Sanofi zahlt 175 Dollar je Insmed-Aktie in bar, insgesamt 41,0 Milliarden Dollar oder 37,6 Milliarden Euro. Nach Angaben von Bloomberg entspricht das einem Aufschlag von rund 46 Prozent auf den Schlusskurs vom 18. November, dem Tag vor den ersten Berichten über das Interesse. Mit Insmed erhält Sanofi zwei bereits zugelassene Medikamente gegen seltene Atemwegserkrankungen, Brinsupri und Arikayce, sowie den Wirkstoffkandidaten TPIP in der letzten klinischen Phase. Es ist die größte Übernahme der Pharmabranche seit 2023 und die erste große Weichenstellung von Konzernchefin Belén Garijo, die das Amt im Mai übernommen hat.