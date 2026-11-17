Das Segment Vakzine behalte auch unter der neuen Konzernführung seine strategische Priorität, schrieb Leuchten. Die Pipeline biete zahlreiche Möglichkeiten für ein langfristiges Wachstum des Pharmakonzerns. Seit Ende April führt die frühere Merck-KGaA-Chefin Belén Garijo den Konzern.

Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 14,3 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. Der Impfstoffumsatz sank dagegen um 6,6 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro.