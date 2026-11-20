Für die Bewertung bei 84,41 Euro komme es vor allem auf die Finanzierung an. Bei einem überwiegend kreditfinanzierten Kauf würden Zinsen anfallen, lange bevor Brinsupri sein volles Umsatzpotenzial erreicht hätte. Würde Sanofi dagegen eigene Aktien ausgeben, verteilten sich künftige Gewinne auf mehr Anteile. Und selbst wenn der Konzern einen Teil des Preises aus vorhandenen Mitteln bestreite, stünde dieses Geld für andere Arzneimittelprojekte oder Ausschüttungen zunächst nicht mehr zur Verfügung. Belastbare Aussagen zum Gewinn je Sanofi-Aktie seien daher erst möglich, wenn neben einem Preis auch die Finanzierung und der erwartete Ergebnisbeitrag feststünden.