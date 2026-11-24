Sanofi übernimmt alle Aktien von Insmed für 175 Dollar je Stück in bar. Das entspricht einem Eigenkapitalwert von rund 41 Milliarden Dollar oder 37,6 Milliarden Euro. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag ist das ein Aufschlag von gut 17 Prozent, gegenüber dem Kurs vom 18. November, vor den ersten Medienberichten, sind es rund 46 Prozent. Laut CNBC ist es die größte Transaktion der Branche, seit Pfizer im Dezember 2023 Seagen für 43 Milliarden Dollar übernahm. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben zugestimmt, der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.