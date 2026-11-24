Der Käufer gewinnt: Die Sanofi-Aktie steigt am Mittag um 5,97 Prozent auf 90,35 Euro (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect) und ist damit der größte EuroStoxx50 Gewinner des Tages. Anlass ist die Ankündigung, dass der französische Pharmakonzern den US-Biotechkonzern Insmed für rund 41 Milliarden Dollar übernimmt. Für einen Käufer, der einen so hohen Preis zahlt, ist ein Kursplus ungewöhnlich.