgsaussichten bestehen. Die neue Führung setzt zudem auf externe Innovationen. Partnerschaften, Lizenzvereinbarungen und Übernahmen sollen helfen, das Medikamentenportfolio gezielt zu ergänzen. Für Anleger ist diese Neuausrichtung besonders interessant, weil sie die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens maßgeblich beeinflussen könnte. Allerdings sind strategische Veränderungen in der Pharmaindustrie anspruchsvoll. Die Entwicklung neuer Medikamente erfordert erhebliche Investitionen und ist mit wissenschaftlichen Risiken verbunden. Zudem können Übernahmen teuer werden, wenn mehrere Pharmakonzerne um attraktive Wirkstoffkandidaten konkurrieren. Berenberg-Analystin Luisa Hector bewertet die Unterstützung der neuen Strategie durch das Management positiv. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass die erfolgreiche Ergänzung der fortgeschrittenen Pipeline die größte Herausforderung bleibt. Das bestätigte Rating "buy" und das Kursziel 105 Euro zeigen, dass Berenberg dem Unternehmen weiterhin erhebliche Chancen zutraut.
Berenberg blickt auf Dezember: Die nächste große Entscheidung steht bevor
Ein wichtiger Termin für die Sanofi-Aktie dürfte die angekündigte Investorenkonferenz Mitte Dezember 2026 werden. Dort möchte das Management seine neue Strategie ausführlicher erläutern. Für Anleger könnte diese Veranstaltung zu einem entscheidenden Orientierungspunkt werden. Denn bislang steht zwar fest, welche grundsätzlichen Schwerpunkte Sanofi verfolgt, doch viele konkrete Fragen zur langfristigen Umsetzung sind noch offen. Wie stark soll das Unternehmen künftig auf Übernahmen setzen? Welche Forschungsprogramme erhalten zusätzliche Mittel? Welche Medikamente könnten langfristig die größten Umsatzbeiträge liefern? Und wie möchte Sanofi die wirtschaftlichen Folgen des späteren Dupixent-Patentablaufs begrenzen? Genau diese Fragen stehen im Mittelpunkt der aktuellen Aktienanalyse von Berenberg. Luisa Hector verweist ausdrücklich darauf, dass das Management die neue Strategie im Dezember näher erläutern will. Die Investorenkonferenz könnte deshalb wichtige Hinweise auf die zukünftige Wachstumsstrategie liefern. Sollten die angekündigten Maßnahmen überzeugen, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken. Bleiben entscheidende Antworten aus, wäre dagegen auch Enttäuschungspotenzial vorhanden. Das Rating "buy" und das Kursziel 105 Euro von Berenberg zeigen, dass Luisa Hector die Perspektiven grundsätzlich positiv beurteilt.
Regeneron-Partnerschaft: Sanofi investiert in die Zukunft nach Dupixent
Eine wichtige Rolle in der langfristigen Strategie spielt die Zusammenarbeit mit dem US-Biotechnologieunternehmen Regeneron. Beide Unternehmen haben ihre langjährige Partnerschaft erweitert. Im Mittelpunkt stehen vier neue Antikörperprogramme, die sich noch in frühen Entwicklungsphasen befinden. Die Zusammenarbeit soll insbesondere die Position im Bereich der Immunologie stärken. Strategisch ist diese Erweiterung nachvollziehbar. Sanofi und Regeneron haben mit Dupixent bereits bewiesen, dass ihre gemeinsame Forschung und Vermarktung außergewöhnlich erfolgreiche Medikamente hervorbringen kann. Allerdings ist der Erfolg neuer Wirkstoffe keineswegs garantiert. Die vier zusätzlichen Programme müssen zunächst ihre Wirksamkeit und Sicherheit in klinischen Studien nachweisen. Zudem werden mögliche Markteinführungen Zeit benötigen. Für Sanofi ist die Partnerschaft deshalb ein wichtiger langfristiger Baustein, aber keine vollständige Lösung für die bevorstehende Patentklippe. Berenberg-Analystin Luisa Hector hatte bereits in ihrer vorherigen Aktienanalyse vom Oktober auf die Bedeutung der erweiterten Regeneron-Kooperation hingewiesen. Gleichzeitig betonte sie damals die attraktive Bewertung der Sanofi-Aktie im europäischen Pharmasektor. Die neue Einschätzung vom 3. November 2026 legt den Schwerpunkt stärker auf die strategische Umsetzung und den notwendigen Ausbau der fortgeschrittenen Pipeline. Das Kursziel 105 Euro und das Rating "buy" bleiben unverändert.
