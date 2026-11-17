Klares Bekenntnis zu Impfstoffen: Jefferies-Analyst Michael Leuchten bestätigt für die Sanofi-Aktie das Rating „Buy“ und ein Kursziel von 100 Euro. Zum Kurs von 86,71 Euro zum Zeitpunkt der Analyse ergibt sich ein Potenzial von rund 15 Prozent.
Sanofi-Aktie: Jefferies bleibt beim Kauf – Impfstoffe bleiben Chefsache
Jefferies-Analyst Michael Leuchten bestätigt „Buy“ für die Sanofi-Aktie mit einem Kursziel von 100 Euro. Impfstoffe behalten auch unter der neuen Konzernführung strategische Priorität.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sanofi S.A.
- Handelssymbol
- SAN (Euronext Paris)
- Analyst
- Michael Leuchten
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 100 Euro
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Jefferies zur Sanofi-Aktie
Gespräch mit dem Management – Leuchten bleibt beim Kauf
Michael Leuchten sprach mit dem Management der Impfstoffsparte.
Das Segment Vakzine behalte auch unter der neuen Konzernführung seine strategische Priorität, schrieb Leuchten. Die Pipeline biete zahlreiche Möglichkeiten für ein langfristiges Wachstum des Pharmakonzerns. Seit Ende April führt die frühere Merck-KGaA-Chefin Belén Garijo den Konzern.
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 14,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. Der Impfstoffumsatz sank dagegen um 6,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Michael Leuchten zu lesen ist:
Dupixent als Motor
Das Entzündungsmittel Dupixent steigerte den Umsatz um 34,8 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro.
Höhere Prognose
Sanofi erwartet für 2026 nun 13 bis 15 Prozent Umsatzwachstum und 15 bis 17 Prozent mehr Geschäftsgewinn je Aktie.
Impfstoffe als Priorität
Die Vakzine bleiben laut Leuchten ein strategischer Schwerpunkt.
Breite Pipeline
Die Entwicklungspipeline biete viele Chancen für langfristiges Wachstum.
Schwächere Impfstoffe, starker Gewinn
Der Geschäftsgewinn je Aktie stieg im dritten Quartal um 19,6 Prozent auf 3,55 Euro. Bei Impfstoffen belastete eine verschobene Nachfrage nach Atemwegsimpfungen.
Weitere Details nennt die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies International Limited, Analyst Michael Leuchten. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 100 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Sanofi S.A. (SAN): Kaufen, Kursziel 100,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Leuchten, Aktienanalyst, Jefferies International Limited vom 17.11.2026, 11:56 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:01 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:01 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Leuchten, Aktienanalyst, Jefferies International Limited.
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