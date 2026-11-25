Was zahlt Sanofi für Insmed? 175 USD je Aktie in bar, insgesamt rund 41,0 Mrd. USD (37,6 Mrd. EUR).

Wann soll der Deal abgeschlossen werden? Im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Insmed-Aktionäre und der Behörden.

Wirkt sich der Deal auf die Prognose 2026 aus? Nein, laut Sanofi gibt es keine Auswirkung auf die Prognose 2026. Ein positiver Beitrag zum Business-EPS wird bis Ende 2028 erwartet.

Warum kauft Sanofi Insmed? Der Deal soll die Lücke ausgleichen, die der Ablauf des Dupixent-Patentschutzes 2031/32 reißt.