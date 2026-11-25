Die aktuelle Sanofi-Aktienanalyse von Bernstein Research vom 24.11.2026 unterstreicht die strategischen Chancen der milliardenschweren Insmed-Übernahme. Analyst Justin Smith bestätigt das Rating "outperform" und das Kursziel 110 Euro. Der Experte betrachtet den geplanten Zukauf als strategisch überzeugenden Schritt, der das Vertrauen der Anleger in die neue Konzernführung stärken könnte. Mit Insmed erhält Sanofi die Chance, sein Medikamentenportfolio erheblich auszubauen, seine Abhängigkeit von Dupixent zu reduzieren und zusätzliche langfristige Wachstumstreiber zu erschließen. Gleichzeitig bleiben der enorme Kaufpreis, die Finanzierung und die klinischen Entwicklungsrisiken ernst zu nehmende Herausforderungen. Der aktuelle Kursanstieg um 4,8 Prozent auf 98,10 Euro signalisiert einen erheblichen Vertrauensvorschuss der Börse. Gelingt es Sanofi, die ambitionierten Wachstums- und Gewinnziele zu verwirklichen, könnte sich die Insmed-Übernahme als historischer Wendepunkt für den französischen Pharmariesen erweisen. Das von Justin Smith und Bernstein Research bestätigte Kursziel 110 Euro lässt jedenfalls trotz der jüngsten Rally weiteres rechnerisches Aufwärtspotenzial erkennen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 25. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.