Warum ist die Sanofi-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?

Sanofi übernimmt Insmed für rund 41 Milliarden Dollar und will damit die Lücke nach dem Patentablauf von Dupixent schließen. Der Markt begrüßt den Zukauf.

Wie viel hat die Sanofi-Aktie gewonnen?

9,76 Prozent auf 93,58 Euro, im Tageshoch waren es 94,03 Euro.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sanofi-Aktie?

ISIN FR0000120578, WKN 920657, Handelssymbol SAN (Paris) beziehungsweise SNW (Xetra), in den USA SNY.

Wann soll die Insmed-Übernahme abgeschlossen sein?

Im ersten Halbjahr 2027, wenn Insmed-Aktionäre und Behörden zustimmen.