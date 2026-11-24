Ein Deal, der den ganzen Index stützt: Die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Handelssymbol Euronext Paris: SAN, US-Handelssymbol: SNY an der Nasdaq) ist am Dienstag mit Abstand der größte CAC40 Gewinner des Tages. Der Pharmakonzern schloss mit plus 9,76 Prozent bei 93,58 Euro. Auslöser ist die Übernahme des US-Biotechunternehmens Insmed (ISIN: US4576693075, WKN: A1JJA3, US-Handelssymbol: INSM an der Nasdaq) für rund 41 Milliarden Dollar in bar. Ohne den Kurssprung der Sanofi-Aktie hätte der CAC 40 deutlich schwächer geschlossen als mit minus 0,05 Prozent.
Sanofi-Aktie CAC40 Gewinner des Tages: Plus 9,76 Prozent – 41-Milliarden-Dollar-Übernahme von Insmed begeistert die Börse
Die Sanofi-Aktie springt um 9,76 Prozent auf 93,58 Euro und ist der klare CAC40 Gewinner des Tages. Der Pharmakonzern kauft das US-Biotechunternehmen Insmed für 41 Milliarden Dollar in bar, die größte Pharmaübernahme seit 2023. Die Analyse zeigt, warum Anleger den Käufer feiern.
Der Auslöser
Sanofi kauft sich die Zeit nach Dupixent
Normalerweise fällt bei einer Großübernahme die Aktie des Käufers. Bei Sanofi ist es umgekehrt, und das hat einen Grund.
Sanofi zahlt 175 Dollar je Insmed-Aktie in bar, insgesamt 41,0 Milliarden Dollar oder 37,6 Milliarden Euro. Nach Angaben von Bloomberg entspricht das einem Aufschlag von rund 46 Prozent auf den Schlusskurs vom 18. November, dem Tag vor den ersten Berichten über das Interesse. Mit Insmed erhält Sanofi zwei bereits zugelassene Medikamente gegen seltene Atemwegserkrankungen, Brinsupri und Arikayce, sowie den Wirkstoffkandidaten TPIP in der letzten klinischen Phase. Es ist die größte Übernahme der Pharmabranche seit 2023 und die erste große Weichenstellung von Konzernchefin Belén Garijo, die das Amt im Mai übernommen hat.
Die Gründe für den Kurssprung
Warum die Börse den Käufer belohnt
Antwort auf das Patentproblem
Sanofis wichtigstes Medikament Dupixent verliert in absehbarer Zeit den Patentschutz. Anleger sorgten sich um die Wachstumslücke danach. Insmed liefert neue Umsatzträger.
Strategische Passform
Die Produkte ergänzen Sanofis Schwerpunkte Immunologie und seltene Erkrankungen und stärken die Position bei Atemwegsmedikamenten.
Gewinnbeitrag in Sicht
Die Transaktion soll bis Ende 2028 den Gewinn je Aktie steigern. Die Prognose für das laufende Jahr bleibt nach Angaben des Unternehmens unberührt.
Finanzierung steht
Sanofi bezahlt mit einer Kombination aus Fremdkapital und vorhandenen Barmitteln und hat sich die Finanzierung fest zusichern lassen.
Defensive Werte gefragt
Am Tag des Rückschlags bei KI- und Chipaktien suchten Anleger Gesundheitswerte. An der Wall Street stützten Gesundheits- und Konsumaktien den Dow Jones.
Einordnung
Sinnvoll, aber nicht billig
Analysten halten den Zukauf nach Marktberichten für sinnvoll, weil er die erwarteten Umsatzverluste bei Dupixent abfedert, auch wenn der Preis hoch ausfallen könnte. Der Abschluss wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet und steht unter den üblichen Bedingungen, darunter die Zustimmung der Behörden. Die Insmed-Aktie stieg am Dienstag im frühen US-Handel um rund 14 Prozent in Richtung des Angebotspreises.
Häufige Fragen zur Sanofi-Aktie
Warum ist die Sanofi-Aktie CAC40 Gewinner des Tages?
Sanofi übernimmt das US-Biotechunternehmen Insmed für 41 Milliarden Dollar. Anleger sehen darin eine Antwort auf den kommenden Patentablauf bei Dupixent.
Wo schloss die Sanofi-Aktie am Dienstag?
Bei 93,58 Euro, einem Plus von 9,76 Prozent.
Was zahlt Sanofi für Insmed?
175 Dollar je Aktie in bar, insgesamt rund 41,0 Milliarden Dollar oder 37,6 Milliarden Euro.
Wie lauten ISIN und WKN der Sanofi-Aktie?
ISIN FR0000120578, WKN 920657.
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