Der Schwung hält an: Die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Handelssymbol Euronext Paris: SAN, US-Handelssymbol: SNY an der Nasdaq) gehört am Mittwochmorgen erneut zu den größten CAC40 Gewinnern. Um 09:31 Uhr notierte der Pharmakonzern mit plus 2,85 Prozent bei 96,25 Euro. Am Dienstag war die Aktie nach der Ankündigung, das US-Biotechunternehmen Insmed (ISIN: US4576693075, WKN: A1JJA3, US-Handelssymbol: INSM an der Nasdaq) für 41 Milliarden Dollar zu kaufen, um 9,76 Prozent gestiegen. Jetzt folgen die Reaktionen der Analysten.
Sanofi-Aktie CAC40 Gewinner: Plus 2,85 Prozent – nach dem Insmed-Coup ziehen die Analysten nach
Die Sanofi-Aktie legt am Mittwochmorgen weitere 2,85 Prozent auf 96,25 Euro zu und zählt erneut zu den CAC40 Gewinnern. Nach dem größten Tagesgewinn seit 2008 haben mehrere Analysehäuser ihre Einschätzung angehoben. Die Analyse zeigt, was den Kurs nach der Insmed-Übernahme weiter treibt.
Die Gründe für das Kursplus
Vier Treiber am Tag nach dem Deal
Analysten heben ihre Einschätzung an
Nach Angaben von Reuters und Option Finance haben RBC und Barclays ihre Einstufung der Sanofi-Aktie am Mittwoch angehoben, Jefferies hat seine Bewertung ebenfalls nach oben angepasst.
Der größte Tagesgewinn seit 2008
Der Kurssprung vom Dienstag war laut Reuters der stärkste Tagesanstieg der Sanofi-Aktie seit 2008. Solche Bewegungen ziehen oft Anschlusskäufe nach sich.
Antwort auf die Dupixent-Frage
Analysten von Barclays nannten die Übernahme laut CNBC frischen Wind: Die Atemwegsmedikamente von Insmed verbessern den Ausblick für die Zeit nach dem Patentablauf von Dupixent.
Gesundheitswerte gefragt
An der Wall Street war der Gesundheitssektor am Dienstag mit plus 2,88 Prozent die stärkste Branche, während Technologie 2,77 Prozent verlor.
Einordnung
Rückenwind für die neue Konzernchefin
Für Belén Garijo, die Sanofi seit Mai führt, ist die Reaktion der Börse ein wichtiger Erfolg. Die Aktie hatte in den ersten Monaten ihrer Amtszeit nachgegeben, seit Anfang Oktober aber rund ein Drittel gewonnen und am Dienstag den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Sanofi zahlt 175 Dollar je Insmed-Aktie und finanziert den Kauf aus Fremdkapital und vorhandenen Barmitteln. Der Abschluss steht noch aus.
Häufige Fragen zur Sanofi-Aktie
Warum ist die Sanofi-Aktie heute CAC40 Gewinner?
Nach der Insmed-Übernahme haben mehrere Analysehäuser ihre Einschätzung angehoben. Die Aktie setzt den Anstieg vom Dienstag fort.
Wie stark ist die Sanofi-Aktie in zwei Tagen gestiegen?
Am Dienstag um 9,76 Prozent, am Mittwochmorgen um weitere 2,85 Prozent auf 96,25 Euro.
Was kauft Sanofi?
Das US-Biotechunternehmen Insmed für 175 Dollar je Aktie, insgesamt rund 41 Milliarden Dollar in bar.
Wie lauten ISIN und WKN der Sanofi-Aktie?
ISIN FR0000120578, WKN 920657.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.