Normalerweise fällt die Aktie des Käufers, wenn ein Konzern 41 Milliarden Dollar ausgibt. Bei Sanofi passiert das Gegenteil. Die Sanofi Aktie springt am Dienstag in Paris um 5,7 Prozent auf 90,10 Euro und erreicht mit 90,51 Euro im Hoch den höchsten Stand seit mehr als einem Jahr. Der Markt feiert eine Übernahme, die eine alte Sorge lindern soll.
Sanofi Aktie: 41 Milliarden Dollar für Insmed – und der Käufer springt auf ein Jahreshoch
Die Sanofi Aktie steigt am Dienstag in Paris um 5,7 Prozent auf 90,10 Euro. Der französische Pharmakonzern kauft das US-Biotechunternehmen Insmed für 175 Dollar je Aktie in bar. Es ist die größte Übernahme der Branche seit drei Jahren und die Antwort auf das nahende Patentende beim Kassenschlager Dupixent.
Der Deal
Die größte Pharma-Übernahme seit drei Jahren
Sanofi übernimmt alle Aktien von Insmed für 175 Dollar je Stück in bar. Das entspricht einem Eigenkapitalwert von rund 41 Milliarden Dollar oder 37,6 Milliarden Euro. Gegenüber dem Schlusskurs vom Montag ist das ein Aufschlag von gut 17 Prozent, gegenüber dem Kurs vom 18. November, vor den ersten Medienberichten, sind es rund 46 Prozent. Laut CNBC ist es die größte Transaktion der Branche, seit Pfizer im Dezember 2023 Seagen für 43 Milliarden Dollar übernahm. Die Verwaltungsräte beider Unternehmen haben zugestimmt, der Abschluss wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
Das Motiv
Ein Leben nach Dupixent
Sanofi hängt an einem Medikament: Dupixent brachte im dritten Quartal 5,69 Milliarden Euro ein, fast 40 Prozent des Konzernumsatzes. Der Kernpatentschutz läuft um das Jahr 2031 aus. Mit Insmed kauft Sanofi zwei zugelassene Lungenmedikamente. Brinsupri gegen Bronchiektasen kam im August 2025 in den USA auf den Markt und hat bis Ende September 2026 bereits 1,09 Milliarden Dollar umgesetzt. Arikayce gegen eine seltene Lungeninfektion erlöste 2025 rund 434 Millionen Dollar. Dazu kommt mit TPIP ein Wirkstoff gegen Lungenhochdruck in der letzten Studienphase. Bezahlt wird mit vorhandenen Mitteln und Krediten, die Finanzierung ist nach Unternehmensangaben gesichert.
Für Konzernchefin Belén Garijo, die Ende April von Merck zu Sanofi wechselte, ist es der erste große Wurf. Billig ist er nicht: Der Preis entspricht dem 27-Fachen des Insmed-Umsatzes der vergangenen zwölf Monate. Zum bereinigten Gewinn je Aktie soll der Kauf bis Ende 2028 beitragen. Die Prognose für 2026 bleibt unverändert, an der steigenden Dividende und einem starken Kreditrating will Sanofi festhalten.
Einordnung der Redaktion: Die Sanofi Aktie steigt, weil der Markt eine Antwort auf die wichtigste offene Frage bekommt: Was kommt nach Dupixent? Ob die Antwort 41 Milliarden Dollar wert ist, hängt an Brinsupri und an den Studiendaten zu TPIP. Der Kurssprung ist ein Vertrauensvorschuss für die neue Chefin, die Rechnung dazu wird erst ab 2028 geschrieben.
FAQ
Häufige Fragen zur Sanofi Aktie
Warum steigt die Sanofi Aktie heute?
Sanofi kauft das US-Biotechunternehmen Insmed für rund 41 Milliarden Dollar. Anleger werten den Zukauf als Schritt, die Abhängigkeit von Dupixent zu verringern.
Wann wird die Übernahme von Insmed abgeschlossen?
Sanofi erwartet den Abschluss im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Insmed-Aktionäre und der Behörden.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Sanofi Aktie?
ISIN FR0000120578, WKN 920657. Handelssymbol an deutschen Börsen: SNW. US-Handelssymbol (ADR): SNY (Nasdaq).
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