Sanofi setzt auf Übernahmen: Neue Medikamente statt alter Abhängigkeiten
Neben der eigenen Forschung dürften Übernahmen und Lizenzvereinbarungen für Sanofi künftig eine besonders wichtige Rolle spielen. Die neue Unternehmensführung hat deutlich gemacht, dass sie gezielt nach externen Wachstumsmöglichkeiten sucht. Besonders interessant sind Wirkstoffe, die bereits fortgeschrittene klinische Entwicklungsphasen erreicht haben oder über absehbares kommerzielles Potenzial verfügen. Solche Medikamente können helfen, den zeitlichen Abstand zwischen Investitionen und möglichen Umsätzen zu verkürzen. Allerdings sind diese Vermögenswerte häufig teuer. Zudem besteht auch bei fortgeschrittenen Medikamenten das Risiko, dass klinische Studien scheitern oder die späteren Umsätze hinter den Erwartungen zurückbleiben. Sanofi muss deshalb sorgfältig zwischen Wachstumspotenzial, wissenschaftlicher Qualität und Kaufpreis abwägen. Das Management betont, bei möglichen Transaktionen diszipliniert vorgehen zu wollen. Die Bilanz und die finanzielle Flexibilität sollen dabei berücksichtigt werden. Für die Sanofi-Aktie könnten erfolgreiche Übernahmen langfristig erhebliche Vorteile bringen. Gleichzeitig besteht das Risiko, dass zu hohe Kaufpreise die zukünftige Kapitalrendite belasten. Berenberg-Analystin Luisa Hector sieht den Ausbau der Pipeline als zentrale Aufgabe für das kommende Jahrzehnt. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie dürfte deshalb entscheidend dafür sein, ob das Kursziel 105 Euro langfristig gerechtfertigt erscheint.
Neue Sanofi-Medikamente wachsen um mehr als 31 Prozent
Dass Sanofi nicht ausschließlich von Dupixent abhängig ist, zeigen die jüngsten Zahlen zu neu eingeführten Arzneimitteln. Im dritten Quartal 2026 stiegen die Umsätze dieser Pharma-Neueinführungen bei konstanten Wechselkursen um 31,4 Prozent auf rund 1,4 Milliarden Euro. Besonders die Medikamente ALTUVIIIO, Ayvakit und Rezurock trugen zum Wachstum bei. Diese Entwicklung ist für die langfristige Investmentthese von großer Bedeutung. Denn Sanofi muss seine Umsatzbasis schrittweise verbreitern, um die Abhängigkeit von einzelnen Blockbustern zu reduzieren. ALTUVIIIO wird zur Behandlung bestimmter Formen der Hämophilie A eingesetzt. Ayvakit richtet sich gegen bestimmte seltene Erkrankungen, während Rezurock bei einer speziellen chronischen Transplantatkomplikation zum Einsatz kommt. Solche Medikamente können wirtschaftlich attraktiv sein, weil sie bei klar definierten Patientengruppen einen hohen medizinischen Nutzen bieten. Allerdings sind die Märkte für seltene Erkrankungen häufig begrenzt. Zudem können regulatorische Anforderungen und der Zugang zu Erstattungssystemen die kommerzielle Entwicklung beeinflussen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Sanofi aus mehreren erfolgreichen Medikamenten ein dauerhaft tragfähiges Wachstumsportfolio aufbauen kann. Die aktuelle Aktienanalyse von Berenberg zeigt, dass Luisa Hector genau diesen strategischen Übergang aufmerksam verfolgt.
