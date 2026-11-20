Die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker: SNW) notiert bei 84,41 Euro und gewinnt 0,64 Euro oder 0,76%, nachdem der Bericht über ein mögliches Interesse am US-Arzneimittelhersteller Insmed die beiden Aktien zunächst in entgegengesetzte Richtungen geschickt hatte. Insmed sei um mehr als 18% nach oben gesprungen, Sanofi habe rund 2,9% verloren. Das aktuelle Plus beziehe sich auf einen Referenzkurs von 83,77 Euro. Für Sanofi-Aktionäre sei die entscheidende Frage damit weiter offen: Wie viel dürfe der Konzern heute für ein Medikament bezahlen, das ihm morgen helfen könnte, die Abhängigkeit von seinem wichtigsten Umsatzträger Dupixent zu verringern?
Sanofi Aktie und die Milliardenfrage: Kann Insmed die Abhängigkeit von Dupixent verringern?
Die Sanofi-Aktie steigt auf 84,41 Euro, während ein möglicher Insmed-Kauf die Frage aufwirft, wie viel Sanofi für den nächsten Wachstumsträger zahlen sollte.
Zwei Aktien, zwei sehr unterschiedliche Erwartungen
Sanofi prüfe mit Beratern eine mögliche Übernahme von Insmed, habe Bloomberg am 19. November unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Beide Unternehmen hätten sich dazu nicht geäußert. Ein Angebotspreis sei ebenso wenig bekannt wie die Art der Finanzierung. Für die Aktionäre von Insmed habe schon die Aussicht auf einen Käufer einen unmittelbar greifbaren Wert: Sollte Sanofi ein Angebot vorlegen, könnten sie eine Prämie erhalten. Auf der anderen Seite des Verhandlungstisches müsste Sanofi diese Prämie erst wieder verdienen. Darin liege eine plausible Erklärung für die erste Kursreaktion.
Die Größenordnung mache verständlich, warum der Markt so empfindlich reagiere. Im Umfeld des Berichts sei der Börsenwert von Insmed mit rund 26,6 Milliarden US-Dollar beziffert worden, der von Sanofi mit umgerechnet rund 111,3 Milliarden US-Dollar. Der amerikanische Arzneimittelhersteller bringe damit knapp ein Viertel des Börsengewichts seines möglichen Käufers auf die Waage. Ein tatsächlich vereinbarter Kaufpreis könne davon erheblich abweichen. Schon ein Aufschlag von 10% auf den genannten Insmed-Börsenwert entspräche rechnerisch weiteren 2,66 Milliarden US-Dollar. Wie diszipliniert Sanofi verhandle, sei für die Aktie deshalb mindestens so wichtig wie die strategische Qualität des Ziels.
Warum Insmed für Sanofi interessant sein könnte
Das stärkste Argument für Insmed habe einen Namen: Brinsupri. Das Medikament sei in den USA für die Behandlung von Bronchiektasen ohne zugrunde liegende Mukoviszidose bei Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren zugelassen. Für einen möglichen Käufer zähle vor allem, dass sich die Nachfrage bereits an Erlösen ablesen lasse. Ende Oktober habe Insmed die Untergrenze seiner Jahresprognose angehoben und für Brinsupri 2026 einen Umsatz von 1,35 bis 1,40 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt. Bei Arikayce, dem zweiten vermarkteten Medikament des Unternehmens, liege die Prognose bei 460 bis 470 Millionen US-Dollar.
Sanofi bekäme damit Zugang zu einem bereits eingeführten Atemwegsmedikament, dessen Vermarktung der Konzern mit seinem internationalen Vertrieb unterstützen könnte. Der wirtschaftliche Vorteil läge vor allem in zusätzlichen Verordnungen, die Insmed allein erst später oder mit höheren Kosten erreichen würde. Sanofi müsste dafür zeigen, in welchen Ländern die eigene Präsenz die Markteinführung beschleunigen könne und welchen Aufwand die Erstattung durch die jeweiligen Gesundheitssysteme erfordere. Gerade bei einem teuren Zukauf mache es für die Rendite einen erheblichen Unterschied, ob zusätzliche Einnahmen in drei oder erst in sieben Jahren flössen.
Was der Börsenwert von Insmed bereits voraussetze
Zusammengenommen erwarte Insmed mit Brinsupri und Arikayce in diesem Jahr 1,81 bis 1,87 Milliarden US-Dollar Umsatz. Bezogen auf die Mitte dieser Spanne von 1,84 Milliarden US-Dollar entspreche der genannte Börsenwert von 26,6 Milliarden US-Dollar gut dem 14-Fachen der erwarteten Produkterlöse. Dieser Vergleich lasse Schulden und liquide Mittel außen vor, verdeutliche aber die Erwartungen, die schon vor einem möglichen Übernahmeaufschlag in der Bewertung steckten. Um den Preis zu rechtfertigen, müssten die Erlöse über Jahre wachsen und schließlich beträchtliche Gewinne abwerfen.
