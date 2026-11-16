Sanofi-Aktie: Bis zu 1,2 Milliarden Dollar für DNA-Medizin – Sanofi setzt auf Seawolfs Gentherapie-Alternative

Bekannt gegeben wurde die Partnerschaft am 16. November 2026 von Seawolf Therapeutics, das zeitgleich aus dem sogenannten Stealth-Modus trat. Laut Mitteilung handelt es sich um eine Forschungskooperation über mehrere Zielstrukturen mit einer exklusiven Lizenz für Sanofi. Gemeinsam sollen nicht näher benannte Therapien gegen Blutgerinnungsstörungen sowie für weitere, ungenannte Indikationen entwickelt werden.

Finanziell nennt Seawolf Meilensteinzahlungen von bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar für Forschung, Entwicklung und Vermarktung. Hinzu kommen gestaffelte Lizenzgebühren auf die Umsätze möglicher Produkte. Eine Vorauszahlung wurde nicht beziffert, ebenso wenig die Zahl der Zielstrukturen.