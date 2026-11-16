Sanofi holt sich eine neue Technologie für genetische Medizin ins Haus: Der französische Pharmakonzern hat mit Seawolf Therapeutics aus San Diego eine Forschungskooperation mit exklusiver Lizenz über mehrere Zielstrukturen vereinbart. Seawolf kann dafür Meilensteinzahlungen von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar sowie gestaffelte Lizenzgebühren erhalten. Die Sanofi-Aktie (Euronext Paris: SAN, ISIN: FR0000120578) bekommt damit einen weiteren Baustein für ihre Pipeline.
Sanofi-Aktie: Bis zu 1,2 Milliarden Dollar für DNA-Medizin – Sanofi setzt auf Seawolfs Gentherapie-Alternative
Sanofi geht eine Forschungs- und Lizenzpartnerschaft mit dem US-Start-up Seawolf Therapeutics ein. Im Fokus stehen Therapien gegen Blutgerinnungsstörungen auf Basis einer neuen DNA-Plattform; Seawolf winken Meilensteinzahlungen von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar plus Lizenzgebühren.
SANSAN
Der Deal
Worauf haben sich Sanofi und Seawolf geeinigt?
Bekannt gegeben wurde die Partnerschaft am 16. November 2026 von Seawolf Therapeutics, das zeitgleich aus dem sogenannten Stealth-Modus trat. Laut Mitteilung handelt es sich um eine Forschungskooperation über mehrere Zielstrukturen mit einer exklusiven Lizenz für Sanofi. Gemeinsam sollen nicht näher benannte Therapien gegen Blutgerinnungsstörungen sowie für weitere, ungenannte Indikationen entwickelt werden.
Finanziell nennt Seawolf Meilensteinzahlungen von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar für Forschung, Entwicklung und Vermarktung. Hinzu kommen gestaffelte Lizenzgebühren auf die Umsätze möglicher Produkte. Eine Vorauszahlung wurde nicht beziffert, ebenso wenig die Zahl der Zielstrukturen.
Die Technologie
Was steckt hinter der TRIDENT-Plattform?
Seawolf setzt auf DNA statt RNA: Die TRIDENT-Plattform verpackt DNA, die ein therapeutisches Gen enthält, in Lipid-Nanopartikel (LNP) – ähnlich wie bei den bekannten mRNA-Impfstoffen. Ein zusätzlicher Faktor soll der DNA den Weg in den Zellkern erleichtern.
Länger anhaltende Wirkung
Laut Seawolf soll die Plattform eine anhaltende Proteinbildung ermöglichen – ein Vorteil gegenüber RNA-LNP-Therapien.
Wiederholbare Gabe
Anders als bei viralen Gentherapien soll die Behandlung erneut verabreicht werden können.
Präklinische Daten
Das Unternehmen berichtet von Machbarkeitsnachweisen in Primaten und Mausmodellen für Stoffwechsel- und seltene Erkrankungen.
Hinter Seawolf stehen namhafte Geldgeber: Die Seed-Runde führte Versant Ventures an, an der Series A beteiligten sich unter anderem MPM BioImpact, der Novartis Venture Fund, Eli Lilly und CRISPR Therapeutics. Das eigene Leitprogramm im Bereich Stoffwechselerkrankungen steuert laut Seawolf auf die Auswahl eines Entwicklungskandidaten zu.
Einordnung
Was bedeutet die Partnerschaft für die Sanofi-Aktie?
Für Sanofi ist die Vereinbarung eine Wette auf eine frühe Technologie: Der Konzern sichert sich exklusiven Zugriff auf einen weiteren genetischen Ansatz, ohne – soweit bekannt – eine große Vorabsumme zu nennen. Die hohen Summen sind an Erfolge geknüpft: Die bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar fließen nur, wenn Forschung, Entwicklung und Vermarktung die vereinbarten Etappen erreichen.
Der Deal fällt in einen auffallend aktiven Pharma-Montag: Am selben Tag gaben auch Johnson & Johnson, Eli Lilly und Novartis neue Übernahmen beziehungsweise Lizenzvereinbarungen bekannt.
FAQ zur Sanofi-Aktie und dem Seawolf-Deal
Was haben Sanofi und Seawolf vereinbart? Eine Forschungskooperation über mehrere Zielstrukturen mit exklusiver Lizenz für Sanofi, unter anderem für Therapien gegen Blutgerinnungsstörungen.
Wie viel Geld steht im Raum? Bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar an Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Lizenzgebühren; eine Vorauszahlung wurde nicht beziffert.
Was ist das Besondere an Seawolfs Technologie? Die TRIDENT-Plattform transportiert DNA in Lipid-Nanopartikeln und soll eine länger anhaltende, wiederholbare Therapie ermöglichen.
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Sanofi-Aktie gehandelt? An der Euronext Paris unter dem Kürzel SAN, ISIN FR0000120578. In den USA werden ADRs an der Nasdaq unter SNY gehandelt.
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