Der Käufer gewinnt: Die Sanofi-Aktie steigt am Mittag um 5,97 Prozent auf 90,35 Euro (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect) und ist damit der größte EuroStoxx50 Gewinner des Tages. Anlass ist die Ankündigung, dass der französische Pharmakonzern den US-Biotechkonzern Insmed für rund 41 Milliarden Dollar übernimmt. Für einen Käufer, der einen so hohen Preis zahlt, ist ein Kursplus ungewöhnlich.
Sanofi-Aktie EuroStoxx50 Gewinner: Plus 6 Prozent trotz 41-Milliarden-Übernahme – warum der Käufer an der Börse gefeiert wird
Sanofi kauft den US-Biotechkonzern Insmed für 175 Dollar je Aktie in bar, und die Sanofi-Aktie springt um knapp 6 Prozent auf den Spitzenplatz im EuroStoxx50. Was der Deal enthält, wie er finanziert wird und warum der Markt ihn offenbar begrüßt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sanofi S.A.
- Sitz
- Paris, Frankreich
- ISIN
- FR0000120578
- WKN
- 920657
- Handelssymbol
- SAN (Paris), SNW (Xetra)
- US-Handelssymbol
- SNY (Nasdaq, ADR)
- Index
- EuroStoxx50, CAC 40
Stand: 24.11.2026, Kurs comdirect, ca. 13:40 Uhr
Die Stammdaten: Die Sanofi-Aktie trägt die ISIN FR0000120578 und die WKN 920657. In Paris läuft sie unter SAN, an der Xetra unter SNW, in den USA als ADR an der Nasdaq unter SNY.
Die Ursachen
Warum die Sanofi-Aktie heute steigt
Der Deal
Sanofi zahlt 175 Dollar je Insmed-Aktie in bar, das entspricht einer Prämie von rund 46 Prozent auf den Schlusskurs vom 18. November. Beide Verwaltungsräte haben zugestimmt, es fehlen die Zustimmung der Insmed-Aktionäre und behördliche Freigaben. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.
Das Zielprodukt
Im Mittelpunkt steht Brinsupri (Wirkstoff Brensocatib), ein Medikament gegen Bronchiektasie, das im August 2025 zugelassen wurde und bis Ende September bereits 1,09 Milliarden Dollar Umsatz erzielt hat. Hinzu kommen Arikayce und ein Phase-3-Programm für ein weiteres Atemwegsmittel.
Der Gewinneffekt
Sanofi erwartet, dass die Übernahme bis Ende 2028 den bereinigten Gewinn je Aktie steigert. Finanziert wird sie aus vorhandenen Barmitteln und Krediten.
Defensiver Rückenwind
Pharmawerte zählen am Dienstag zu den Gewinnern, während Technologiewerte unter Zinssorgen leiden. Der EuroStoxx50 notiert rund 0,7 bis 0,9 Prozent im Minus.
Warum belohnt der Markt den Käufer? Eine plausible Lesart lautet: Sanofi baut sein Atemwegsgeschäft aus, bevor das Blockbuster-Medikament Dupixent 2031 seinen Patentschutz verliert. Mit Brinsupri kauft der Konzern ein bereits verkauftes und wachsendes Produkt, kein reines Entwicklungsversprechen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Aussage des Unternehmens.
Einordnung
Mutiger Zukauf mit offenen Fragen
Bis zum Abschluss im ersten Halbjahr 2027 bleiben die Genehmigungen und die Reaktion der Insmed-Aktionäre die wichtigsten Termine.
Häufige Fragen zur Sanofi-Aktie
Warum steigt die Sanofi-Aktie heute?
Der Konzern übernimmt Insmed für rund 41 Milliarden Dollar und stellt einen Gewinnbeitrag bis Ende 2028 in Aussicht. Zudem sind defensive Pharmawerte gefragt.
Wie viel zahlt Sanofi für Insmed?
175 Dollar je Aktie in bar, das entspricht einem Gesamtwert von rund 41 Milliarden Dollar oder 37,6 Milliarden Euro.
Wann soll die Übernahme abgeschlossen sein?
Im ersten Halbjahr 2027, vorbehaltlich der Zustimmung der Insmed-Aktionäre und behördlicher Freigaben.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sanofi-Aktie?
ISIN FR0000120578, WKN 920657, Handelssymbol SAN (Paris) beziehungsweise SNW (Xetra), in den USA SNY.
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