Wie weit der Weg dorthin sei, zeige die jüngste Ergebnisrechnung. Insmed habe seinen Nettoverlust im dritten Quartal von 370,0 Millionen auf 100,3 Millionen US-Dollar verringert. Die Richtung stimme also, doch Forschung, Entwicklung und Vermarktung würden weiterhin erhebliche Mittel beanspruchen. Sanofi könnte einen Teil der Vertriebsarbeit in die eigenen Strukturen übernehmen. Schwieriger wäre es, Forschungsausgaben zu kürzen, ohne zugleich den Wert jener Arzneimittelkandidaten zu schmälern, die der Konzern mitkaufen würde. Eine überzeugende Übernahmerechnung müsste folglich offenlegen, welche Einsparungen tatsächlich erreichbar seien und welche Ausgaben für das erwartete Wachstum notwendig blieben.
Dupixent verschaffe Sanofi Zeit und erhöhe zugleich den Handlungsdruck
Warum Sanofi überhaupt über einen Kauf dieser Größenordnung nachdenken könnte, lasse sich am eigenen Quartalsbericht ablesen. Der Konzern habe im dritten Quartal 14,44 Milliarden Euro umgesetzt. Davon seien knapp 5,69 Milliarden Euro auf Dupixent entfallen. Von jedem Euro Konzernumsatz hätten also rund 39 Cent an einem einzigen Medikament gehangen. Dessen Erlöse seien zu konstanten Wechselkursen um 34,8% gestiegen. Für die heutige Ertragskraft sei das eine Stärke. Für die Zeit nach dem Verlust der Marktexklusivität wachse mit jedem weiteren Verkaufserfolg zugleich die Summe, die andere Medikamente einmal erwirtschaften müssten.
Konzernchefin Belén Garijo habe die langfristige Ertragsentwicklung nach Dupixent ausdrücklich zur Priorität erklärt. Insmed passe insofern zur Strategie, als Brinsupri schon heute einen messbaren Umsatzbeitrag liefern könne. Dennoch wäre mit dem Kauf ein Konzentrationsrisiko nur teilweise entschärft. Vom erwarteten Jahresumsatz der beiden Insmed-Präparate würden, gemessen an den jeweiligen Prognosemitten, rund drei Viertel auf Brinsupri entfallen. Bliebe dessen Wachstum später hinter den Erwartungen zurück, träfe das ausgerechnet den Teil der Übernahme, für den Sanofi voraussichtlich den größten Anteil des Kaufpreises rechtfertigen müsste.
Was für die Sanofi-Aktie auch ohne Übernahme spreche
Sanofi verfüge über Alternativen. Die jüngeren Produkteinführungen des Konzerns hätten im dritten Quartal zusammen rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz erzielt, zu konstanten Wechselkursen ein Plus von 31,4%. Dazu hätten unter anderem Altuviiio, Ayvakit und Rezurock beigetragen. Der freie Cashflow des Konzerns habe sich in den ersten neun Monaten auf knapp 7 Milliarden Euro belaufen. Diese Mittel gäben Sanofi die Wahl, eigene Präparate breiter einzuführen, einzelne Wirkstoffe einzulizenzieren oder ein ganzes Unternehmen zu kaufen. Der Verzicht auf ein zu teures Angebot könnte für Aktionäre daher ebenso wertvoll sein wie ein Abschluss zu günstigen Bedingungen.
Für die Bewertung bei 84,41 Euro komme es vor allem auf die Finanzierung an. Bei einem überwiegend kreditfinanzierten Kauf würden Zinsen anfallen, lange bevor Brinsupri sein volles Umsatzpotenzial erreicht hätte. Würde Sanofi dagegen eigene Aktien ausgeben, verteilten sich künftige Gewinne auf mehr Anteile. Und selbst wenn der Konzern einen Teil des Preises aus vorhandenen Mitteln bestreite, stünde dieses Geld für andere Arzneimittelprojekte oder Ausschüttungen zunächst nicht mehr zur Verfügung. Belastbare Aussagen zum Gewinn je Sanofi-Aktie seien daher erst möglich, wenn neben einem Preis auch die Finanzierung und der erwartete Ergebnisbeitrag feststünden.
Für Sanofi bleibe die Haltung neutral. Brinsupri könne die Produktpalette sinnvoll ergänzen, und die jüngsten Geschäftszahlen gäben dem Konzern die Freiheit zu verhandeln. Der hohe Börsenwert von Insmed lasse allerdings wenig Raum für Fehlannahmen. Die wichtigste neue Information für Sanofi-Aktionäre wäre deshalb ein Preis, bei dem sich der Kauf auch dann noch rechne, wenn der internationale Vertrieb langsamer anlaufe als erhofft.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 20. November 2026
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