Sanofi-Forschungspipeline: 61 Projekte als Hoffnungsträger
Sanofi verfügt über eine umfangreiche Forschungs- und Entwicklungspipeline. Nach Unternehmensangaben umfasst diese 61 klinische Projekte. Davon befinden sich 24 bereits in Phase III oder im regulatorischen Zulassungsverfahren. Die Programme konzentrieren sich auf Immunologie, seltene Erkrankungen und Impfstoffe sowie ausgewählte weitere Indikationen. Zu den interessanten Wirkstoffen gehören unter anderem frexalimab, duvakitug, lunsekimig und venglustat. Sie werden für unterschiedliche Erkrankungen entwickelt und könnten langfristig zusätzliche kommerzielle Möglichkeiten eröffnen. Allerdings ist die Anzahl der Projekte allein noch kein ausreichender Maßstab für den zukünftigen Erfolg. Entscheidend sind die Qualität der klinischen Daten, die Größe der behandelbaren Patientengruppen, der medizinische Zusatznutzen und die Wettbewerbssituation. Besonders wichtig ist zudem der Zeitpunkt möglicher Zulassungen. Ein Medikament, das erst viele Jahre nach dem Auslaufen wichtiger Patente auf den Markt kommt, kann kurzfristige Umsatzverluste nur begrenzt ausgleichen. Genau deshalb betont Berenberg-Analystin Luisa Hector in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Notwendigkeit zusätzlicher fortgeschrittener Wirkstoffkandidaten. Sanofi besitzt zwar eine breite Pipeline, muss deren wirtschaftliches Potenzial aber gezielt verbessern. Das Rating "buy" und das Kursziel 105 Euro spiegeln weiterhin Vertrauen in die langfristigen Perspektiven wider.
Sanofi erhöht Jahresprognose: Zweistelliges Wachstum erwartet
Ein weiterer wichtiger Pluspunkt ist die erneut angehobene Jahresprognose. Sanofi erwartet für 2026 inzwischen ein Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll im mittleren zweistelligen Prozentbereich steigen. Diese Prognose verdeutlicht, dass der Konzern seine operative Entwicklung weiterhin positiv einschätzt. Besonders die hohe Nachfrage nach Dupixent und die wachsenden Umsätze neuer Medikamente unterstützen das Ergebnis. Gleichzeitig profitiert Sanofi von einer konsequenten Kostenkontrolle. Für Anleger ist die Kombination aus starkem Umsatzwachstum und steigender Profitabilität grundsätzlich attraktiv. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die derzeitige operative Stärke nicht automatisch die langfristigen Herausforderungen beseitigt. Das Management selbst richtet seinen Blick bereits auf die Zeit nach dem Auslaufen wichtiger Dupixent-Schutzrechte. Für Berenberg-Analystin Luisa Hector bleibt deshalb der erfolgreiche Ausbau der Medikamentenpipeline entscheidend. Das bestätigte Rating "buy" und das Kursziel 105 Euro zeigen, dass die Bank trotz dieser langfristigen Unsicherheiten weiterhin eine positive Gesamteinschätzung vertritt.
Sanofi-Impfstoffe: Ein wichtiges Geschäft mit kurzfristigem Gegenwind
Nicht alle Geschäftsbereiche entwickelten sich im dritten Quartal gleichermaßen positiv. Der Umsatz mit Impfstoffen ging bei konstanten Wechselkursen um 6,6 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro zurück. Sanofi verwies dabei unter anderem auf zeitliche Verschiebungen im Geschäft mit Atemwegserkrankungen. Für Anleger ist diese Entwicklung ein Hinweis darauf, dass selbst etablierte Pharmageschäfte nicht frei von kurzfristigen Schwankungen sind. Das Impfstoffgeschäft hängt unter anderem von saisonalen Faktoren, staatlichen Beschaffungsprogrammen und der Nachfrage nach bestimmten Impfungen ab. Gleichzeitig gehört es zu den strategischen Kernbereichen der neuen Sanofi-Führung. Langfristig können innovative Impfstoffe zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten eröffnen. Allerdings ist die Entwicklung neuer Impfstoffe anspruchsvoll und mit regulatorischen Risiken verbunden. Für die Sanofi-Aktie ergibt sich daraus ein gemischtes Bild. Einerseits bietet das Impfstoffportfolio eine zusätzliche wirtschaftliche Säule neben den verschreibungspflichtigen Medikamenten. Andererseits zeigen die jüngsten Zahlen, dass auch dieser Geschäftsbereich unter vorübergehendem Gegenwind leiden kann. Berenberg hält mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 105 Euro dennoch an einer positiven Gesamtbewertung fest.
