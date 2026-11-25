Für Belén Garijo, die Sanofi seit Mai führt, ist die Reaktion der Börse ein wichtiger Erfolg. Die Aktie hatte in den ersten Monaten ihrer Amtszeit nachgegeben, seit Anfang Oktober aber rund ein Drittel gewonnen und am Dienstag den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht. Sanofi zahlt 175 Dollar je Insmed-Aktie und finanziert den Kauf aus Fremdkapital und vorhandenen Barmitteln. Der Abschluss steht noch aus.