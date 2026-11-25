Sanofi Aktie: Kurssprung über das Kursziel von 95 Euro - Analyst sieht Chancen im 41-Milliarden-Dollar-Kauf

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:03 2 Min.

Sanofi springt auf 97,96 Euro und überholt das Kursziel von Deutsche Bank Research, die den geplanten Insmed-Kauf positiv bewertet.

Bild: Sanofi

Die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker: SAN) schloss am Mittwoch um 17:35 Uhr MEZ in Paris bei 97,96 Euro, ein Plus von 4,36 Euro oder 4,66%. Damit habe der Kurs an einem Handelstag das unveränderte Ziel von Deutsche Bank Research übersprungen: Am Vortag habe die Aktie mit 93,60 Euro noch 1,40 Euro darunter gelegen, am Mittwochabend bereits 2,96 Euro darüber. In seiner am Morgen veröffentlichten Sanofi-Aktienanalyse habe Emmanuel Papadakis das Kursziel 95 Euro und das Rating "buy" bestätigt. Ein Angebot über 41 Milliarden USD Sanofi wolle den Aktionären des US-Biotechunternehmens Insmed 175 USD je Aktie in bar zahlen. Das Angebot bewerte Insmed mit rund 41 Milliarden USD. Für Emmanuel Papadakis sei die Größenordnung ein Argument für den Zukauf: Auf den ersten Blick könne Sanofi damit mehrere seiner aktuellen Herausforderungen zugleich angehen. Trotz des Kaufpreises halte der Analyst von Deutsche Bank Research die Transaktion finanziell für vernünftig und strategisch für sinnvoll. Nach Angaben von Sanofi ergänze Insmed das bestehende Geschäft in der Immunologie und bei seltenen Erkrankungen. Wie lange der Patentschutz reicht Welche Annahmen für den Wert des Zukaufs wichtig seien, zeige eine Frage zum Insmed-Medikament Brinsupri. Bereits in der Telefonkonferenz zur Übernahme am 24. November habe Emmanuel Papadakis beim Sanofi-Management nachgehakt: "Können Sie Ihre Annahmen zum Ablauf des Wirkstoffpatents in den USA und Japan bestätigen?" Das Management gehe für die USA von einem Patentschutz bis gegen Ende des kommenden Jahrzehnts aus, für Japan von einer etwas längeren Laufzeit. Für Anleger sei das relevant, weil die verbleibende Schutzdauer mitbestimme, wie lange sich mit dem Medikament Erlöse vor dem Markteintritt von Nachahmerprodukten erzielen ließen. Für die Einordnung der Sanofi-Aktienanalyse zähle nach dem Kurssprung auch der Zeitpunkt: Das Rating "buy" und das Kursziel 95 Euro habe Deutsche Bank Research bereits vor Handelsbeginn bekräftigt. Zum Schlusskurs von 97,96 Euro liege das Ziel von Emmanuel Papadakis rechnerisch rund 3% unter der aktuellen Notierung. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – für die Weitergabe dieser Nachricht brauchen Sie weder 41 Milliarden Dollar noch die Zustimmung der Aktionäre. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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