Sanofi bei 83,22 Euro: Wie realistisch sind die 105 Euro von Berenberg?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 83,22 Euro liegt die Sanofi-Aktie deutlich unter dem Kursziel von Berenberg. Analystin Luisa Hector sieht mit 105 Euro einen rechnerischen Wertzuwachs von 21,78 Euro je Aktie. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 26,17 Prozent. Für Anleger ist diese Differenz zweifellos interessant. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass Analystenkursziele auf Annahmen beruhen, die sich jederzeit verändern können. Besonders in der Pharmaindustrie können klinische Studienergebnisse, regulatorische Entscheidungen und Veränderungen beim Patentschutz erhebliche Auswirkungen auf die Bewertung haben. Die Sanofi-Aktie profitiert derzeit von einer starken operativen Entwicklung und einer hohen Nachfrage nach wichtigen Medikamenten. Gleichzeitig muss das Unternehmen seine zukünftige Wachstumsbasis verbreitern. Das Rating "buy" von Berenberg sollte deshalb nicht als Garantie für einen Kursanstieg verstanden werden. Vielmehr spiegelt es die positive Einschätzung von Luisa Hector wider, dass die Chancen auf dem aktuellen Kursniveau weiterhin attraktiv erscheinen. Ob das Kursziel 105 Euro tatsächlich erreicht wird, hängt entscheidend von der weiteren operativen Entwicklung und der Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie ab.
Sanofi-Aktie: Die größten Chancen für Anleger
Die positive Investmentthese für Sanofi stützt sich auf mehrere wichtige Faktoren. Erstens wächst das Unternehmen aktuell mit zweistelligen Raten. Zweitens erzielt Dupixent weiterhin außergewöhnlich hohe Umsatzzuwächse. Drittens entwickelt sich das Geschäft mit neu eingeführten Medikamenten dynamisch. Viertens verbessert sich die Profitabilität durch eine konsequente Kostenkontrolle. Fünftens eröffnet die umfangreiche Forschungs- und Entwicklungspipeline langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Sechstens könnte die neue Unternehmensstrategie dazu beitragen, die Kapitalallokation und die Produktivität der Forschung zu verbessern. Besonders wichtig ist zudem die Bereitschaft des Managements, gezielt in externe Innovationen zu investieren. Berenberg-Analystin Luisa Hector bewertet die Unterstützung der neuen Strategie durch das Führungsgremium positiv. Die geplante Investorenkonferenz im Dezember könnte zusätzliche Klarheit schaffen. Allerdings bleibt die erfolgreiche Ergänzung der fortgeschrittenen Pipeline die größte Herausforderung. Das Rating "buy" und das Kursziel 105 Euro zeigen, dass Berenberg die Chancen insgesamt weiterhin höher gewichtet als die Risiken.
Sanofi-Aktie: Diese Risiken könnten die Rallye stoppen
Trotz der positiven Geschäftszahlen bleiben erhebliche Unsicherheiten bestehen. Das wichtigste langfristige Risiko ist die starke Abhängigkeit von Dupixent. Wenn wichtige Schutzrechte auslaufen, könnten konkurrierende Biosimilars die Umsätze und Gewinne belasten. Zweitens besteht das Risiko, dass neue Medikamente nicht rechtzeitig entwickelt oder zugelassen werden. Klinische Studien können scheitern, selbst wenn frühere Ergebnisse vielversprechend waren. Drittens könnten Übernahmen teuer werden und die Kapitalrendite belasten. Viertens steht Sanofi im internationalen Pharmamarkt unter erheblichem Wettbewerbsdruck. Fünftens können regulatorische Veränderungen und staatliche Preisverhandlungen die Profitabilität beeinflussen. Sechstens bleibt das Impfstoffgeschäft von saisonalen Schwankungen und Beschaffungsentscheidungen abhängig. Besonders kritisch ist die Frage, ob Sanofi seine Forschungs- und Entwicklungsorganisation schnell genug verbessern kann. Genau hier setzt die Warnung von Berenberg-Analystin Luisa Hector an. Sie sieht die größte Herausforderung darin, die Pipeline mit fortgeschrittenen, kommerziell verwertbaren Wirkstoffkandidaten zu ergänzen. Das Rating "buy" bedeutet deshalb keineswegs, dass die Risiken gering wären. Vielmehr setzt Berenberg darauf, dass Sanofi diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen kann.
