Sanofi Aktie: 9,81% Plus nach Insmed-Deal – wie viel Luft bleibt bis 100 Euro?

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:16 2 Min.

Sanofi steigt nach der Insmed-Ankündigung um 9,81% und liegt nur noch 6,40 Euro unter dem Jefferies-Kursziel.

Bild: Sanofi

Sanofi will 41 Milliarden US-Dollar für Insmed zahlen, und die Sanofi-Aktie (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker: SAN in Paris) legt fast zweistellig zu. Zum Handelsschluss um 17:35 Uhr MEZ kostet das Papier 93,60 Euro – ein Plus von 8,36 Euro oder 9,81%. Damit hat die Aktie an einem einzigen Tag mehr gewonnen, als ihr jetzt noch bis zum Kursziel von Jefferies fehlt: 6,40 Euro oder rund 6,8%. In seiner Sanofi-Aktienanalyse bestätigt Michael Leuchten das Kursziel 100 Euro und das Rating "buy". Was Insmed für die Zeit nach Dupixent bringt "Das gefällt uns sehr gut", sagt Michael Leuchten über die geplante Übernahme, wie MarketWatch den Jefferies-Analysten zitiert (aus dem Englischen übersetzt). Warum er den Kauf für strategisch sinnvoll hält, zeigt der Blick auf zwei Medikamente mit unterschiedlichen Patentlaufzeiten. Bei Dupixent müsse sich Sanofi ab Ende 2028 auf auslaufenden Patentschutz einstellen. Mit Insmeds Medikament Brinsupri hole sich der Konzern dagegen ein Präparat ins Portfolio, dessen Patentschutz laut Michael Leuchten bis in die 2040er-Jahre reiche. Der Zukauf könne die finanzielle Entwicklung von Sanofi gerade dann stützen, wenn bei Dupixent der Wettbewerb zunehme. Wann sich der Milliardenkauf rechnen soll Sanofi bietet 175 US-Dollar je Insmed-Aktie in bar. Der Konzern erwartet, dass der Zukauf bis Ende 2028 einen positiven Beitrag zum bereinigten Gewinn je Aktie leistet. Zunächst müssen unter anderem die Insmed-Aktionäre und die zuständigen Behörden zustimmen. Sanofi rechnet mit dem Abschluss im ersten Halbjahr 2027. Michael Leuchten sieht eine weitere Chance, falls die bestehende Allianz mit Regeneron bei Insmed zum Tragen komme. Wie groß dieser zusätzliche Beitrag ausfallen könnte, lässt die Sanofi-Aktienanalyse offen. Jefferies bleibt beim Kursziel 100 Euro und beim Rating "buy". Nach dem Kurssprung von 9,81% ist das Ziel bereits deutlich näher gerückt. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – falls im Gruppenchat jemand fragt, was man für 41 Milliarden Dollar bekommt, haben Sie heute ausnahmsweise eine präzise Antwort. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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