Normalerweise fällt, wer teuer einkauft. Bei Sanofi ist es umgekehrt: Die Sanofi-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, mit einem Plus von 9,76 Prozent bei 93,58 Euro und ist damit der mit Abstand größte EuroStoxx50 Gewinner des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Im Tageshoch stand das Papier in Paris bei 94,03 Euro. Auslöser ist die größte Pharmaübernahme seit drei Jahren.
Sanofi-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages: Plus 9,8 Prozent nach dem 41-Milliarden-Coup – warum die Börse den Käufer feiert
Die Sanofi-Aktie ist am Dienstag mit fast 10 Prozent Plus der überragende EuroStoxx50 Gewinner des Tages. Der Pharmakonzern kauft den US-Biotechkonzern Insmed für 175 Dollar je Aktie in bar. Was der Deal bringt, was Analysten sagen und wo die Risiken liegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Sanofi S.A.
- Sitz
- Paris, Frankreich
- ISIN
- FR0000120578
- WKN
- 920657
- Handelssymbol
- SAN (Paris), SNW (Xetra)
- US-Handelssymbol
- SNY (Nasdaq, ADR)
- Index
- EuroStoxx50, CAC 40
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Stammdaten: Die Sanofi-Aktie trägt die ISIN FR0000120578 und die WKN 920657. In Paris läuft sie unter SAN, an der Xetra unter SNW, in den USA als ADR an der Nasdaq unter SNY.
Die Ursachen
Warum die Sanofi-Aktie fast zweistellig steigt
Der Deal
Sanofi zahlt 175 Dollar je Insmed-Aktie in bar, insgesamt rund 41 Milliarden Dollar oder 37,6 Milliarden Euro. Die Prämie beträgt 46 Prozent auf den Schlusskurs vom 18. November, dem Tag vor den ersten Medienberichten. Beide Verwaltungsräte haben zugestimmt, der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.
Die Antwort auf die Dupixent-Lücke
Der Kassenschlager Dupixent verliert 2031 seinen Patentschutz. Mit dem Zukauf will Sanofi laut dpa-AFX seine Wachstumslücke schließen. Insmed bringt das Medikament Brinsupri gegen die Lungenkrankheit Bronchiektasie mit, dazu Arikayce und einen Kandidaten in Phase 3.
Der Gewinneffekt
Sanofi erwartet, dass die Übernahme bis Ende 2028 den bereinigten Gewinn je Aktie steigert. Bezahlt wird aus vorhandenen Barmitteln und zugesagten Krediten.
Pharma als sicherer Hafen
Während Technologiewerte einbrachen, war Pharma am Dienstag die stärkste Branche. Der EuroStoxx50 schloss 1,16 Prozent tiefer bei 6.003,76 Punkten. Die Sanofi-Aktie stieg im Tagesverlauf immer weiter: von gut 5 Prozent am Vormittag auf knapp 10 Prozent zum Schluss.
Die Einordnung
Applaus mit einer Mahnung
Der Markt wertet den Kauf als strategisch stimmig, weil Sanofi kein Entwicklungsversprechen erwirbt, sondern ein Produkt, das schon verkauft wird: Brinsupri hat bis Ende September bereits 1,09 Milliarden Dollar umgesetzt. Die Analysten reagierten gemischt. Jefferies bleibt bei „Buy“, Bernstein bei „Outperform“, UBS bei „Neutral“ und RBC bei „Sector Perform“. RBC-Analyst Trung Huynh mahnt, Sanofi müsse angesichts des hohen Kaufpreises „dann aber auch liefern“. Die Insmed-Aktie stieg an der Nasdaq um rund 14 Prozent auf etwa 170 Dollar und blieb damit knapp unter dem Angebotspreis.
Häufige Fragen zur Sanofi-Aktie
Warum ist die Sanofi-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?
Sanofi übernimmt Insmed für rund 41 Milliarden Dollar und will damit die Lücke nach dem Patentablauf von Dupixent schließen. Der Markt begrüßt den Zukauf.
Wie viel hat die Sanofi-Aktie gewonnen?
9,76 Prozent auf 93,58 Euro, im Tageshoch waren es 94,03 Euro.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Sanofi-Aktie?
ISIN FR0000120578, WKN 920657, Handelssymbol SAN (Paris) beziehungsweise SNW (Xetra), in den USA SNY.
Wann soll die Insmed-Übernahme abgeschlossen sein?
Im ersten Halbjahr 2027, wenn Insmed-Aktionäre und Behörden zustimmen.
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