Sanofi-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Entwicklung
Im optimistischen Szenario setzt Sanofi sein starkes Wachstum fort. Dupixent erzielt weiterhin hohe Umsätze, während neue Medikamente zusätzliche Erträge liefern. Gleichzeitig gelingt es dem Management, durch Übernahmen und Partnerschaften die fortgeschrittene Pipeline gezielt zu stärken. Die Investorenkonferenz im Dezember überzeugt mit einer klaren Strategie für die Zeit nach 2031. Unter diesen Voraussetzungen könnte sich die Sanofi-Aktie dem Kursziel 105 Euro von Berenberg annähern. Im neutralen Szenario bleibt das operative Geschäft zunächst stark, doch die langfristigen Unsicherheiten über den Patentschutz und die zukünftige Medikamentenpipeline begrenzen das Bewertungspotenzial. Die Aktie könnte dann stärker von einzelnen Studienergebnissen und strategischen Entscheidungen beeinflusst werden. Im pessimistischen Szenario enttäuschen wichtige Forschungsprogramme, während attraktive Übernahmekandidaten nur zu hohen Preisen verfügbar sind. Gleichzeitig nehmen die Sorgen über den späteren Dupixent-Patentablauf zu. Dann könnte die Sanofi-Aktie unter erheblichen Bewertungsdruck geraten. Diese Szenarien sind keine konkreten Kursprognosen. Sie verdeutlichen vielmehr, welche Faktoren für die zukünftige Entwicklung entscheidend sein dürften.
Sanofi-Aktie: Fazit – Berenberg sieht 26 Prozent Potenzial, doch die Zukunft entscheidet sich jetzt
Die Sanofi-Aktie bietet eine spannende Kombination aus starker aktueller Ertragskraft und anspruchsvollen langfristigen Herausforderungen. Der französische Pharmakonzern steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal 2026 um 14,3 Prozent bei konstanten Wechselkursen auf 14,444 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 19,6 Prozent auf 3,55 Euro zu. Besonders der Blockbuster Dupixent entwickelte sich mit einem Umsatzwachstum von 34,8 Prozent außergewöhnlich stark. Gleichzeitig erhöhte Sanofi seine Jahresprognose. Berenberg-Analystin Luisa Hector bestätigt deshalb in ihrer Aktienanalyse vom 3. November 2026 das Rating "buy" und hält am Kursziel 105 Euro fest. Besonders hebt sie hervor, dass das Management geschlossen hinter der neuen Strategie steht. Diese soll Mitte Dezember ausführlicher vorgestellt werden. Allerdings warnt Luisa Hector auch vor der größten Herausforderung: Sanofi muss seine Medikamentenpipeline mit fortgeschrittenen, kommerziell verwertbaren Wirkstoffen ergänzen, um das Wachstum im kommenden Jahrzehnt abzusichern. Genau darin liegt der entscheidende Punkt. Die aktuelle operative Stärke ist beeindruckend, doch langfristig muss der Konzern beweisen, dass er auch nach dem Auslaufen wichtiger Dupixent-Patente erfolgreich wachsen kann. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 83,22 Euro ergibt sich bis zum Kursziel 105 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 26,17 Prozent. Für langfristig orientierte Anleger könnte die Sanofi-Aktie deshalb interessant bleiben, sofern die neue Strategie erfolgreich umgesetzt wird. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Wird Sanofi seine Milliardenmaschine Dupixent rechtzeitig durch neue Wachstumstreiber ergänzen können? Berenberg und Luisa Hector bleiben mit dem Rating "buy" jedenfalls optimistisch.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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